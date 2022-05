« De la même manière que les gens se sont libérés de tâches aussi fastidieuses que la lessive ou la vaisselle à la main, ou le balayage avec un balai, et ont remplacé les aspects manuels de ces travaux par des lave-linge, des lave-vaisselle et des aspirateurs, les robots de service sont en train d'être « transformés » en puissants assistants des humains dans leur travail et leur vie, aidant les restaurants, les hôtels, les centres commerciaux, les supermarchés et les usines à accomplir diverses tâches ennuyeuses et dangereuses, améliorant considérablement l'efficacité, réduisant les coûts et permettant aux gens de consacrer leur temps à des tâches plus importantes, intéressantes et créatives. Dans le même temps, l'évolution et l'amélioration de l'analyse des mégadonnées et des technologies d'interaction de l'IA permettent aux robots d'élargir leurs scénarios d'application et d'améliorer leurs services. Les robots sont en passe de devenir un outil assistant dont nous ne pouvons plus nous passer », a déclaré Theodore Wang, responsable des ventes chez KEENON Robotics U.S.

Restaurant Robot : Un robot serveur qui assiste les serveurs humains dans le service et le retour des plats utilisés de manière efficace comme un robot distributeur de nourriture, permettant aux serveurs humains de gagner du temps et de concentrer leur énergie sur le service à la clientèle, améliorant ainsi grandement l'efficacité globale et le niveau de service du restaurant.

Hotel Robot : Redéfinit l'expérience du client de l'hôtel en matière de sécurité et d'efficacité. Un robot de livraison, par exemple, peut parfaitement prendre l'ascenseur jusqu'à n'importe quel étage et livrer un service d'étage à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, en fournissant les services de livraison d'étage sans contact et respectueux de la vie privée les plus fiables.

Robot d'accueil : Des publicités sont diffusées sur deux écrans numériques haute définition pour accueillir les clients ou solliciter les passants et les guider vers leur siège, ce qui permet à la fois d'accroître l'efficacité et d'offrir une expérience agréable.

Robot de désinfection : Équipés de lampes et de pulvérisateurs de désinfection professionnels qui éliminent efficacement les bactéries et les virus tant en surface que dans l'air, ils fournissent des services d'assainissement efficaces et rapides dans les espaces publics.

Les robots de KEENON Robotics sont équipés d'un système de positionnement et de navigation entièrement autonome, associé à des technologies de perception et d'évitement des obstacles très sensibles, afin de s'adapter à une variété de scénarios d'application complexes dans le monde réel et de permettre des solutions robotiques de service sûres, fiables et efficaces.

À propos de KEENON Robotics :

Fondée en 2010, KEENON Robotics propose des solutions intelligentes, fiables et pratiques pour divers scénarios, notamment les restaurants, les hôtels, les centres commerciaux, les supermarchés et les usines. KEENON Robotics est un partenaire stratégique de Softbank Robotics et de Hyundai Robotics. En septembre 2021, KEENON a conclu un financement de série D de 200 millions de dollars dirigé par Softbank Vision Fund 2 (SVF2), marquant ainsi le plus gros financement jamais reçu par une entreprise de robots de service. Les robots KEENON ont été déployés dans plus de 60 pays.

