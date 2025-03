Karl Blackburn se lance officiellement dans la course à la chefferie du Parti libéral du Québec

QUÉBEC, le 31 mars 2025 /CNW/ - Entouré de sa famille, de militants de toutes les régions et d'anciens collègues, Karl Blackburn a officiellement annoncé sa candidature à la chefferie du Parti libéral du Québec aujourd'hui, lors d'une conférence de presse tenue au Château Laurier à Québec.

Fort d'une expérience unique en politique, en entrepreneuriat et au sein des milieux économiques, l'ex-député de Roberval et ancien président et chef de la direction du Conseil du patronat du Québec propose un leadership rassembleur, ancré dans les régions et tourné vers l'avenir.

« Je me présente à la chefferie du Parti libéral du Québec parce que je crois profondément que le Québec mérite mieux. Il est temps de nous retrouver et de reconstruire ensemble cette grande formation politique qui a façonné le Québec et d'offrir une vision ambitieuse aux Québécois », a déclaré Karl Blackburn.

Celui qui fait preuve aujourd'hui d'une détermination inébranlable après avoir vaincu un cancer a également insisté sur l'importance de reconstruire un PLQ qui doit s'enraciner dans toutes les régions. Il rappelle aussi l'importance de miser, entre autres, sur une économie forte et de saines finances publiques qui sont les fondations de notre prospérité et l'assurance de services publics et d'infrastructures de qualité.

La campagne de Karl Blackburn est co-présidée par Sarah Pilote-Henry, directrice générale dans le domaine philanthropique, originaire du Lac-Saint-Jean et résidant à Québec, ainsi que par Vickie Joseph, entrepreneure et femme d'affaires engagée de Montréal. Toutes deux reconnues pour leur leadership et leur capacité à mobiliser, elles partagent la conviction qu'un Parti libéral du Québec fort doit s'ancrer dans les réalités des citoyens et bâtir des ponts entre les différentes communautés du Québec.

« J'appuie Karl parce qu'il incarne un leadership rassembleur et une vision claire pour l'avenir du Québec. Il sait écouter, innover et transformer les idées en actions concrètes. Son approche pragmatique et humaine est essentielle pour reconnecter le PLQ avec les citoyens », a souligné Sarah Pilote-Henry.

« Karl Blackburn est un leader engagé, authentique et humain qui comprend les réalités du terrain, tant en région que dans les grands centres. Homme d'écoute, de dialogue et de résultats, il sait rassembler et transformer les idées en actions concrètes. Son approche pragmatique et sa vision d'avenir en font le candidat idéal pour faire avancer le Québec vers plus de prospérité, d'équité et d'inclusion. C'est avec fierté que je lui apporte mon soutien dans cette course à la chefferie » affirme Vickie Joseph.

Karl Blackburn entreprendra dès cette semaine une tournée à la rencontre des militants libéraux dans toutes les régions du Québec. Il sera d'ailleurs dès demain au Saguenay-Lac-Saint-Jean, sa région natale.

Les Québécois peuvent suivre la campagne et en apprendre davantage sur sa vision à l'adresse suivante : www.karlblackburn.quebec

