KEENON, numéro un mondial des livraisons de robots de service commercial, met les humanoïdes au travail au WAIC 2026

SHANGHAI, 18 juillet 2026 /CNW/ -- Au WAIC 2026, KEENON Robotics amène les robots humanoïdes et des robots de service spécialisés sur une même scène, non pas comme des concepts concurrents, mais comme des formes complémentaires d'intelligence intégrée travaillant sur des flux de travail complets de service commercial.

Selon IDC, KEENON s'est classé au premier rang mondial des expéditions de robots de service commercial en 2025, tout en conservant son leadership sur le marché mondial des robots de livraison. IDC voit également l'industrie évoluer vers un avenir plus diversifié et multiforme, où différents types de robots sont déployés en fonction des besoins de tâches et d'environnements spécifiques. KEENON a été le premier à proposer une telle stratégie, et la présentation au WAIC donne vie à cette tendance.

Au kiosque, le nouveau scénario de blanchisserie d'hôtel démontre plus clairement cette approche. Les robots humanoïdes accomplissent des tâches opérationnelles telles que le chargement et l'utilisation de machines à laver, la récupération de linge propre et le pliage de vêtements, tandis que le DINERBOT T9 prend en charge l'ensemble du flux de travail de livraison. Ensemble, ils montrent comment des robots humanoïdes et spécialisés peuvent diviser les responsabilités et collaborer au sein d'une véritable exploitation hôtelière.

Au-delà du flux de travail hôtelier, KEENON applique la même approche basée sur les rôles pour les services alimentaires et de détail. Fort de plusieurs années d'expérience tirée des interactions avec les clients dans les restaurants et les commerces, le XMAN-R1 exécute des tâches de service en salle combinant l'interaction humaine et la manipulation d'objets, comme la préparation de boissons avec NOWWA Coffee ou la prise en charge des demandes des clients dans les secteurs des desserts et du commerce de détail. Plutôt que de présenter des démonstrations isolées, ces scénarios montrent comment KEENON étend les flux de travail de service commercial éprouvés vers de nouvelles capacités humanoïdes, chaque tâche étant exécutée de façon autonome et sans téléopération.

Grâce à sa stratégie « humanoïde polyvalent + robot de service spécialisé », KEENON construit une voie pratique pour l'intelligence incarnée : Les humanoïdes prennent en charge des tâches d'exploitation et d'interaction flexibles, tandis que les robots spécialisés continuent de gérer des cycles fréquents de livraison et de nettoyage. Au WAIC 2026, KEENON présente non seulement davantage de formes de robots, mais aussi un modèle plus complet pour le déploiement commercial.

Avec plus de 100 000 robots de service déployés à travers le monde dans plus de 70 pays et régions, KEENON a été reconnu par des marques de renommée mondiale dans divers secteurs et largement déployé chez de grandes marques comme Burger King, Buffalo Wild Wings, Hilton, BMW, Lego, etc. De 10 à plus de 20 robots opérant dans des établissements uniques comme l'Hotel Around Pyeongchang jusqu'à une flotte mixte de 8 robots de 6 types différents dans des établissements comme le Trader Hotel de Shangri-La, faisant de celui-ci le premier hôtel intelligent au monde à combiner des robots humanoïdes et des robots de service, KEENON démontre une efficacité éprouvée grâce à l'utilisation de plusieurs robots.

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SOURCE KEENON Robotics Co., Ltd.

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