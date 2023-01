Kellogg Canada offre une nouvelle gamme d'innovations délicieuses et emballantes pour 2023

MISSISSAUGA, ON, le 26 janv. 2023 /CNW/ - Les consommateurs canadiens de produits alimentaires veulent tout avoir. Nos vies occupées exigent des produits qui sont pratiques sans en sacrifier le goût. Nous nous soucions de notre alimentation, mais nous avons aussi envie de nous faire plaisir de temps en temps. Nous avons envie de fraîcheur et de nouveauté, mais aussi du réconfort de ce qui nous est familier. C'est un défi de taille, mais Kellogg Canada est en mesure de répondre à la demande et de proposer une vaste gamme de nouveaux produits qui vous mettront l'eau à la bouche et rendront les ménages heureux. Voici ce qui s'en vient pour aider à donner le coup d'envoi d'une année 2023 délicieuse et nutritive pour tous les Canadiens :

Les céréales Vector Croustillant à la pomme et à la cannelle - Les céréales à teneur élevée en protéines n'ont jamais eu si bon goût ! Le goût légèrement sucré et chaleureux des pommes et de la cannelle se retrouve dans chaque cuillerée de cette nouvelle saveur de céréales Vector. Offrant une délicieuse dose de 10 g de protéines, les céréales Vector Croustillant à la pomme et à la cannelle contiennent aussi 14 g de grains entiers et 11 vitamines et minéraux. Une délicieuse façon d'alimenter votre journée et d'être prêt lorsque le sport vous appelle.

Les céréales Special K Cannelle et pacanes - Se faire du bien à n'a jamais été aussi facile, ni aussi savoureux. Cette nouveauté incontournable de la gamme Special K comprend des flocons de grains entiers croquants avec de vrais morceaux de pacanes et de la cannelle réconfortante pour une expérience délicieuse au goût de noix. Bien qu'elles aient un goût de gâterie, les céréales Special K Cannelle et pacanes sont riches en fibres, faites de grains entiers et sont une source de 10 vitamines et minéraux. En effet, elles sont très spéciales.

Les céréales Frosted Flakes à l'érable et à la cannelle - Comment améliorer les céréales Frosted Flakes ? Avec les saveurs bien-aimées d'érable et de cannelle ! Une source de 6 vitamines et minéraux, cette nouvelle combinaison de saveurs est un vrai r-r-régal dans un bol avec votre lait ou substitut de lait préféré pour le petit déjeuner ou comme collation sucrée directement de la boîte en regardant le match. De plus, elles sont personnellement approuvées par Tony le tigre.

Les céréales Krave Saveur de brownie - Des brownies au petit déjeuner ? Non, vous ne rêvez pas. Les nouvelles céréales Krave Saveur de brownie vous feront bondir hors du lit le matin ou vous précipiter à la maison à l'heure de la collation. Et elles ne sont pas seulement décadentes. Les céréales Krave Saveur de brownie sont faites de grains entiers et sont une source de 7 vitamines et minéraux, alors laissez vos envies de chocolat se déchaîner.

Les céréales Kellogg's Cinnabon - Nous connaissons tous cet arôme attrayant et maintenant ce goût mondialement connu arrive dans un bol de petit déjeuner près de chez vous. Les céréales Kellogg's Cinnabon ont la forme classique de tourbillon d'une brioche à la cannelle et une texture croquante, débordante de notes réconfortantes de cannelle de la boulangerie, de grains de vraie cannelle et une délicieuse saveur de glaçage sucré. Et ces céréales multigrains sont une source de 7 vitamines et minéraux. De quoi vous donner de beaux rêves !

Les céréales Kashi Gaufres croustillantes à l'érable - Une nouvelle version d'un classique canadien, ces bouchées de céréales gaufrées légères et croustillantes offrent le goût du sirop d'érable canadien et des notes de cannelle réconfortante. Offrant l'équilibre parfait entre saveur et nutrition, les céréales Kashi Gaufres croustillantes à l'érable sont faites d'ingrédients naturels ayant subi un minimum de transformations et ne contiennent ni arômes ni colorants artificiels. Elles sont comme un câlin dans un bol. Ces céréales constituent une source de fibres et de grains entiers dont toute la famille raffolera.

