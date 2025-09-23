Spécialisée dans les enzymes et la fermentation, l'entreprise de biotechnologie transformera l'expansion des capacités mondiales de production d'enzymes de Kemin

DES MOINES, Iowa, et SHANGHAI, 23 septembre 2025 /CNW/ - Kemin Industries, un fabricant mondial d'ingrédients qui s'efforce de transformer durablement la qualité de vie quotidienne de 80 % de la population mondiale grâce à ses produits et services, est heureux d'annoncer son acquisition de CJ Youtell Biotech, la filiale enzymes et fermentation de CJ Bio. Cette démarche stratégique renforce la position de Kemin en tant que chef de file mondial de l'innovation enzymatique sur des marchés tels que l'alimentation animale, l'alimentation humaine, l'aquaculture, les textiles, les pâtes et papiers et les biocarburants.

Avec cette acquisition, Kemin détient la pleine propriété des usines de fermentation de CJ Youtell et de son portefeuille de produits enzymatiques. CJ Youtell apporte à Kemin une plateforme de fermentation de classe mondiale comprenant des usines stratégiquement situées à Shandong et Hunan, en Chine. Ces actifs nouvellement intégrés élargiront les activités de Kemin dans les enzymes, ce qui permettra de fournir des technologies d'enzymes durables et hautement performantes directement aux clients du monde entier.

« Nous sommes heureux d'accueillir CJ Youtell au sein de la famille Kemin », a déclaré le Dr Chris Nelson, président et chef de la direction de Kemin Industries. « Cette acquisition constitue un pas en avant audacieux dans notre stratégie continue visant à fournir des solutions de fermentation de pointe directement à nos clients. L'ajout de CJ Youtell à notre portefeuille renforce encore davantage l'expertise de Kemin et son dévouement à fournir des ingrédients et des solutions enzymatiques innovants et de haute qualité dans l'ensemble des industries et partout dans le monde. »

L'ajout de nouvelles installations en Chine soutient la croissance de Kemin en matière de R&D avec des laboratoires et des équipes techniques spécialisés dans la bioingénierie, la biochimie et la formulation d'enzymes. Grâce à l'innovation des produits, à l'efficacité de la fabrication et à la livraison de produits finis de grande qualité, Kemin sera en mesure d'optimiser les coûts de production, de réduire les risques liés à la chaîne d'approvisionnement et d'offrir des solutions enzymatiques de grande qualité à prix concurrentiel pour de nombreux marchés et industries.

« L'acquisition de CJ Youtell marque une puissante expansion des capacités de Kemin dans le secteur des enzymes », a déclaré Michelle Lim, présidente de Kemin Enzymes. « Depuis plus de 40 ans, Kemin formule et fournit des solutions enzymatiques pour de nombreux marchés et industries. Grâce à l'expertise de CJ Youtell en matière de fermentation qui fait maintenant partie de notre portefeuille, nous offrons à nos clients une solution entièrement intégrée, allant du développement et de la fabrication de souches exclusives à la formulation finale et au support des applications. »

Cette intégration s'appuie sur les décennies d'expertise de Kemin en matière d'enzymes pour créer une offre transparente et complète pour les clients. En combinant la fermentation interne à la formulation avancée, au soutien technique aux ventes et aux services de laboratoire client, Kemin est particulièrement bien placé pour offrir des technologies enzymatiques sur mesure et hautement performantes. Ces capacités accrues améliorent l'agilité de Kemin et accélèrent l'innovation, permettant aux clients de demeurer à l'avant-garde sur des marchés concurrentiels et en pleine évolution.

À propos de Kemin Industries

Kemin Industries (www.kemin.com) est un fabricant mondial d'ingrédients qui s'efforce de transformer durablement la qualité de vie quotidienne de 80 % de la population mondiale grâce à ses produits et services. L'entreprise fournit plus de 500 ingrédients spécialisés pour la santé et la nutrition humaines et animales, les aliments pour animaux de compagnie, l'aquaculture, les nutraceutiques, les technologies alimentaires, les technologies agricoles, les textiles, les biocarburants et les vaccins pour animaux.

Depuis plus d'un demi-siècle, Kemin se consacre à l'utilisation de la science appliquée pour relever les défis de l'industrie et offrir des solutions de produits à ses clients dans plus de 120 pays. Kemin fournit des ingrédients pour nourrir une population croissante grâce à son engagement envers la qualité, la sécurité et l'efficacité des denrées alimentaires, des aliments pour animaux et des produits liés à la santé.

Fondée en 1961, Kemin est une société privée, appartenant et gérée par une famille qui emploie plus de 3 300 personnes dans le monde et qui est présente dans plus de 90 pays. Elle possède des usines de fabrication en Belgique, au Brésil, en Chine, en Égypte, en Inde, en Italie, à Saint-Marin, à Singapour, en Afrique du Sud et aux États-Unis.

Contact avec les médias :

Diogo Craveiro, gestionnaire mondial principal en charge des communications relatives à la marque et au marketing |

[email protected], (+1) 515-559-5361

© Kemin Industries, Inc. et son groupe d'entreprises 2025. Tous droits réservés. ® TM Marques de commerce de Kemin Industries, Inc. aux États-Unis.

Certaines déclarations, l'étiquetage des produits et les allégations peuvent varier en fonction de la zone géographique ou des exigences gouvernementales.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/901853/Updated_Kemin_Logo.jpg

SOURCE Kemin Industries