Kathleen Legault : présidente élue de l'AMDES

MONTRÉAL, le 8 déc. 2020 /CNW Telbec/ - Le conseil d'administration de l'AMDES est heureux d'annoncer l'élection par acclamation de Kathleen Legault à la présidence de l'Association. Elle prend le relais de Hélène Bourdages qui a occupé ce poste de 2014 à 2020. Madame Legault, qui agissait à titre de vice-présidente AMDES pour le Centre de services scolaire de Montréal (CSSDM) depuis près de 3 ans, était aussi jusqu'à cette semaine directrice de l'école Saint-Noël-Chabanel.

Titulaire d'une maîtrise en gestion de l'éducation et de la formation de l'Université de Sherbrooke, elle a un parcours professionnel qui l'a amenée à enseigner pendant 16 ans, puis à occuper des postes de direction adjointe puis de direction dans quatre établissements. Elle a également siégé pendant trois ans à la commission de l'école secondaire du Conseil supérieur de l'éducation et a participé à de nombreuses rencontres de consultation avec des instances gouvernementales et des partenaires. Elle entrera en fonction le 1er janvier 2021 pour un mandat de quatre ans.

Le conseil d'administration la félicite de son élection et l'assure de son soutien indéfectible dans son mandat. Il a tenu à remercier chaleureusement Hélène Bourdages qui a su porter la voix des directions, directions adjointes et gestionnaires d'établissement scolaire avec intelligence et engagement depuis plus de six ans.

Comme l'a déclaré la présidente élue de l'AMDES, Kathleen Legault : « Je remercie les membres de l'AMDES de leur appui. Je commence ce nouveau mandat avec énergie, détermination et la volonté de servir, en étant bien consciente de l'état de nos troupes et de l'ampleur des défis qui nous attendent dans les prochains mois. Le bien-être de nos élèves, jeunes et adultes, est au centre de nos préoccupations et je mettrai tous mes efforts à contribuer à la réussite éducative dans le respect de la santé et de la sécurité de tous, incluant les personnels. »

À propos de l'AMDES

L'Association montréalaise des directions d'établissement scolaire regroupe plus de 650 membres qui travaillent au Centre de services scolaire de Montréal (CSSDM), au Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys (CSSMB) et au Centre de services scolaire de la Pointe-de-l'Île (CSSPÎ) desservant plus de 230 000 élèves jeunes et adultes du Québec. Tous les membres y œuvrent comme direction d'école ou de centre, direction adjointe ou gestionnaire administratif. L'AMDES a pour but spécifique l'étude, la défense et le développement des intérêts professionnels, économiques et sociaux de ses membres et de la profession. De plus, elle apporte une contribution significative à l'éducation. Elle fonctionne de façon démocratique et fait de son approche éthique, transparente et équitable le fondement même de ses valeurs.

