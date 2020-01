Kat Von D quitte Kat Von D Beauty et cède ses droits de propriété pour se concentrer sur sa gamme de chaussures véganes et sa tournée -- KENDO BRANDS acquiert la participation restante et renomme la bannière KVD Vegan Beauty

Après un partenariat de 12 ans , KENDO devient le seul maître d'œuvre de la marque de beauté végane

La bannière maintient le cap sur du maquillage végane de haute performance non testé sur les animaux

SAN FRANCISCO, 16 janvier 2020 /CNW/ - Kat Von D Beauty annonce aujourd'hui que la fondatrice, Kat Von D, a choisi de se séparer entièrement de la marque afin de se concentrer sur d'autres projets artistiques (c'est-à-dire sa gamme de souliers véganes et son prochain album), rendant KENDO le seul propriétaire et l'unique maître d'œuvre de la marque de produits de beauté. À partir de maintenant, la bannière prend le nom de KVD Vegan Beauty.

Découvrez le communiqué de presse multicanal et interactif ici : https://www.multivu.com/players/English/8664451-kat-von-d-departs-from-namesake-brand-kendo-kvd-vegan-beauty/

La société continuera d'offrir sa gamme de produits actuelle et créera également du nouveau maquillage végane et innovant, de haute performance et non testé sur les animaux pour les consommateurs de toute la planète. KVD Vegan Beauty valorise toujours l'expression de la personnalité et la compassion de même que l'établissement précoce de collaborations inédites avec des comédiens, des marques, des organismes artistiques et des organisations de santé animale. Le développement de la marque KVD Vegan Beauty et de ses célèbres produits est le fruit d'un partenariat de douze ans entre Kat Von D et KENDO.

David Suliteanu , chef de la direction de KENDO, déclare :

« Je voudrais remercier Kat pour sa contribution à transformer l'industrie de la beauté à nos côtés. Les produits que nous avons créés ensemble ont résisté à l'épreuve du temps et sont devenus des icônes. KENDO, tout comme SEPHORA, notre partenaire mondial de vente au détail, a très hâte de voir KVD Vegan Beauty croître de manière continue sous la propriété, le leadership et la vision de KENDO. Nous sommes parfaitement placés pour poursuivre la croissance et le développement des produits et du marketing de la bannière. Nous avons établi un portefeuille de produits très robuste pour 2020 et les années à venir. La même équipe KENDO qui a marqué l'histoire avec KVD Vegan Beauty est prête à répéter cet exploit. »

Kat Von D , fondatrice et artiste, explique :

« La dernière année a apporté de grands changements dans ma vie. Comme bon nombre d'entre vous le savent, j'ai donné naissance à mon beau garçon, j'ai lancé ma gamme de chaussures véganes et je m'affaire maintenant à préparer le lancement au printemps de mon album attendu depuis longtemps, qui sera suivi d'une tournée internationale. Même si je voulais trouver un équilibre dans tout cela, en continuant de m'investir dans ma marque de maquillage, il est clair aujourd'hui que je ne peux tout faire. »

« Cela dit, j'ai décidé de me retirer comme fondatrice (et de toutes les autres fonctions) de Kat Von D Beauty et de vendre mes actions de la marque pour les remettre toutes à KENDO, mon partenaire des 12 dernières années. La décision n'a pas été facile, mais après mûre réflexion, j'ai réalisé que je souhaite que la gamme de maquillage continue à croître et à avancer; KENDO est donc le mieux placé pour y parvenir. »

La marque a vu le jour en 2008 avec quatre rouges à lèvres. Aujourd'hui, KVD Vegan Beauty compte plus de 250 produits innovants dans presque toutes les catégories de beauté. Ceux-ci sont vendus dans chaque marché d'importance du monde, soit dans 36 pays, principalement à SEPHORA et à kvdveganbeauty.com. Depuis sa fondation, KVD Vegan Beauty a remporté un grand nombre de prix nationaux et internationaux pour ses formulations de produits, ses emballages et son marketing innovants, qui sont les meilleurs de leur catégorie. Il en résulte une longue liste de succès intemporels qui inclut de façon non limitative :

Tattoo Liner , une icône internationale et notre produit n o 1

, une icône internationale et notre produit n 1 Everlasting Liquid Lipsticks, le pionnier de la révolution des rouges à lèvres liquides

le pionnier de la révolution des rouges à lèvres liquides Shade + Light Contour Palette , meneur du phénomène contour

, meneur du phénomène contour Go Big or Go Home Mascara , un mascara végane volumisant grâce à des graisses végétales

, un mascara végane volumisant grâce à des graisses végétales True Portrait Foundation , une fondation végane véritablement légère, liquide-poudre, de haute performance

, une fondation végane véritablement légère, liquide-poudre, de haute performance Lolita, la nuance universelle et adorée châtaigne-rose vendue sous forme de rouge à lèvres, de ligneur pour les yeux et les lèvres, et de palette de fards à paupières

À PROPOS DE KVD VEGAN BEAUTY

KVD VEGAN BEAUTY est une célèbre marque mondiale de produits de beauté véganes de haute performance et non testés sur les animaux qui bouleverse l'industrie depuis la venue de la bannière en 2008, alors qu'elle comptait 4 rouges à lèvres longue durée, riches en pigments et non testés sur les animaux. En 2010, la marque a conçu son ligneur pour les yeux primé et no 1, Tattoo Liner, qui demeure le Saint-Graal incontesté des ligneurs liquides pour les yeux. Après avoir créé le phénomène du rouge à lèvres liquide, la marque a transformé à nouveau l'industrie de la beauté en 2016 en recréant les formulations de sa gamme complète pour la rendre végane à 100 %, sans sacrifier le rendement qui fait sa réputation. Aujourd'hui, elle compte plus de 250 produits innovants dans toutes les catégories et a reçu des centaines de prix. Ses créations sont distribuées dans 36 pays répartis partout dans le monde, et ce, exclusivement par Sephora, Sephora dans les magasins JC Penney et Debenhams du Royaume-Uni et de l'Irlande, et à l'adresse www.kvdveganbeauty.com // Suivez @kvdveganbeauty.com

À PROPOS DE KENDO BRANDS

KENDO BRANDS détient et exploite à lui seul KVD VEGAN BEAUTY. KENDO est un incubateur de marques de beauté innovantes qui crée et acquiert des bannières de produits de beauté pour en faire des géants internationaux : FENTY Beauty de Rihanna, Ole Henriksen Skin Care, Marc Jacobs Beauty, Bite Beauty, Lip Lab Stores, et KVD Vegan Beauty. Les bureaux de KENDO sont situés à San Francisco, Paris, Dubaï, Londres, Sydney et Singapour.

SOURCE KVD Vegan Beauty

Renseignements: DEMANDE DE LA PRESSE pour KVD VEGAN BEAUTY : [email protected], http://www.kvdveganbeauty.com/

Liens connexes

http://www.kvdveganbeauty.com/