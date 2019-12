Keeogo(MC) obtient le marquage CE - Keeogo(MC) de B-Temia obtient le marquage CE pour la commercialisation dans les pays de l'UE

QUÉBEC, le 10 déc. 2019 /CNW Telbec/ - B-Temia inc. (la « Société »), une société de technologie robotique canadienne, leader dans l'industrie de la mobilité humaine, annonce aujourd'hui qu'elle a obtenu le marquage CE accordé par l'organisme notifié British Standard Institute (ou BSI) pour KeeogoMC, son appareil d'assistance à la mobilité. Cette approbation ouvre de nouveaux marchés et permet à la société de commercialiser son appareil dans les 28 pays de l'Union européenne, en plus de faciliter son enregistrement dans certains pays d'Asie.

« C'est une excellente nouvelle pour nous et pour nos clients. Après avoir consacré des années au profilage de l'efficacité et de l'innocuité de sa technologie extrêmement novatrice, la Société est maintenant autorisée à vendre KeeogoMC sur le territoire européen, en plus de pouvoir accélérer les démarches d'autorisation réglementaire dans plusieurs autres pays qui reconnaissent la validité du marquage CE », explique Stéphane Bédard, président et chef de la direction de la Société. « Cette approbation constitue un des principaux jalons de notre plan d'expansion mondiale lancé en 2017 avec Wistron Corp., notre partenaire asiatique. Nous sommes maintenant convaincus que nous obtiendrons les approbations réglementaires pour les autres pays pour lesquels nous poursuivons actuellement les démarches », ajoute M. Bédard.

Alexandre Jokic, vice-président Affaires réglementaires, mentionne : « Les revendications d'usage approuvées par BSI sont les plus larges et les plus polyvalentes sur le marché des exosquelettes. KeeogoMC est indiqué pour aider les utilisateurs aux prises avec des faiblesses musculo-squelettiques ou avec une instabilité des membres inférieurs dans l'exécution de simples mouvements ambulatoires, aussi bien en réadaptation qu'à la maison (p. ex. : marcher, monter et descendre un escalier, faire de l'exercice ou accomplir des tâches quotidiennes) ». Les revendications d'usage pour ces activités sont suffisamment polyvalentes pour répondre aux besoins de ce marché.

À propos du KeeogoMC

KeeogoMC est un dispositif d'assistance à la mobilité humaine mis au point par B-Temia. Basé sur une technologie exclusive appelée « DermosqueletteMC », KeeogoMC est un nouveau type d'exosquelette léger qui fournit une assistance robotique aux jambes de l'usager. Ainsi, l'appareil détecte les mouvements de la personne, il intervient, puis l'aide grâce à un logiciel de pointe et à l'assistance motorisée. KeeogoMC, abréviation de « Keep on Going », est utilisé par des personnes souffrant de pathologies telles que l'arthrose du genou, des troubles musculaires ou neurodégénératifs, des lésions partielles de la moelle épinière ou du cerveau et d'autres maladies limitant la mobilité. Il est utilisé comme équipement de réadaptation ou comme appareil d'assistance à la maison, au travail ou à l'extérieur pour faciliter les activités quotidiennes. KeeogoMC est offert sur le marché au Canada et il est approuvé CE pour l'Europe. Pour en apprendre davantage, visitez le site Web www.keeogo.com.

À propos de B-Temia inc.

Fondée en 2010, B-Temia inc. est une entreprise canadienne de technologies robotiques novatrices qui développe et commercialise des produits de pointe pour le marché en croissance des systèmes de renforcement humain. B-Temia exerce ses activités grâce à un réseau mondial qui regroupe des sociétés telles que B-Temia Asia et B-Temia USA inc., lesquelles œuvrent dans les domaines médical, industriel et militaire. B-Temia possède une technologie brevetée appelée « DermosqueletteMC » qui restaure, maintient ou améliore la mobilité des utilisateurs. Pour en apprendre davantage, visitez le site Web www.b-temia.com.

Note : KeeogoMC n'est pas autorisé par la Food and Drug Administration des États-Unis.

SOURCE B-TEMIA

Renseignements: Source : B-Temia inc., 4780, rue St-Félix, bureau 105, St-Augustin-de-Desmaures (Québec) G3A 2J9, www.b-temia.com, www.keeogo.com, Téléphone : 418 653-1010, Courriel : info@b-temia.com; Médias : Nathalie McLaughlin, Communications, Téléphone : 418 653-1010 poste 240, Courriel : nathalie.mclaughlin@b-temia.com