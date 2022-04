« Provenza » est une chanson qui représente une forme de liberté nouvelle. Un lieu qui vous invite à revenir en arrière et à revivre ces souvenirs bien-aimés dans un état d'esprit serein favorisant l'inclusion, l'amour et la bonne humeur. Karol G a également donné vie à la fraîcheur et au réconfort de la chanson dans son nouveau vidéoclip, réalisé par Pedro Artola, dans lequel elle exprime un sentiment qui démontre l'importance de trouver un état d'esprit paisible qui favorise une vie prospère en bonne compagnie et les bons moments. Les images vidéo ont été prises à Lanzarote, l'une des îles Canaries connue pour son panorama volcanique exotique, son climat chaud et ses plages paradisiaques.