Karine Boivin Roy nommée adjointe gouvernementale à l'Emploi

MONTRÉAL, le 4 nov. 2022 /CNW Telbec/ - La ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Mme Kateri Champagne Jourdain, est fière de souligner la nomination de la députée d'Anjou-Louis-Riel, Mme Karine Boivin Roy, à titre d'adjointe gouvernementale à l'Emploi.

Dans le cadre de cette nouvelle fonction, Mme Boivin Roy prêtera main-forte à la ministre dans l'Emploi et jouera un rôle important dans plusieurs dossiers, dont celui de la main-d'œuvre et de l'accès aux services gouvernementaux. Son expérience et ses connaissances sur les réalités des enjeux actuels seront ainsi mises à profit pour le plus grand bénéfice des Québécois.

Rappelons que Mme Boivin Roy s'est également vu confier le rôle d'adjointe gouvernementale au ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon.

Citations :

« Je suis très heureuse des responsabilités qui me sont confiées par le Premier ministre. C'est une belle marque de confiance! Ce sera un honneur pour moi de prêter main-forte à la ministre de l'Emploi, Kateri Champagne Jourdain. Aujourd'hui marque le début d'une étroite collaboration qui permettra d'avoir un regard sur la situation de l'emploi autant dans la région métropolitaine que dans les autres régions du Québec! »

Karine Boivin Roy, adjointe gouvernementale à la ministre de l'Emploi et adjointe gouvernementale au ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« C'est un privilège de pouvoir compter sur l'expertise et l'expérience de ma collègue, la députée d'Anjou-Louis-Riel, Karine Boivin Roy, en tant qu'adjointe gouvernementale à l'Emploi. Je suis très heureuse de pouvoir travailler à ses côtés dans les dossiers relatifs à mon ministère comme celui de l'accès aux services gouvernementaux. Sa vision, conjuguée à son nouveau rôle d'adjointe gouvernementale au ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, sera certainement des atouts et c'est un plaisir de l'accueillir aujourd'hui. »

Kateri Champagne Jourdain, ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord

SOURCE Cabinet de la ministre de l‘Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord

Renseignements: Bénédicte Trottier Lavoie, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, [email protected]