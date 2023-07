SHANGHAI, le 18 juill. 2023 /CNW/ -- KEENON Robotics, un chef de file mondial des robots de service et des solutions de pointe, a retrouvé sa position de leader du marché chinois des robots de services commerciaux pour l'industrie de la restauration. Selon le plus récent rapport de l'agence d'études de marché IDC, KEENON Robotics a obtenu une impressionnante part de marché de 60,4 % en 2022, ce qui représente la part de marché la plus élevée jamais enregistrée par l'entreprise et une augmentation importante par rapport à 48,6 % en 2021.

Le rapport, intitulé « Market Share of Commercial Service Robots in China's Catering Industry », révèle que la taille globale du marché des robots de services commerciaux en Chine a atteint 169 millions de dollars américains en 2022. De plus, le « CR2 » (ratio de concentration des deux principaux acteurs du marché) du marché des robots de services pour l'industrie de la restauration atteint une part de marché impressionnante de 83,6 %, dont KEENON Robotics domine avec une participation de plus de 60 %.

L'étude met en lumière la polarisation du marché chinois des robots de services commerciaux, au sein duquel les principaux fabricants dominent les principaux scénarios comme la restauration et le nettoyage. Bien que Gausium soit le chef de file de l'industrie du nettoyage, KEENON Robotics, qui figure en tête dans l'industrie de la restauration, détient plus de 22 % des parts de marché globales des robots de services commerciaux en Chine.

La demande croissante de coopération entre les robots et les humains, alimentée par des facteurs comme le vieillissement de la population, la pénurie de main-d'œuvre et l'augmentation des coûts d'exploitation, a contribué à l'essor important des robots de services commerciaux. Ces robots ne sont plus limités à des scénarios de grande envergure et de faible complexité, et sont de plus en plus utilisés dans des scénarios très complexes à petite et moyenne échelle. Selon le rapport « World Population Prospects » des Nations Unies, le nombre et la proportion de personnes âgées devraient également augmenter à l'échelle mondiale; une personne sur six dans le monde aura plus de 65 ans d'ici 2050.

Lily Li, directrice de la recherche pour les technologies émergentes en Chine d'IDC, a fait part de son point de vue sur le marché : « En 2022, la plupart des fournisseurs de robots ont ajusté leur structure organisationnelle et leur orientation commerciale pour répondre à la nouvelle phase de développement du marché. La demande des clients en aval reprend de la vigueur à mesure que la pandémie se dissipe progressivement, ce qui favorise une intégration accrue des robots de service sur le marché. L'application des robots de service dans de nouvelles industries et de nouveaux scénarios est en expansion, et le marché chinois des robots de services commerciaux devrait se rétablir progressivement en 2023. »

En dépit des changements de restructuration observés sur le marché en 2022, KEENON Robotics a non seulement enregistré une croissance par rapport aux principales tendances, mais a également continué à donner le ton. Depuis 2010, KEENON Robotics est à l'avant-garde de la révolution des robots de service, développant des robots de pointe pour la livraison, l'hôtellerie, la vente au détail, l'éducation, etc. Les robots conçus par KEENON sont équipés d'un système de positionnement et de navigation entièrement autonome, combiné à des technologies de perception et d'évitement d'obstacles de haute sensibilité qui s'adaptent facilement aux scénarios complexes d'application en situation réelle. Cette technologie de pointe garantit un rendement optimal et améliore l'efficacité opérationnelle des entreprises.

En plus d'offrir une vaste gamme de solutions robotiques de pointe, KEENON Robotics propose un programme complet de service après-vente à guichet unique de réparation et d'entretien, offrant un soutien et un savoir-faire à l'échelle locale pour assurer le bon déroulement des opérations de ses clients.

Misant sur une présence mondiale en Amérique du Nord et en Amérique du Sud, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique, KEENON Robotics s'est imposé comme un partenaire de confiance pour les entreprises du monde entier. L'entreprise a établi stratégiquement ses filiales à Los Angeles, Dusseldorf, Dubaï, Tokyo, Séoul et dans la région administrative spéciale de Hong Kong, renforçant ainsi sa portée mondiale. KEENON Robotics collabore activement avec de grandes multinationales locales dans ces régions pour stimuler le développement stratégique et favoriser l'adoption des robots de services commerciaux à l'échelle mondiale.

KEENON Robotics compte plus de 20 000 clients dans plus de 600 villes de 60 pays et régions du monde. L'entreprise continue d'offrir des solutions novatrices et de favoriser l'adoption de robots de services commerciaux à l'échelle mondiale.

