NEW YORK, le 13 juin 2025 /CNW/ - Kantar , une entreprise de premier plan spécialisée dans les données et l'analytique en matière de marketing, a nommé Jeff Greenspoon au poste de chef de la direction pour les Amériques. M. Greenspoon travaillera en étroite collaboration avec les clients et les stratèges de l'industrie, les consultants et les experts en analyse de Kantar dans les Amériques pour aider les principales marques mondiales à élaborer les stratégies créatives, médiatiques et de marque qui façonnent leur avenir. Relevant de Chris Jansen, chef de la direction de Kantar, M. Greenspoon fera également partie de l'équipe de direction du groupe lorsqu'il se joindra à Kantar le 4 août.

Jeff Greenspoon

Reconnu pour son leadership en matière d'innovation et de transformation, il se joint à Kantar après avoir travaillé à Dentsu. Plus récemment, il a occupé les postes de chef de la clientèle mondiale et de chef des activités pour les Amériques chez Dentsu.

M. Greenspoon succède à Wayne Levings, responsable de la clientèle chez Kantar. Au cours des deux dernières années, M. Levings a également dirigé les activités de l'entreprise en Amérique. Il retournera au Royaume-Uni pour se concentrer sur ses responsabilités de responsable de la clientèle.

Jeff Greenspoon

M. Greenspoon occupe actuellement les postes de responsable de la clientèle et de chef des affaires pour les Amériques chez dentsu, où il dirige des initiatives mondiales en matière d'innovation et d'engagement des clients. Il a collaboré avec de grandes marques, dont General Motors, Kraft Heinz, Nestlé, ABInBev, Disney et Hilton Hotels.

Auparavant, il a occupé le poste de premier chef des produits chez dentsu, puis celui de chef de la direction du Canada et de président mondial des solutions intégrées, où il a contribué à approfondir l'offre de services à la clientèle axés sur le numérique. Il est le cofondateur et ancien chef de la direction de SPOKE, une agence de création numérique de premier plan acquise par dentsu en 2014.

Il est diplômé de la Ivey Business School de l'Université Western, au Canada, où il demeure un entrepreneur en résidence. Il est marié à Talia et fier d'être le père de l'incroyable Andie.

Commentant la nomination, Chris Jansen, chef de la direction de Kantar, a déclaré : « Jeff possède une vaste expérience en entrepreneuriat, en marketing et en stratégie. Sa compréhension approfondie de l'écosystème du marketing, son expérience client mondiale et ses antécédents éprouvés en matière de création d'équipes très performantes font de lui un excellent candidat pour Kantar et nos activités en Amérique. Ses nouvelles perspectives et sa passion pour la croissance en font un ajout puissant à notre équipe de direction. Je suis convaincu que nos équipes et nos clients seront impressionnés, comme je l'ai été, par son énergie, sa créativité et son engagement à avoir un impact sur les clients. »

S'exprimant sur son nouveau rôle, M. Greenspoon a ajouté : « Ce qui m'a attiré vers Kantar, c'est la combinaison unique de renseignements mondiaux, de propriété intellectuelle de marketing de confiance et de la conviction que des perspectives très pertinentes ont le pouvoir de tout changer. Les gens de Kantar se retrouvent vraiment au carrefour des données, de la créativité et de la stratégie commerciale, ce qui façonne la manière dont le marketing moderne offre de la valeur. J'admire depuis longtemps la capacité de Kantar à transformer les idées en retombées positives sur la marque et les affaires, et j'ai pu constater par moi-même la grande estime qu'ont les chefs de file du marketing pour l'entreprise. Des actifs uniques comme BrandZ et le cadre Meaningful, Different and Salient (MDS) ne sont pas seulement des facteurs de différenciation : ce sont des outils de confiance que les spécialistes du marketing utilisent pour favoriser une croissance significative.

« Ce qui m'intéresse le plus, c'est l'occasion de mettre à contribution une énergie nouvelle et un état d'esprit tourné vers l'avenir pour aider nos clients à créer encore plus de valeur dans cette région. Je me réjouis à l'idée de travailler en étroite collaboration avec l'équipe exceptionnelle de Kantar pour offrir des réflexions audacieuses, des solutions révolutionnaires et des partenariats plus étroits qui redéfinissent ce que le marketing peut accomplir. »

À propos de Kantar

Kantar est une entreprise de premier plan spécialisée dans les données et l'analytique en matière de marketing et un partenaire de marque indispensable pour les plus grandes entreprises du monde. Nous combinons les données les plus importantes sur les attitudes et les comportements à une vaste expertise et à des analyses avancées pour découvrir comment les gens pensent et agissent. Nous aidons nos clients à comprendre ce qui s'est passé, pourquoi, et comment façonner les stratégies de marketing qui façonnent leur avenir.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2708698/Jeff_Greenspoon.jpg

SOURCE Kantar

PERSONNE-RESSOURCE : Alexandra Birmingham, [email protected]