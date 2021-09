Kawaii Islands lancera en septembre le jeu Alpha, où les joueurs seront invités à rejoindre l'univers fantastique au sein duquel cohabitent des animaux et des plantes magiques, et jouer facilement pour générer des revenus. Les membres et joueurs de la communauté sont emballés par le récent dévoilement du graphisme des personnages et de la bande-annonce du jeu .

Vijay Garg, chef de la direction de MapleBlock, l'un des principaux investisseurs, partage le même engouement. « Kawaii Islands mise sur une mécanique amusante et un graphisme élaboré hérités de la série précédente de jeux bien connus de l'entreprise, a-t-il dit. Et la vérification alimentée par l'IA de jetons non fongibles de jeux soutenus par une chaîne de blocs garantira une expérience de jeu beaucoup plus approfondie que celle offerte par les jeux traditionnels. »

En plus de la capacité de génération de revenus par le jeu, Kawaii Islands offre aux joueurs un ensemble complet de caractéristiques intéressantes favorisant leur imagination et leur créativité : l'agriculture, l'artisanat, la décoration, la conception artistique et le réseautage social. Cependant, la caractéristique la plus attendue est la capacité de « génération de revenus par la création », qui donne accès à une plateforme permettant aux créateurs de bâtir leur propre économie Web 3.0 en mettant à contribution leurs compétences artistiques et aptitudes de création d'histoires pour générer des revenus.

« Les progrès réalisés dans le Web 3.0 et le secteur des NFT dans la foulée du développement du méta-univers et de concepts novateurs comme les marchés en ligne au sein des univers numériques, la conservation de jetons ou les capacités de génération de revenus par le jeu et l'accès aux jeux de la chaîne de blocs sur Internet, ne sont pas encore reconnus à leur juste valeur par les millions d'utilisateurs dans le monde entier, a déclaré James Wo, chef de la direction de DFG. Nous croyons que le mouvement dans lequel nous nous sommes engagés est inévitable et prendra de l'ampleur avec la réalisation de progrès encore plus importants et la création de nouvelles générations de jeux. »

En plus de MapleBlock et de DFG, de nombreux investisseurs du secteur de la cryptomonnaie et du monde des affaires ont été séduits par la vision et le pouvoir transcendant de la séquence « jouer, se connecter, créer et générer des revenus » que cherche à implanter Kawaii Islands. Ces investisseurs sont Signum (co-investisseur principal), Hyperchain, Jsquare, AU21, X21, Kyros, Rikkei Capital, Shin Chan IEO/ICO Alerts et SkyVision Capital. Grâce à leur financement, Kawaii Islands fera un pas de plus en vue de relier tous les autres jeux d'animation dans la fabrication de son méta-univers d'animation.

Joignez-vous à la communauté de Kawaii Islands et préparez-vous à intégrer ce méta-univers irrésistible!

