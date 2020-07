Karora Resources annonce la vente de sa participation résiduelle de 28 % dans le projet nickélifère Dumont pour un montant pouvant atteindre 48 M$ et une consolidation d'actions

TORONTO, le 22 juill. 2020 /CNW/ - Karora Resources Inc. (TSX : KRR) (« Karora » ou la « Société ») a le plaisir d'annoncer la conclusion d'une entente visant à vendre sa participation de 28 % dans le projet nickélifère Dumont (« Dumont») à deux fonds privés conseillés par Waterton Global Resource Management, Inc. (collectivement, « Waterton ») pour une contrepartie totale pouvant atteindre 48 millions de dollars.

À la clôture de l'accord de vente, Karora recevra la somme de 10,7 millions de dollars, soit 7,4 millions de dollars de Waterton en contrepartie de la participation, et 3,3 millions de dollars remboursés sur la part de trésorerie détenue par Karora dans la coentreprise Dumont. Karora aura le droit de recevoir une partie du produit de toute vente future de Dumont ou d'un autre événement de monétisation. Karora aura le droit de recevoir 15% du produit net de cette transaction (déduction faite de certains coûts et déductions convenus) jusqu'à un maximum de 40,2 millions de dollars supplémentaires. Waterton assurera la gestion et l'administration du projet Dumont par l'entremise de la structure de gestion existante suivant la clôture de la transaction qui devrait se produire avant la fin juillet.

Paul André Huet, président du conseil et chef de la direction de Karora, a déclaré : « La vente de la participation résiduelle de 28 % de Karora dans le projet Dumont à Waterton démontre clairement, encore une fois, que nous mettons désormais l'accent sur la croissance de notre production d'or à nos installations d'Australie occidentale. La structure de l'entente procure à Karora des liquidités immédiates de 10,7 millions de dollars qui pourront être investies pour accroître notre production d'or, mettre en œuvre des initiatives de réduction des coûts et explorer agressivement nos nombreuses cibles d'exploration de qualité sur nos sites à Beta Hunt et Higginsville. »

« Dumont a été le projet phare sur lequel cette société s'est bâtie lors de ses premières années où l'accent était sur le nickel, et il est donc très important pour Karora que ses actionnaires puissent conserver leur exposition à toute plus-value future qui découlera de cet actif robuste. Dumont reste un projet de nickel-cobalt-EGP de grande envergure, à faible coût et de longue durée, où tous les permis sont déjà en place et qui est prêt à aller de l'avant. Dumont pourrait produire en moyenne 39 000 tonnes de nickel par année sur une période de 30 ans à un CMTC de 3,80 $ US/lb.1 La transaction permettra également de simplifier la structure de gestion de Dumont dans l'avenir et d'aller de l'avant en visant d'abord et avant tout à maximiser la valeur du projet sous la direction de Waterton. Nous sommes enthousiastes à l'idée de participer à la valeur qu'ils réussiront à dégager. »

1) Fait référence au rapport sur l'étude de faisabilité du projet Dumont daté du 11 juillet 2019 et intitulé « Technical Report on the Dumont Ni Project, Launay and Trécesson Townships, Quebec, Canada », lequel peut être consulté sur le site web de Karora au : www.karoraresources.com et sous le profil de Karora sur SEDAR au : www.sedar.com.

Gestion et administration du projet nickélifère Dumont

Waterton Global Resource Management, Inc. est le conseiller des deux fonds privés qui, à la clôture de la transaction, détiendront 100 % de Magneto Investments Limited Partnership (Magneto). Depuis la création de Magneto en 2017, le projet nickélifère Dumont et tous les actifs, permis et ententes associés sont détenus à 100 % par Magneto et gérés par l'équipe d'experts en nickel de Karora. Dans le cadre de cette transaction, l'équipe de gestion du projet Dumont passera entièrement chez Magneto afin d'assurer la continuité de l'expertise technique et des relations avec les parties prenantes du projet Dumont.

