TORONTO, 11 novembre 2022 /CNW/ - KEENON Robotics (« KEENON »), une entreprise mondiale de pointe en robotique de services intelligents, a officiellement annoncé un nouveau partenariat avec SGP Purchasing Partner Network (SGP) au Canada. KEENON fournit désormais exclusivement des robots de services commerciaux de SGP depuis septembre 2022.

À ce jour, KEENON a participé avec succès à des salons commerciaux de SGP partout au Canada, y compris les salons Hospitality Innovation Food à Vancouver, Edmonton et Toronto, Homegrown à Drummondville (Québec) et Red Deer (Alberta).

COOPÉRATION KEENON ROBOTICS ET SGP (PRNewsfoto/KEENON Robotics Co., Ltd.)

En tant que plus grande organisation de groupement d'achats dans le secteur de l'habitation pour personnes âgées au Canada, SGP comprend les besoins commerciaux des partenaires et continue de fournir un service à la clientèle inégalé, un soutien de réseau complet et des solutions de chaîne d'approvisionnement novatrices au marché de l'habitation pour personnes âgées et des soins de santé.

Le partenariat stratégique de KEENON et de SGP marque une étape importante pour l'entreprise alors qu'elle poursuit une nouvelle voie de développement dans les secteurs de la vie des personnes âgées et des soins de santé, en explorant plus de scénarios d'application et d'occasions d'améliorer les niveaux de satisfaction des résidents et des établissements.

Le Canada fait face à des défis découlant du vieillissement de la population et des pénuries de main-d'œuvre. Au cours des 20 prochaines années, on estime que le nombre de personnes âgées de plus de 65 ans augmentera de 68 % et que le nombre de personnes âgées de plus de 75 ans doublera (© Institut canadien d'information sur la santé 2017). KEENON est prête à collaborer et à explorer des solutions intelligentes pour résoudre ces problèmes.

Disponibles aujourd'hui, les robots KEENON peuvent se joindre facilement à votre équipe afin que votre personnel puisse se concentrer sur des services plus importants.

KEENON Guiderbot : Accueille et guide chaleureusement les résidents en leur réservant de délicieuses surprises, notamment pour les célébrations d'occasions spéciales.

KEENON Dinerbot : Aide le personnel à servir la nourriture et à ramasser les assiettes.

KEENON Butlerbot : Prend l'ascenseur de manière autonome pour assurer le service dans des chambres sélectionnées à n'importe quel étage, de manière sûre et efficace.

Robot de désinfection KEENON : Assainit les aires communes tous les jours, d'un coin à l'autre, grâce à une programmation avancée.

May Lui, directrice de l'approvisionnement chez SGP, a affirmé : « Nous avons choisi KEENON comme partenaire parce que cette entreprise offre des solutions robotiques novatrices, pratiques et intelligentes qui améliorent notre vie quotidienne et nos activités commerciales. Elle est devenue chef de file sur le marché des robots de service et a continuellement amélioré ses produits et sa gamme de services. KEENON s'est établie au Canada avec une combinaison gagnante de ventes, de soutien et de services de pointe, et comme les services robotiques sont à l'avant-garde des tendances, ses scénarios d'application dans le secteur des soins aux personnes âgées vont sûrement croître. Nous nous réjouissons à l'idée de travailler en partenariat avec KEENON et d'atteindre ensemble l'excellence opérationnelle afin de répondre adéquatement aux besoins de nos résidents. »

Robert Madison, fondateur de l'entreprise canadienne de robotique E-Pro Bot, a déclaré que E-Pro Bot est honorée d'être le distributeur national de KEENON Robotics au Canada et est fière d'offrir des services de robotique intégrés et locaux à l'industrie de la vie des aînés au Canada.

« Nos robots de service font gagner plus de temps aux membres du personnel des foyers pour personnes âgées afin qu'ils puissent se concentrer sur des tâches plus complexes et importantes. La force combinée des robots de service et du personnel humain améliore le niveau de service grâce à une approche abordable, et nous croyons que le partenariat entre KEENON, SGP et E-Pro Bot apportera des valeurs durables à l'industrie de la vie des aînés au Canada », a déclaré M. Robert.

À propos de KEENON Robotics :

Fondée en 2010, KEENON ROBOTICS offre des solutions intelligentes, fiables et pratiques pour différents scénarios, notamment les restaurants, les hôtels, les hôpitaux, les résidences pour personnes âgées, les aéroports, les magasins de détail, les usines, etc. En septembre 2021, KEENON a terminé un financement de série D de 200 millions de dollars dirigé par Softbank Vision Fund 2 (SVF2), ce qui représente le financement le plus important jamais reçu par une entreprise de robots de service. Les robots KEENON ont été déployés dans plus de 60 pays.

