« Nous sommes très enthousiastes à l'idée de participer au RC Show pour présenter les nouvelles technologies robotiques intelligentes avancées de KEENON. Chez KEENON, nous proposons une vaste gamme de produits et de solutions d'automatisation pour répondre aux différents besoins des entreprises. Comme les machines à laver, les lave-vaisselles et les aspirateurs qui aident les gens à faire la lessive, la vaisselle et le nettoyage, les robots de service apportent la même révolution qui libère les gens des tâches fastidieuses, répétitives et dangereuses, afin que nous puissions nous concentrer sur un travail plus créatif et important. Nous espérons que le salon RC Show nous permettra de créer des partenariats avec des entreprises locales afin de proposer des solutions robotiques professionnelles et hautement efficaces sur le marché nord-américain », a déclaré Wei Xiang, responsable des ventes pour le marché canadien de KEENON Robotics.

Les robots de service intelligents exposés au salon ont attiré l'attention des visiteurs. Le robot pour la restauration aide à livrer la nourriture et à retourner la vaisselle sale, ce qui permet d'améliorer l'efficacité des services de livraison de nourriture dans les hôtels et les restaurants. Sa technologie de positionnement et de navigation entièrement autonome permet un fonctionnement stable et très efficace dans différents environnements complexes. Le robot pour l'hôtellerie peut être considéré comme un robot serveur capable de prendre l'ascenseur pour livrer des articles dans les chambres tout au long de la journée, favorisant ainsi un service aux étages sans contact, stable et sûr. Les robots alimentés par l'IA destinés à l'accueil attirent les gens grâce à leurs visages mignons et leurs écrans d'affichage HD, et ils accompagnent les visiteurs jusqu'à leur siège. Cela permet d'augmenter l'efficacité tout en créant une expérience agréable. Le robot pour la désinfection est équipé d'une lampe et d'un pulvérisateur de stérilisation de qualité professionnelle qui permettent de tuer les germes et les virus qui se retrouvent sur les surfaces et dans l'air. Il fournit un service de santé pratique pour divers espaces publics.

À propos de KEENON Robotics

Fondée en 2010, KEENON ROBOTICS propose des solutions intelligentes, fiables et pratiques pour différents scénarios, notamment dans les restaurants, les hôtels, les centres commerciaux, les supermarchés et les usines. En septembre 2021, KEENON a réalisé un financement de série D de 200 millions de dollars dirigé par Softbank Vision Fund 2 (SVF2), marquant ainsi le plus gros financement jamais reçu par une entreprise de robots de service. Les robots KEENON ont été déployés dans plus de 60 pays.

