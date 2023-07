LAS VEGAS, le 30 juin 2023 /CNW/ -- KEENON Robotics a fièrement participé et commandité le Salon de l'hôtellerie 2023, mettant en vedette sa technologie et ses solutions novatrices en robotique hôtelière. KEENON Robotics, chef de file mondial dans le domaine de la robotique, a offert une expérience de service robotique exceptionnelle aux participants, soulignant leur engagement à faire progresser l'industrie des robots de service.

Le Salon de l'hôtellerie, un événement de premier plan de l'industrie de l'hôtellerie en Amérique du Nord, est le fruit des travaux de l'AHLA (The American Hotel and Lodging Association, la plus importante association hôtelière aux États-Unis) et du Hotel Management Magazine (la principale source d'information sur l'industrie hôtelière depuis plus de 140 ans). Il s'agit de l'un des principaux événements de l'industrie de l'hôtellerie en Amérique du Nord, qui vise à accroître l'efficacité opérationnelle et la rentabilité des hôtels.

En tant que commanditaire officiel, KEENON Robotics a présenté sept robots pour hôtels et restaurants, les modèles BUTLERBOT W3, DINERBOT T9 PRO et GUIDERBOT G2 étant stationnés dans la salle d'exposition aux fins de services de consultation d'information, d'orientation et de distribution de matériel d'exposition aux participants. Les participants ont été impressionnés par les capacités des robots et leur importante contribution à la rationalisation de la réception de l'exposition.

Le BUTLERBOT W3 de KEENON a fourni un service hôtelier personnalisé et axé sur le respect de la vie privée, avec une réception et des possibilités de livraison des chambres 24 heures sur 24. Ces robots naviguaient de façon autonome dans les ascenseurs, optimisant ainsi le flux de travail et améliorant l'efficacité opérationnelle. Ils ont également minimisé les erreurs humaines, fourni une analyse des données en temps réel et aidé la direction de l'hôtel à prendre des décisions, ce qui a amélioré l'efficacité et la rentabilité. En améliorant l'efficacité du service et en réduisant les coûts d'exploitation, le BUTLERBOT W3 de KEENON allège la charge de travail du personnel, ce qui lui permet de se concentrer sur la prestation d'une expérience client exceptionnelle.

KEENON Robotics attend avec impatience de collaborer avec les intervenants de l'industrie afin d'explorer l'avenir de l'industrie hôtelière et de travailler ensemble à la création de services hôteliers intelligents, efficaces et durables.

À propos de KEENON Robotics :

KEENON Robotics est un chef de file mondial dans le domaine des robots de service et des solutions de pointe qui transforment les entreprises et améliorent l'expérience client. Depuis 2010, KEENON Robotics est à l'avant-garde de la révolution des robots de service, tirant parti des dernières technologies en matière de robotique et d'informatique en nuage. Leurs robots de pointe répondent aux besoins de divers secteurs, notamment la livraison, l'hôtellerie, le commerce de détail et l'éducation. En tant que partenaire de confiance, KEENON Robotics se consacre à créer de la valeur, à stimuler l'innovation et à contribuer à la croissance de l'industrie des robots de service.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2144212/KEENON_Robotics_Empowers_Future_of_Hotel_Experiences_as_Official_Sponsor_of_The_Hospitality_Show.jpg

SOURCE Keenon Robotics Co., Ltd.

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : [email protected] ou [email protected]