« Alors que la pénurie de personnel et le coût élevé de la main-d'œuvre causés par la pandémie continuent d'affliger de nombreuses industries, KEENON vise à développer des solutions robotiques fiables et rentables pour contribuer aux efforts opérationnels des exploitants d'hôtels et des restaurateurs tout en facilitant la prestation de meilleurs services pour leurs clients. Nous croyons que la révolution autonome menée par la robotique intelligente permettra aux humains d'éviter l'accomplissement de tâches fastidieuses, dangereuses et exigeantes en main-d'œuvre, ce qui les laissera se concentrer sur des choses plus importantes », a déclaré Tony Li, chef de la direction de KEENON Robotics.

Au kiosque 9931, les visiteurs sont d'abord accueillis par le robot d'accueil, un robot intelligent qui guide les visiteurs vers un lieu désigné et les amène à leur place. Le robot présente un aspect mignon avec des écrans d'affichage HD sur deux faces pour le placement publicitaire, conçus pour attirer les visiteurs et maximiser l'efficacité de la publicité.

La série de robots de livraison de KEENON a été élaborée dès le départ pour transformer l'industrie de la restauration. Ainsi, les robots de la série sont conçus pour être des assistants capables d'aider le personnel à servir de la nourriture et à ramasser des assiettes et des tasses utilisées. Ils sont équipés de technologies d'intelligence artificielle de pointe, y compris la technologie de positionnement et de navigation automatique SLAM, qui leur permet de naviguer facilement dans les environnements de travail complexes des restaurants, des hôtels et d'autres lieux commerciaux, faisant en sorte qu'ils puissent offrir un service à la clientèle plus efficace.

Le robot d'hôtel de KEENON est destiné aux hôtels qui visent à automatiser et à rationaliser le service de livraison aux chambres et d'articles. Fonctionnant avec une précision, une efficacité et une sécurité inégalées, le robot peut, après un simple appel téléphonique des clients, monter automatiquement dans un ascenseur et leur livrer des produits ou des aliments, leur offrant ainsi des services hôteliers rapides et plus privés, et ce, de jour comme de nuit.

KEENON a mis au point un robot capable de désinfecter les zones très fréquentées et de réduire au minimum l'exposition des gens aux microbes nocifs présents sur ces sites. Doté d'une lampe à ultraviolets (UV) et d'un vaporisateur à jet sec désinfectant, le robot de désinfection peut tuer 99,90 % des germes et des virus, offrant ainsi une protection maximale et très efficace pour les lieux publics tels que les hôpitaux et les écoles.

Une décennie d'expérience en exploration et en développement dans le domaine de l'intelligence artificielle et de la technologie autonome a posé les assises du leadership de KEENON dans le domaine de la robotique de service. KEENON Robotics a satisfait plus de 10 000 clients dans plus de 60 pays avec ses produits perfectionnés et fiables, son modèle d'affaires robuste et son service à la clientèle digne de confiance. En septembre 2021, KEENON a conclu un financement de série D de 200 millions de dollars mené par Softbank Vision Fund 2 (SVF2), ce qui représente le plus important financement jamais reçu par une entreprise de robots de service.

À propos de KEENON Robotics :

Fondée en 2010, KEENON Robotics s'engage à utiliser la technologie de l'IA pour autonomiser la vie environnante. Il s'agit de la plus grande entreprise de robots de services commerciaux au monde. Avec des robots de services commerciaux stables, efficaces et pratiques comme principale gamme de produits, l'entreprise offre des solutions intelligentes pour différents scénarios d'application, y compris les restaurants, les hôtels et les hôpitaux, afin de libérer les gens des flux de travail répétitifs et fastidieux. Les robots de KEENON ont été déployés dans plus de 60 pays, servant ainsi plus de 10 000 clients dans le monde.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1721262/KEENON_ROBOTS_CES2022_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1721261/KEENON_ROBOTICS_CES_2022_2.jpg

SOURCE Keenon Robotics Co., Ltd.

