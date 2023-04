TORONTO, 19 avril 2023 /CNW/ - KEENON Robotics (« KEENON »), un grand fabricant mondial de robots de services commerciaux, a présenté sa gamme complète de produits et de solutions au RC Show 2023, la plus importante exposition de l'industrie de restauration et de l'hôtellerie au Canada. KEENON a présenté des robots conçus pour un certain nombre de scénarios, incluant les restaurants, les hôtels, les commerces de détail et les maisons de retraite, et a lancé deux nouveaux robots.

C'est la deuxième fois que KEENON participe à ce salon. Les nouvelles versions du Dinerbot T-Max et du T5 Pro de KEENON conviennent parfaitement aux restaurants gastronomiques et sont équipées de capteurs de vision 3D, de détecteurs de plateau, d'un éclairage à DEL attrayant, d'un écran tactile HD, d'un châssis absorbant les chocs, et sont offertes avec des caractéristiques de conception bien pensées, comme un plateau flottant et une gamme de notifications sonores. Dans le cadre de l'événement, KEENON a parrainé cinq robots qui ont assuré un service et du soutien sur place au salon : trois robots Guiderbot G2 étaient stationnés dans la zone d'inscription et à l'entrée pour fournir des renseignements et des conseils au public, et deux robots Dinerbot T8 ont servi des collations et des boissons au kiosque et au salon VIP de Restaurants Canada. L'excellente performance des robots a attiré beaucoup d'attention et a suscité des commentaires positifs de la part des participants.

KEENON Robotics s'est joint à E-Pro Bot, son partenaire distributeur national au Canada, pour organiser le salon cette année. Greg Staley, directeur général d'E-Pro Bot, a déclaré que le salon RC Show est une excellente occasion de rencontrer des propriétaires de franchises et de restaurants individuels, des représentants du secteur des habitations pour personnes âgées et de la gestion hôtelière pour les aider à en apprendre davantage sur les innovations qui contribuent à atténuer les sérieuses difficultés liées aux pénuries de main-d'œuvre au Canada. « Notre programme va au-delà du fait d'offrir une solution robotique efficace pour répondre à des besoins précis, car nous offrons également un soutien consultatif pour montrer à nos clients comment générer de nouveaux revenus potentiels. KEENON offre véritablement la meilleure sélection de robots sur le marché canadien ».

Felix Yang, fondateur d'Advantics, était un client de KEENON en tant que propriétaire d'un restaurant franchisé. « Les robots ont aidé mon restaurant à résoudre les problèmes de dotation et m'ont permis d'économiser jusqu'à 20 % de mon coût de main-d'œuvre. J'ai vu un grand potentiel dans cette industrie en forte croissance, c'est pourquoi j'ai décidé plus tard d'être un distributeur KEENON. Grâce au soutien continu de KEENON et d'E-Pro Bot, nous sommes confiants de pouvoir appliquer l'intelligence artificielle réelle à un plus grand nombre de scénarios », a déclaré M. Yang.

Riva Huang, directrice nationale pour le Canada chez KEENON Robotics, a déclaré : « Nous nous considérons comme choyés d'avoir trouvé des partenaires exceptionnels au Canada et nous croyons que nos solides collaborations faciliteront le développement de produits plus intelligents et offriront d'excellents services à notre clientèle locale ».

Tout au long de 2022, KEENON a franchi des étapes importantes sur le marché canadien et s'est associé à l'entreprise d'État Loto-Québec pour créer avec succès le premier cas au Canada de contrôle autonome d'ascenseur du robot KEENON Butlerbot. D'autres jalons de KEENON comprennent la création d'une coopération stratégique avec SGP Purchasing Partner Network, la plus importante organisation de groupement d'achats dans le secteur des habitations pour aînés au Canada, et la prestation de services au client privilégié Mandarin, la plus grande franchise de buffet chinois en Amérique du Nord.

Compte tenu des défis en matière de dotation et des coûts d'exploitation élevés auxquels font face les entreprises sur le marché nord-américain, KEENON Robotics s'engage à déployer tous les efforts possibles pour favoriser l'adoption de robots de service dans différents secteurs.

À propos de KEENON Robotics

Fondée en 2010, KEENON Robotics est une entreprise pionnière mondiale primée dans le domaine des robots de service intérieurs, intelligents et autonomes. Avec une équipe interne dédiée aux technologies de R&D, l'entreprise compte plus de 35 000 robots actifs dans plus de 60 pays et de régions à travers le monde. KEENON offre une vaste gamme de solutions robotiques sécuritaires, fiables et efficaces pour divers scénarios d'application, y compris pour les restaurants, les hôtels, les foyers de soins infirmiers, les usines, etc.

