Kemin Industries lance un nouveau slogan mondial : Compelled by Curiosity™

DES MOINES, Iowa, 15 janvier 2024 /CNW/ - Kemin Industries, un fabricant mondial d'ingrédients qui s'efforce de transformer chaque jour de façon durable la qualité de vie de 80 % du monde avec ses produits et services, a lancé son nouveau slogan mondial aujourd'hui : Compelled by Curiosity™.

Le slogan sera utilisé dans le monde entier pour aider à démontrer la curiosité innée de Kemin en tant qu'entreprise et la façon dont cela oblige l'organisation à innover, à collaborer et à explorer des possibilités infinies. Fondée sur une solide base scientifique, Kemin fait preuve de créativité, en utilisant des données, pour créer des solutions novatrices qui répondent aux besoins de demain. Un esprit de curiosité commun unit la main-d'œuvre mondiale de l'entreprise et se manifeste dans les efforts de Kemin pour améliorer la vie des gens, des animaux de compagnie, des animaux, des plantes et de la planète.

« Nous sommes une main-d'œuvre diversifiée, englobant des fonctions, des industries et des régions, qui est motivée par une curiosité unificatrice et qui nous pousse à réaliser notre vision de transformer des vies partout dans le monde, a déclaré le Dr Chris Nelson, président-directeur général de Kemin. Les ingrédients de Kemin se retrouvent dans de nombreux produits de tous les jours, des aliments que nous consommons au carburant qui alimente nos véhicules. Nous sommes en mesure d'appliquer nos connaissances scientifiques et nos solutions exemplaires qui améliorent la vie de tous. Je suis ravi que nous ayons maintenant un slogan qui transmet ce message aussi succinctement à nos employés, à nos clients et à nos collectivités. »

Créé pour rehausser l'image de marque de Kemin et unifier l'entreprise dans de multiples industries, le nouveau slogan représente l'histoire et les aspirations futures de Kemin. Depuis la création de l'entreprise en 1961, la curiosité est au cœur de Kemin et de ses fondateurs, R.W. et Mary Nelson. Leur passion pour servir les autres les a amenés à créer des saveurs alimentaires, des agents de conservation des cultures et des antioxydants pour l'industrie agricole, et ils ont créé l'un des premiers produits de Kemin en mélangeant des ingrédients dans une machine à laver dans l'étable à moutons du père de R.W.

Aujourd'hui, plus de six décennies plus tard, la curiosité continue de pousser Kemin à aller de l'avant et à servir des clients dans toutes les industries et dans plus de 120 pays. Avec un chiffre d'affaires annuel de plus d'un milliard de dollars américains, la multinationale familiale met à profit son expertise en sciences moléculaires et ses technologies de base pour fournir des produits offrant des avantages fonctionnels qui améliorent la santé et la sécurité des personnes, des animaux de compagnie, des animaux de production, des plantes, et de la planète.

« Notre curiosité est ce qui nous pousse - et nous propulse - à découvrir des réponses aux questions du monde en utilisant la science et un esprit d'innovation. Nous regardons à l'extérieur du laboratoire pour voir le monde, pour voir au-delà de ce qui est, pour voir ce qui pourrait être, a affirmé M. Nelson. En termes simples, nous sommes Compelled by Curiosity (propulsés par la curiosité). »

Cliquez ici pour en savoir plus sur le nouveau slogan mondial de Kemin.

À propos de Kemin Industries

Kemin Industries ( www.kemin.com ) est un fabricant mondial d'ingrédients qui s'efforce de transformer chaque jour de façon durable la qualité de vie de 80 % de la population mondiale grâce à ses produits et services. L'entreprise fournit plus de 500 ingrédients spécialisés pour les secteurs de la santé et la nutrition humaines et animales, des aliments pour animaux de compagnie, de l'aquaculture, des nutraceutiques, des technologies alimentaires, des technologies agricoles, des textiles, des biocarburants et des vaccins pour animaux.

Depuis plus d'un demi-siècle, Kemin se consacre à l'utilisation des sciences appliquées pour relever les défis de l'industrie et offrir des solutions de produits à ses clients dans plus de 120 pays. Kemin fournit des ingrédients pour nourrir une population croissante grâce à son engagement envers la qualité, la salubrité et l'efficacité des aliments, des aliments pour animaux et des produits liés à la santé.

Fondée en 1961, Kemin est une entreprise familiale privée qui compte plus de 3 000 employés au monde et exerce ses activités dans 90 pays, y compris des installations de fabrication en Belgique, au Brésil, en Chine, en Égypte, en Inde, en Italie, à Saint-Marin, à Singapour, en Afrique du Sud et aux États-Unis.