Des informations supplémentaires sur le projet Dumont sont disponibles sur le site web de Dumont Nickel au www.dumontnickel.com.

Consolidation des actions de Karora

Karora a également le plaisir d'annoncer, comme l'autorisait auparavant ses actionnaires et à la suite d'une décision de son conseil d'administration, que la Société a l'intention de déposer des statuts de modification mettant en œuvre une consolidation de ses actions ordinaires en circulation sur la base d'une (1) action ordinaire post-consolidation pour tous les quatre virgule cinq (4,5) actions ordinaires antérieures à la consolidation (la « consolidation »). La consolidation est soumise à l'approbation de la TSX. Karora publiera un autre communiqué de presse, prévu dans les 7 à 14 prochains jours, indiquant la date en juillet à laquelle les actions ordinaires commenceront à être négociées après la consolidation à la TSX. Le prix d'exercice et le nombre d'actions ordinaires pouvant être émises aux termes de tout titre fondé sur des actions de la Société, comme des bons de souscription, des options d'achat d'actions et des unités d'actions restreintes, selon le cas, seront ajustés proportionnellement à la clôture de la consolidation. Les numéros CUSIP et ISIN des actions ordinaires et des bons de souscription postérieurs à la consolidation changeront également à la fin de la consolidation.

À propos de Karora Resources

Karora mise sur la croissance de sa production d'or et la réduction des coûts à ses installations intégrées de la mine d'or Beta Hunt et du complexe aurifère d'Higginsville (« HGO ») en Australie occidentale. Le complexe d'Higginsville compte une usine de traitement à faible coût de 1,4 Mtpa, alimentée à pleine capacité par la mine souterraine Beta Hunt et la mine à ciel ouvert Higginsville de Karora. À Beta Hunt, un robuste inventaire de ressources et de réserves minérales aurifères est encaissé dans de multiples cisaillements aurifères, avec des intersections aurifères sur une étendue latérale de 4 km qui reste ouverte dans plusieurs directions. Le complexe d'Higginsville compte un inventaire substantiel de ressources aurifères historiques et un portefeuille de propriétés hautement favorables totalisant près de 1 800 kilomètres carrés. Karora a une équipe de direction et un conseil solides qui s'affairent à générer de la valeur pour les actionnaires. Les actions ordinaires de Karora se transigent au TSX sous le symbole KRR et sur le marché OTCQX sous le symbole KRRGF.

À propos de Waterton Global Resource Management

Waterton Global Resource Management, Inc. (« Waterton ») est le conseiller des deux fonds privés qui, conjointement, détiennent 100 % de Magneto Investments L.P., détenteur du projet Dumont. Waterton est une firme de capital d'investissement privé se consacrant à la mise en valeur d'actifs de ressources de grande qualité situés dans des juridictions stables. L'équipe fondatrice de Waterton a un bilan exemplaire dans la mise sur pied, la structuration, la gestion et la vente d'investissements par le biais d'acquisitions, de coentreprises et de partenariats, à travers une gamme de secteurs et de classes d'actifs. La force fondamentale de Waterton est son équipe interne de professionnels pluridisciplinaires et pleinement intégrée qui possède une expertise minière, financière et juridique considérable. L'équipe de Waterton emploie une approche proactive en matière de gestion d'actifs en tirant parti de ses vastes connaissances sectorielles et de son réseau de relations dans l'industrie pour soutenir les activités d'investissement de l'entreprise.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient certains « énoncés prospectifs » et certains « renseignements prospectifs » tel que défini par les lois canadiennes et américaines sur les valeurs mobilières applicables. Les énoncés et les renseignements prospectifs peuvent généralement être identifiés par l'emploi de terminologie prospective comme « pourrait », « sera » « devrait », « prévu », « a l'intention », « estimation », « anticipe », « est d'avis », « continue », « planifie » et d'autres termes similaires. Les renseignements prospectifs contenus dans les présentes sont fournis dans le but d'aider le lecteur à comprendre les attentes actuelles et les plans de la direction pour l'avenir. Le lecteur est avisé que ces renseignements pourraient ne pas convenir à d'autres fins. Les énoncés et les renseignements prospectifs comprennent notamment, sans s'y limiter, des énoncés portant sur la clôture de la transaction impliquant la réduction de la redevance sur la production d'or à Beta Hunt et le paiement de la contrepartie en espèces.

