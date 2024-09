L'entreprise est en quête d'entrepreneurs ambitieux pour être à l'avant-garde de notre programme international d'expansion

NEW TAIPEI CITY, le 3 sept. 2024 /CNW/ -- En pleine croissance, le marché mondial des stratifiés décoratifs atteint de nouveaux sommets. D'après un rapport de Transparency Market Research, en 2023, ce secteur a généré 7,07 milliards de dollars américains, avec une forte demande en Amérique du Nord 1,16 milliard de dollars américains, en Europe 2,72 milliards de dollars américains, dans la région Asie-Pacifique 2,06 milliards de dollars américains, au Moyen-Orient / Afrique 436 millions de dollars américains et en Amérique Latine 436 millions de dollars américains. Ces chiffres impressionnants ne sont que le début. Chez Keding Enterprises Co., Ltd., nous repoussons les limites de l'innovation avec notre gamme KD ECO⁺, une version révolutionnaire du HPL traditionnel. Conçu pour offrir une durabilité exceptionnelle tout en respectant l'environnement, KD ECO⁺ est en passe de devenir le choix numéro un pour les architectes et les designers d'intérieur du monde entier. Les avantages sont clairs : sur le marché canadien, un investissement minimal de 35 000 USD peut offrir un retour sur investissement en seulement six mois, et un recouvrement complet des coûts en moins de neuf mois. Cela signifie des opportunités de croissance incroyables pour nos partenaires commerciaux. Ne manquez pas l'occasion de participer à cette révolution dans le monde des stratifiés. Découvrez dès maintenant comment KD ECO⁺ peut transformer vos projets et vous offrir un avantage concurrentiel inégalé.

Avec une qualité de produit supérieure et un design innovant, Keding est devenu la marque de matériaux de construction privilégiée par de nombreuses marques de renommée mondiale. Les stratifiés KD ECO⁺ répondent à tous les problèmes des panneaux traditionnels et offrent une multitude d'avantages exclusifs. En tant qu'entreprise taïwanaise cotée en bourse, Keding se distingue dans l'industrie par sa chaîne de production complète, allant de l'approvisionnement en bois à ses propres canaux de commercialisation.

Véritables avantages

Découvrez comment KD ECO⁺ révolutionne le monde des panneaux stratifiés avec sa nouvelle structure translucide brevetée. Conçu pour être pliable, écologique et non toxique, ce produit offre une apparence de bois authentique tout en intégrant des technologies de pointe. Non seulement il est antibactérien et résistant aux égratignures, mais il est aussi conçu pour soutenir un développement durable. KD ECO⁺ ne se contente pas d'être un simple panneau. Il résout les défis habituels comme l'épissage des bandes noires et les coins fragiles, tout en utilisant des matières premières respectueuses de l'environnement. Ce sont ces qualités qui le placent parmi les solutions les plus concurrentielles du marché. Vous êtes prêt à transformer vos projets avec une solution à la fois innovante et durable? Explorez KD ECO⁺ dès aujourd'hui et donnez à vos réalisations l'avantage qu'elles méritent.

Keding : Plus de 22 ans d'excellence dans les matériaux de construction sains

Depuis plus de deux décennies, Keding, la marque de matériaux de construction leader à Taïwan, s'engage à produire des matériaux de construction sains de qualité supérieure. Chaque produit est fièrement fabriqué et exporté directement de Taïwan, garantissant ainsi une constance inégalée dans la qualité. Aujourd'hui, nous sommes ravis de lancer notre programme de partenariat mondial, une opportunité unique pour introduire les stratifiés KD ECO⁺ sur la scène internationale. En rejoignant notre réseau de partenaires, vous bénéficierez de tout le soutien et des ressources nécessaires pour réussir, avec la promesse d'avantages communs et durables. Prêt à transformer l'industrie avec Keding ? Rejoignez-nous dans cette aventure mondiale et découvrez les bénéfices que KD ECO⁺ peut apporter à votre entreprise. Pour en savoir plus, visitez le site https://www.keding-global.com/franchise/ ou communiquez avec Owen Hsu par courriel à [email protected] ou par téléphone au +886 22296-3999, poste 2703.

Le montant des frais d'autorisation sera ajusté en fonction des différentes tailles de marché.

La situation exacte du recouvrement total des coûts dépend des marchés locaux.

Personne-ressource : Yalin Tsao, [email protected]