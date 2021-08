Karl Roessner se joint au conseil d'administration d'OANDA à titre d'administrateur non dirigeant

NEW YORK, 25 août 2021 /CNW/ - Une société de premier plan mondiale en matière de services en ligne de courtage multiactifs, de données sur les devises et d'analytique, OANDA, a le plaisir d'annoncer la nomination de Karl Roessner, chef de file de l'industrie, au sein de son conseil d'administration. Basé à New York, il agira à titre d'administrateur non dirigeant, apportant dans ses bagages une riche expertise dont pourra bénéficier l'équipe consultative de l'entreprise.

Actuellement chef de la direction de Lefteris Acquisition Corp, Karl Roessner avait auparavant les mêmes fonctions chez E*TRADE Financial Corporation, en plus d'être président de la E*TRADE Bank. À ce chapitre, il a joué un rôle déterminant dans l'élaboration et l'exécution de plans qui auront généré une augmentation importante des revenus, des milliards de dollars en gain de capital, une offre bancaire améliorée et une croissance constante des comptes. Il a également siégé au conseil d'administration des deux institutions. Avant de se joindre à E*TRADE en 2009, M. Roessner a travaillé comme avocat pendant 17 ans chez Clifford Chance, avant et après sa fusion avec Rogers & Wells.

« Nous sommes ravis d'accueillir M. Roessner au sein de notre conseil d'administration. Professionnel chevronné du commerce de détail, il apporte avec lui une grande expertise stratégique et opérationnelle qui ajoutera une force considérable à notre équipe de conseillers à un moment important de l'histoire de notre société. Nous croyons qu'il sera un atout extraordinaire pour OANDA alors que nous poursuivons notre parcours pour devenir l'une des plus grandes firmes de courtage multiactifs au monde », a déclaré le président et chef de la direction d'OANDA, Gavin Bambury.

Karl Roessner a ajouté : « Je suis un admirateur de longue date de la réputation mondiale, mais surtout du souci pour l'innovation et du dévouement envers ses clients d'OANDA. J'ai donc très hâte de collaborer avec le conseil d'administration pour aider à cerner de nouvelles occasions qui stimuleront davantage la croissance de l'entreprise. »

À propos d'OANDA

Fondée en 1996, OANDA a été la première entreprise à offrir gratuitement sur Internet des données sur les taux des devises; en lançant une plateforme consacrée aux opérations de change, elle aura pavé la voie au développement, cinq ans plus tard, du courtage de devises en ligne. Aujourd'hui, le groupe fournit en ligne des services de courtage multiactifs, des données sur les devises et des services d'analytique aux particuliers et aux entreprises, démontrant une expertise inégalée en matière de transactions sur devises. Comptant des entités réglementées dans huit des marchés financiers les plus actifs au monde, OANDA demeure déterminée à favoriser la transformation du secteur des opérations de change. Pour en savoir plus, visitez le oanda.com ou suivez-nous sur Twitter, Facebook ou YouTube.

