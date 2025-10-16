Kay M Traiteur lance sa soirée officielle à Québec : une célébration de la gastronomie et des cultures créoles

QUÉBEC, le 16 oct. 2025 /CNW/ - Le traiteur créole Kay M annonce avec enthousiasme la tenue de sa soirée de lancement officielle, le samedi 25 octobre 2025 dès 18 h, au 345, rue du Pont, à Québec. Cette soirée immersive sera l'occasion de découvrir une gastronomie colorée ainsi que des performances musicales vibrantes réunissant les cultures d'Haïti, de l'île Maurice, de Cuba et de la Côte d'Ivoire.

La fondatrice et cheffe Myldred Larathe proposera un menu signature inspiré des traditions culinaires d'Haïti et de l'île Maurice, préparé avec des ingrédients frais, sans additifs, et incluant des options véganes et sans gluten. L'objectif : offrir une expérience gourmande, raffinée, inclusive et authentique.

Une soirée haute en saveurs et en rythmes :

Rod leCoeur, chanteur ivoirien, ouvrira la soirée avec sa voix chaleureuse et ses rythmes ensoleillés ;

Le duo Leoxander & Mr Noble, représentant l'île Maurice et Cuba, livrera une performance musicale métissée et envoûtante ;

Le DJ Gembel fera vibrer la piste de danse jusqu'à 1 h du matin, pour une ambiance festive assurée ;

Des prix de présence seront offerts, en collaboration avec des entreprises engagées dans la communauté, afin de renforcer l'esprit de convivialité;

Un moment de rencontre et d'échange entre les artistes, la fondatrice et la communauté locale est prévu.

L'événement se tiendra en présence de représentants du cabinet du Maire de Québec ainsi que de Marjorie Champagne, candidate pour Transition Québec dans l'arrondissement de Saint-Roch. Leur participation souligne le soutien aux initiatives culturelles et entrepreneuriales locales.

« Ce lancement marque le début d'une belle aventure à Québec, où la cuisine devient un langage universel de partage et de découverte », affirme Myldred Larathe.

Cette soirée marquera le début officiel des activités de Kay M Traiteur, une actrice émergente de la gastronomie créole fusion qui met de l'avant le partage interculturel à travers la cuisine.

À propos de Kay M Traiteur

Basé à Québec, Kay M Traiteur se spécialise dans les services culinaires pour événements familiaux, corporatifs et communautaires. Fusionnant les influences d'Haïti et de l'île Maurice, l'entreprise met en avant une cuisine créole saine, responsable et inclusive, et propose également des ateliers de cuisine pour partager la passion des saveurs du monde.

Information et accréditations médias : [email protected], https://www.eventbrite.ca/e/billets-soiree-de-lancement-traiteur-creole-a-quebec-1623693574189