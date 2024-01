XIAMEN, Chine, 12 janvier 2024 /CNW/ - Le 11 janvier, Bloomberg New Energy Finance (BNEF) a dévoilé sa première liste de fournisseurs de solutions de stockage d'énergie de niveau 1, qui comprend Xiamen Kehua Digital Energy Tech CO. , Ltd (ci après appelé Kehua), ce qui représente une réalisation remarquable dans l'industrie.

La liste vise à établir un système de différenciation transparent parmi les centaines de fabricants de solutions de stockage d'énergie fixes sur le marché, sur la base de la bancabilité éprouvée des déploiements de projets. La solution de stockage d'énergie de Kehua a été reconnue par BNEF comme un fournisseur de stockage d'énergie de niveau 1, ce qui démontre la reconnaissance mondiale de la force de Kehua.

Possédant 35 ans d'expérience en électronique de puissance, Kehua est devenu un expert des solutions de stockage d'énergie renouvelable. Exploitant 5 bases de production dans le monde, nous assurons la livraison de solutions fiables de stockage d'énergie solaire et d'énergie dans plus de 100 pays.

En 2021, Kehua a été reconnue par BNEF comme l'une des 10 principales marques d'onduleurs finançables, et en 2022, elle a figuré au quatrième rang mondial des fournisseurs d'onduleurs pour le stockage d'énergie par S&P commodity insights. Le fait de figurer au palmarès des fournisseurs de niveau 1 souligne la reconnaissance par le marché mondial de l'expertise de Kehua dans le domaine du stockage d'énergie.

Kehua a toujours innové et fourni des solutions hautement fiables et à la fine pointe de la technologie pour contribuer à la transition mondiale vers l'énergie propre, et continuera de respecter son engagement envers un monde plus vert et plus durable au cours des prochaines années.

