Kat Von D Beauty lance un NOUVEAU fond de teint végétalien couvrance moyenne légère, une campagne mondiale incarnée par la chanteuse Jhené Aiko

SAN FRANCISCO, 3 septembre 2019 /CNW/ - Kat Von D Beauty présente le fond de teint True Portrait, nouvelle formule, nouvel emballage, nouvelle campagne qui change la donne en étant la toute première innovation liquide à poudre, couvrance moyenne, de la marque. Cette formule fraîche et unique, ainsi que son emballage sexy, ont tout pour plaire à Jhené Aiko, le visage de la campagne mondiale, passionnée de Kat Von D Beauty, chanteuse, poète et amie des animaux comme elle.

« Jhené nous a frappés la première fois, il y a des années, lorsqu'elle a exposé notre palette « Shade & Light Contour » dans une vidéo Vogue, puis nous l'avons vue de nouveau dans une campagne PETA », explique Kelly Coller, vice-présidente mondiale du marketing et des relations publiques chez Kat Von D Beauty, ajoutant que « Jhené s'harmonise parfaitement avec l'éthique de notre marque de beauté, étant amie des animaux, militante végétalienne et utilisatrice actuelle de Kat Von D Beauty. De plus, Jhené a l'âme la plus douce qui soit, une peau magnifique, et toute notre équipe est obsédée par sa musique et ses tatouages. »

Jhené Aiko s'en réjouit : « Je suis très heureuse de m'associer à Kat Von D Beauty pour ce lancement et de travailler avec une marque qui partage autant de mes passions. J'aime ce fond de teint parce que j'ai l'impression de ne rien porter. C'est comme de la soie végétalienne! Il offre une couvrance parfaite toute la journée, avec un fini léger et aéré, que je sois sur scène ou chez moi. »

À ce propos, Coller est plus catégorique : « La campagne True Portrait met l'accent sur trois points de différence essentiels à notre fond de teint, tout en exprimant quelques-unes des nombreuses facettes que nous avons en commun, à savoir que le fond de teint vous accompagne (végétalien, longue tenue), il se meut avec vous (technologie de l'essence élastique) et Il vous est fidèle (mat léger et aéré). Lors du recrutement des 40 'visages' les mieux assortis aux teintes, nous avons donné la priorité aux personnes qui pouvaient réellement représenter les nombreux visages de Kat Von D Beauty. Sur le plateau, nous les avons prises, toutes, alors qu'elles faisaient des grimaces, en plein dynamisme, si bien que quand vous voyez des éclats de rire, ils sont authentiques. Tout a été capté à la perfection par notre fabuleuse équipe créative toute féminine, dont notre directrice de la création mondiale chez Kat Von D Beauty et la photographe Danielle St. Laurent. »

Le fond de teint True Portrait est logé dans dans tout nouveau flacon innovant, du design à la fonctionnalité unique, à la différence de tout autre produit lancé par la marque. La formule est conditionnée dans un flacon blanc mat élégant, conçu pour une utilisation et une précision maximales, avec une ornementation complexe, dont des détails de crâne et une fenêtre portrait révélant la teinte. Témoin de son ambition, celle de rehausser les normes des formulations et des pigments haute performance, le flacon incorpore des perles agitatrices pour mélanger et rompre facilement le fond de teint, tout en délivrant des pointes exactes par l'embout de précision compressible.

Le fond de teint True Portrait vous accompagne et vous offre un fini mat aéré et durable. Conçue pour les peaux normales à grasses, cette formulation unique allie transparence et opacité de sorte que votre peau n'aura pas l'air brillante au milieu de la journée et qu'elle ne bouche pas les pores. Qui plus est, cette formulation bouge avec vous et s'adapte à votre peau grâce à sa formule liquide à poudre Elastic Essence™ Effect : une combinaison de poudres sphériques, dont le noyau élastique assure que le fond de teint ne se dépose jamais dans la peau, n'obstrue pas les pores et s'adapte en reprenant à chaque expression un fini mat longue tenue. Sachant qu'il n'y a pas de « personne type », la marque a mis au point une formule couvrance moyenne qui correspond à tous les tons et nuances sur 40 teintes végétaliennes réparties de manière uniforme dans 4 familles de 10 : léger, moyen, bronzé et profond.

True Portrait, un fond de teint léger de nouvelle génération, offre une véritable couvrance moyenne pour une apparence de peau parfaite, digne d'égoportrait (selfie), et il possède une texture incroyablement douce que vous devez sentir pour y croire!

Le fond de teint True Portrait de Kat Von D Beauty sera disponible en ligne, dès le 2 septembre 2019, à l'adresse Katvondbeauty.com, et chez Sephora.com, puis dans les magasins Sephora dans le courant du mois de septembre.

L'enseigne Twitter, #Vegan!, Notre maquillage est fait avec amour, pas avec des animaux, ce qui signifie que nous sommes 100 % végétaliens, sans cruauté. Le fond de teint True Portrait de Kat Von D Beauty est 100 % végétalien. Les adeptes sont invitées à exposer leurs allures et styles et à trouver plus d'inspiration sur le site KatVonDBeauty.com, @KatVonDBeauty, #KatVonDBeauty #TruePortraitFoundation.

À PROPOS DE KAT VON D BEAUTY :

KAT VON D BEAUTY est une marque de beauté emblématique, mondiale, haute performance, longue tenue, végétalienne et sans cruauté. Depuis ses débuts à SEPHORA en 2008, avec 4 rouges à lèvres rouges, elle perturbe sans cesse le secteur. Aujourd'hui, la marque compte plus de 250 produits novateurs dans toutes les catégories de maquillage, a décroché des centaines prix et distinctions et est distribuée dans 36 pays, exclusivement chez Sephora, Sephora dans JC Penney, Debenhams et sur le site marchand katvondbeauty.com. Kat Von D Beauty a été créée en partenariat avec KENDO BRANDS établie à San Francisco, en Californie. KENDO est une incubatrice de marques de beauté innovante qui crée et acquiert des marques de beauté et les transforme pour en faire des marques phares à l'échelle mondiale.