Les gaufres Eggo Moelleuses et plus épaisses - Rehaussez mon régal Eggo ! La populaire gaufre Eggo Moelleuse et plus épaisse fait peau neuve avec trois nouvelles saveurs alléchantes. La nouvelle recette pour les gaufres Eggo Moelleuses et plus épaisses Saveur originale contient de la vanille de Madagascar, et la nouvelle saveur de cannelle et de cassonade en contient davantage pour amplifier le goût délicieux. Parmi les nouvelles saveurs, on retrouve notamment Délice aux fraises et Bleuets, toutes deux avec des morceaux de fruits visibles intégrés et une variété de grains entiers avec 11 g de grains entiers. Elles sont une collation rapide, réconfortante et gourmande avec des saveurs plus prononcées, plus ambitieuses et plus audacieuses. Le niveau supérieur Eggo.

Les croustilles Pringles Scorchin' - Vous voulez sortir de votre zone de confort ? Pringles, célèbre pour ses créations de saveurs étonnantes, ajoute une touche épicée à certaines de ses saveurs les plus appréciées. À la première bouchée, elles sont fidèles aux saveurs traditionnelles de croustilles Pringles, mais faites attention à la touche épicée qui vient juste après. Un parfait équilibre Pringles entre saveur et piquant :

Les croustilles Pringles Scorchin' Saveur de BBQ - Avec des notes fumées et sucrées de mélasse brune et des notes complexes de tomate, d'oignon et d'ail, ces croustilles à saveur de BBQ rivalisent avec la chaleur de n'importe quel gril grâce au poivre de Cayenne.

Les croustilles Pringles Scorchin' Saveur de cheddar - Le goût riche et piquant du cheddar est accentué d'un soupçon de crème sure et de sel, puis rehaussé du piquant de poivre de Cayenne.

Les croustilles Pringles Scorchin' Saveur de crème sure et oignon - L'oignon vert, l'ail, le sel et la crème sure sont mélangés à une explosion de poivre de Cayenne.

Les croustilles Pringles Saveur Ranch - Allez hop ! Au début, elle était une vinaigrette, puis elle s'est fait connaître dans le milieu des trempettes, pour finalement conquérir le monde des collations et devenir une croustille Pringles. Puisque Pringles est reconnue pour offrir des expériences alimentaires incroyablement précises et débordantes de saveur, vous savez que celle-ci sera bonne.

Les barres Carrés aux Rice Krispies Style maison - Faites l'expérience de la saveur et du plaisir à grande échelle avec les nouvelles barres Carrés aux Rice Krispies Style maison. Elles sont 50 % plus grandes que les barres Carrés aux Rice Krispies de 22 g et sont remplies de guimauves fondues pour créer la recette de style maison la plus épaisse et la plus onctueuse.

Les barres RXBAR Vanille et amandes - Qu'est-ce qui contient 3 blancs d'oeufs, 7 amandes, 4 noix de cajou, 2 dattes et de la vraie vanille ? Toutes les barres protéinées RXBAR Vanille et amandes, la toute dernière saveur ajoutée à la populaire gamme RXBAR. Déjà très populaire au sud de la frontière, elle est très peu transformée, contient des ingrédients naturels et ne contient pas de sucre ajouté. Et avec 12 g de protéines, cette barre est loin d'être ordinaire.

Innover pour la vraie vie

« Nous voulons ajouter un peu de gaieté dans la vie des Canadiens avec de nouveaux produits novateurs qui répondent aux besoins des ménages tout au long de la journée », déclare Emma Eriksson, vice-présidente, Marketing et bien-être, Kellogg Canada Inc. « Les consommateurs sont au cœur de tout ce que nous faisons et nous savons que les habitudes des ménages évoluent. Nos experts en innovation ont travaillé fort pour créer ces nouveaux produits afin d'offrir aux Canadiens ce dont ils ont besoin, quand ils en ont besoin. Nous avons hâte que tout le monde les essaie. »

