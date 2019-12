Karavaniers devient l'agence la plus verte

MONTRÉAL, le 16 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Karavaniers déploie tous les moyens nécessaires pour diminuer l'impact écologique de ses voyages et souhaite ouvrir la voie à ses concurrents

Transports

Karavaniers compense les émissions de carbone générées par les transports aériens de ses clients et guides. Ceci avoisine 1% de ses revenus. Elle s'impose les concepts Zéro Déchet et Sans Trace.

Richard Rémy, fondateur de l'agence de voyages de treks et kayaks Karavaniers à son bureau de la rue Saint-Ambroise à Montréal. (Groupe CNW/Karavaniers)

1%

L'agence investit 1% supplémentaire de ses revenus en devenant membre de l'organisation 1% for the planet.

Plus

Même si la portion terrestre est minime, il faut en tenir compte. Les partenaires de Karavaniers à destinations devront aussi s'y plier.

Nul n'est prophète en son pays

Richard Rémy, fondateur, ira en Californie en mars où il s'est fait inviter à parler à titre de précurseur, au Global Summit 2020 de 1% for the planet.

Retour

Née en 1998 elle compense ses GES depuis 2008. Mais que faire avec les 10 premières années? Karavaniers prend l'engagement de les compenser dans les 5 ans pour fêter un 25e anniversaire carboneutre.

Culture

Les employés compenseront également leurs déplacements pour venir travailler.

Association

Membre d'Aventure Écotourisme Québec, Karavaniers a proposé l'embauche d'un responsable des projets environnementaux. Le but est d'amener tous les membres à compenser les GES. Karavaniers versera 15000$ pour compléter le salaire pris en charge par l'association.

Volontariat

À l'aube de la nouvelle année, Richard souhaite que les entreprises même concurrentes, s'imposent des actions concrètes. Car pour Richard, il ne s'agit pas d'un avantage concurrentiel pour attirer des clients sensibles à la cause.

« L'économie d'énergie, la récupération ça va, mais on en voit aussi les limites et on se doit de faire beaucoup plus. Le milieu du voyage d'abord. Ça presse. » Affirme-t-il.

Il souhaite par les médias parler aux organisations et les amener à initier une réflexion.

« Toutes les organisations ont une responsabilité et cela ne fait pas abstraction de la sauvegarde de notre environnement. » insiste le chef d'entreprise.

Karavaniers

Karavaniers a vu le jour en 1998 et est une agence québécoise spécialisée en voyages où on évolue à pied ou au fil de l'eau. Elle est la première au Québec à avoir offert des voyages dits « d'aventures ».

Pour le communiqué complet https://www.karavaniers.com/voyage/communique-de-presse/

