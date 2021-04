KEEN célèbre la Journée de la Terre avec son initiative Désintoxiquer la planète : le défi pour l'industrie de la chaussure de plein air de se débarrasser complètement des PCP d'ici à 2025

KEEN rend public, dans un format de source ouverte, le processus qu'elle a mis en place pour devenir une entreprise sans PCP afin que ses concurrents de l'industrie puissent suivre et atteindre le même objectif dans un délai plus court.

BRAMPTON, ON, le 20 avril 2021 /CNW/ - KEEN, la marque de chaussures de plein air qui s'engage à léguer un monde meilleur aux futures générations, a partagé un modèle de source ouverte sur la façon dont elle maintient une chaîne d'approvisionnement sans PCP. Pour célébrer la Journée de la Terre et inciter l'industrie à agir, KEEN a lancé un défi à l'industrie de la chaussure de plein air pour qu'elle se débarrasse complètement des PCP d'ici 2025. Les développeurs de produits et les personnes qui souhaitent adopter le modèle suivi par KEEN depuis 2014 pour éliminer les PCP de sa chaîne d'approvisionnement et de ses produits peuvent se rendre sur : www.keenfootwear.com/fr-ca/detox/

Les PCP sont une classe d'environ 5 000 produits chimiques fluorés, également connus sous le nom de substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées, souvent appelés « produits chimiques persistants », car ils ne se décomposent pas dans l'environnement. Ces produits chimiques toxiques pénètrent dans l'environnement où sont fabriqués les composants, les produits finis et les produits chimiques eux-mêmes, souvent par le biais d'eau ou de déchets contaminés, et se répandent facilement. On les trouve dans tout, des emballages de restauration rapide à l'eau potable, en passant par les traitements hydrofuges durables (DWR) des vêtements et chaussures de plein air.

« Au cours des sept dernières années, nous avons fait des recherches et développé ce qui est maintenant un processus totalement éprouvé pour éliminer les PCP de nos produits, sans nuire à la qualité ou à l'intégrité du produit », explique Erik Burbank, vice-président de The KEEN Effect. « Maintenant que nous avons perfectionné le processus, nous voulons le partager avec nos concurrents pour le bien commun de notre planète. Dans le cadre de notre initiative Désintoxiquer la planète, nous voulons que d'autres marques éliminent également tous les PCP, et notre initiative les aidera à y parvenir beaucoup plus rapidement. En éliminant les PCP de notre chaîne d'approvisionnement et de nos produits, au cours des sept dernières années, nous avons évité de rejeter dans l'environnement 180 tonnes de produits chimiques fluorés. Il s'agit d'une question qui exige des solutions immédiates et si nous collaborons au sein de notre industrie, nous pouvons accélérer l'impact positif sur notre planète.»

L'initiative Désintoxiquer la planète de KEEN a été mise en place en 2012 afin de prendre des mesures proactives pour détecter et éliminer les produits chimiques nocifs dans sa chaîne d'approvisionnement et les remplacer par d'autres produits sûrs et efficaces.

L'approche vers une industrie sans PCP

Grâce à l'application du « principe de précaution », KEEN a pu trouver et éliminer les PCP qui étaient utilisés inutilement dans les composants et les matériaux. Plus précisément, KEEN a effectué un audit complet de tous les composants entrant dans la fabrication de ses produits et a travaillé avec des fournisseurs et des partenaires qui ont été en mesure de supprimer rapidement environ 65 % des PCP dans sa chaîne d'approvisionnement.



Pour les 35 % restants, KEEN a investi beaucoup de temps et de ressources pendant quatre ans, en travaillant avec des experts au développement de solutions hydrofuges sans PCP. Cela a nécessité des milliers d'heures de tests en laboratoire et sur le terrain avant de proposer des solutions sûres, efficaces et abordables.

KEEN estime avoir consacré 10 000 heures pour atteindre son objectif de zéro PCP et a investi plusieurs millions de dollars dans ce but. Pour en savoir plus sur les conclusions de KEEN et sur les PCP en général, vous pouvez lire son article écologique ici.

À propos de KEEN :

Animée par la passion de rendre le plein air et les métiers accessibles à tous, KEEN, une marque de chaussures familiale guidée par des valeurs de Portland (Oregon), s'engage à créer des produits originaux et polyvalents, à améliorer les vies et à inspirer les aventures à l'extérieur. Fondée en 2003, elle a lancé une révolution dans l'industrie avec sa sandale d'aventure Newport. Elle continue à créer des produits qui changent la donne et à établir de nouvelles normes en matière de performance, de confort et de design, tout en travaillant activement à la désintoxication de la planète. La marque a rendu officiel son engagement envers ses valeurs sous la bannière de l'effet KEEN. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.keenfootwear.com/fr-ca