Les énoncés prospectifs comportent des risques, des incertitudes et d'autres facteurs connus et inconnus par suite desquels les résultats, le rendement ou les réalisations réels de Karora pourraient différer considérablement des résultats, du rendement ou des réalisations futurs que les énoncés prospectifs expriment ou suggèrent. Les facteurs qui pourraient avoir une incidence sur le résultat attendu comprennent, notamment, les suivants : les futurs prix des métaux et l'offre de métaux; les résultats de forage; l'incapacité de lever les fonds nécessaires pour engager les dépenses requises pour conserver et avancer les propriétés; les passifs environnementaux (connus et inconnus); les incertitudes générales d'ordre commercial, économique, concurrentiel, politique et social; les résultats des programmes d'exploration; les accidents, les conflits de travail et les autres risques inhérents au secteur minier; l'instabilité politique, les actes de terrorisme, les insurrections ou les actes de guerre; les retards dans l'obtention des approbations gouvernementales; les coûts au comptant prévus; et l'impossibilité d'obtenir l'approbation des actionnaires ou des autorités réglementaires. Pour un commentaire plus détaillé de ces risques et des autres facteurs par suite desquels les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux que ces énoncés prospectifs expriment ou laissent entendre, il y a lieu de consulter les documents déposés par Karora auprès des autorités de réglementation en valeurs mobilières du Canada, y compris la plus récente notice annuelle, disponibles sur SEDAR au : www.sedar.com.

Bien que Karora ait tenté de répertorier les facteurs importants par suite desquels les actes, les événements ou les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux qui sont décrits dans les énoncés prospectifs, il peut y avoir d'autres facteurs par suite desquels les actes, les événements ou les résultats différeront de ceux qui sont attendus, estimés ou prévus. Les énoncés prospectifs qui figurent aux présentes sont faits en date du présent communiqué de presse et Karora n'assume aucune obligation de les mettre à jour, que ce soit pour tenir compte de nouveaux renseignements, d'événements ou de résultats futurs ou pour toute autre raison, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent.

Mise en garde concernant le complexe d'Higginsville

La décision d'entrer en production au complexe d'Higginsville a été prise par l'exploitant antérieur de la mine, avant la clôture de l'acquisition du complexe d'Higginsville par Karora, et Karora a pris la décision de poursuivre la production suivant l'acquisition. Cette décision par Karora de poursuivre la production et, à la connaissance de Karora, la décision antérieure d'entrer en production, n'étaient pas fondées sur une étude de faisabilité faisant état de réserves minérales et démontrant la viabilité économique et technique, de telle sorte qu'il pourrait y avoir une plus grande incertitude d'arriver à un niveau particulier de récupération des métaux ou aux coûts associés à la récupération des métaux, y compris un accroissement des risques associés au développement d'un gisement commercialement exploitable. Historiquement, de tels projets présentent un risque beaucoup plus élevé d'échec économique et technique. Rien ne garantit que les coûts de production seront dans les niveaux anticipés. L'incapacité de maintenir les coûts de production dans les niveaux anticipés pourrait avoir un impact négatif important sur les flux de trésorerie et la rentabilité future de la Société. Le lecteur est aussi avisé qu'il y a une plus grande incertitude et un plus haut risque d'échec économique et technique associés à ces décisions de production.

SOURCE Karora Resources Inc.

Renseignements: Karora Resources Inc.: Rob Buchanan, Directeur des relations avec les investisseurs, Tél. : (416) 363-0649, www.karoraminerals.com; Dumont Nickel - Magneto Investments LP: [email protected], www.dumontnickel.com

Liens connexes

www.karoraresources.com