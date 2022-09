KANUK ANNONCE UN PARTENARIAT AVEC LA RÉSERVE NATURELLE DE L'ÎLE AUX POMMES ET S'ENGAGE À FINANCER SES FRAIS OPÉRATIONNELS ET DE CONSERVATION PENDANT 3 ANS

MONTRÉAL, le 7 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Kanuk, la marque de vêtements d'extérieur basée à Montréal, annonce s'engager à financer pendant trois ans tous les frais opérationnels et de conservation pour la Société de protection et d'aménagement de l'île aux Pommes, une réserve naturelle privée, afin d'assurer la préservation de la biodiversité vitale de la région. Il s'agit de l'initiative la plus récente s'inscrivant dans la poursuite des objectifs de durabilité ambitieux de Kanuk.

Depuis plus de 50 ans, Kanuk conçoit et crée des vêtements d'extérieur pensés pour protéger contre les intempéries extrêmes. Protectrice de nature, Kanuk a une compréhension innée de l'environnement qui informe sa sélection minutieuse de matériaux, d'isolants et de finitions utilisés dans la confection de ses vêtements. Ces connaissances et cette appréciation, qui influencent grandement la création des produits Kanuk, inspirent aussi un respect envers l'environnement. C'est pourquoi la marque montréalaise emblématique introduit constamment et consciemment des matériaux et des méthodologies innovantes qui sont plus douces envers le monde naturel.

Le fleuve Saint-Laurent est une partie essentielle et chérie de l'écosystème local qui contribue au climat, mais aussi à l'identité de ses habitants. L'île aux Pommes est protégée depuis près de 100 ans afin d'enrichir sa biodiversité et sa nature abondante, qui avaient déjà été en danger. Aujourd'hui, la petite île accueille chaque année la deuxième plus grande colonie d'eiders à duvet de l'estuaire du Saint-Laurent. Le don annuel de Kanuk d'un montant de 25 000 $ CA sera consacré à des activités de protection comprenant, mais sans s'y limiter, la maintenance et l'amélioration des infrastructures marines et de l'île, une présence constante sur place pour gérer les activités et assurer la sécurité, et augmenter la sensibilisation du public envers l'importance de protéger la biodiversité.

Depuis ses humbles débuts, la boutique et l'atelier originaux de Kanuk ont su résister à l'épreuve du temps, et il va de même pour le savoir-faire inégalable de la marque. Durable de nature, Kanuk est reconnue pour ses vêtements résistants de grande qualité, chacun d'eux étant accompagné d'une garantie à vie et souvent transmis d'une génération à une autre. La marque offre aussi des réparations et des retouches gratuites, en plus du programme Deuxième vie, qui encourage les clients à rapporter leur manteau Kanuk d'occasion afin que la marque puisse en faire don aux personnes dans le besoin. En échange, les clients reçoivent un rabais sur l'achat de leur prochain manteau.

Fidèle à l'approche réfléchie de la marque, aujourd'hui, plus de 50% de la collection est faite de tissus recyclés et Kanuk augmente ce pourcentage chaque année, ayant comme objectif singulier de vendre uniquement des vêtements composés de matières recyclées et biologiques dans un avenir très prochain. Le choix d'isolant demeure l'aspect le plus important de chaque manteau créé par Kanuk, qu'il soit doté des matières synthétiques signatures de la marque qui procurent la meilleure protection contre les conditions humides, ou bien à 100% de duvet de canard huttérien du Canada traçable et de source éthique. De plus, Kanuk a complètement renoncé à l'utilisation de la fourrure, un processus graduel entamé par respect pour la ressource.

Les innovations écologiques d'envergure de Kanuk vont au-delà de ses produits et touchent aussi ses opérations. Présentement, son siège social et toutes ses manufactures fonctionnent à l'hydroélectricité renouvelable à 100% et la marque vise de devenir entièrement carboneutre d'ici 2025.

Pour en apprendre davantage sur Kanuk, veuillez visiter le https://www.kanuk.com/fr_ca/.

