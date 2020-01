Kaneka obtient le numéro de licence NPN pour Floradapt™ Cardio

NEWARK, Californie, 28 janvier 2020 /CNW/ - Kaneka Americas Holding, Inc., annonce la délivrance par Santé Canada, sous la Direction des produits de santé naturels (DPSN), l'approbation de classe III pour Floradapt™ Cardio comme l'atteste le numéro de produit naturel (NPN) 80096187. Floradapt Cardio, un probiotique breveté, a été évalué par Santé Canada et s'est révélé sûr, efficace et de grande qualité dans les conditions d'utilisation recommandées.

La gestion de la santé cardiovasculaire, jugée une priorité absolue, est ainsi parce que les maladies cardiovasculaires sont la principale cause de décès chez les hommes et les femmes adultes canadiens. Le NPN attribué à Floradapt™ Cardio permet les indications suivantes :

Aide à réduire les niveaux de cholestérol total chez les hommes et les femmes atteints d'hypercholestérolémie*

Aide à maintenir chez les patients hypercholestérolémiques un niveau de cholestérol sain*

Favorise la santé cardiovasculaire en contribuant au taux de cholestérol sérique sain chez les patients hypercholestérolémiques*

Aide à maintenir la santé intestinale / gastro-intestinale

Pourrait favoriser une flore intestinale bénéfique

Source de probiotiques

*Indications non valables pour le marché américain

Mike Kolifrath, vice-président chez Kaneka responsable des ventes et du marketing de la Division des probiotiques, a commenté : « Ayant reçu l'aval de Santé Canada, nous proposons aux sociétés de suppléments alimentaires une voie d'accès novatrice au marché des produits cardiovasculaires.

Floradapt™ Cardio fait partie du portefeuille probiotique de Kaneka, les probiotiques étant des produits tributaires d'une approche mécaniste permettant d'identifier les souches optimales pour des applications de santé spécifiques. Notre collection de souchothèques compte plus de 1 000 souches provenant de populations du monde entier dont les microbiomes ont été conservés. Floradapt™ comprend des souches pour le système cardiovasculaire, le système digestif, le système gastro-intestinal intensif, la santé des gencives, la défense immunitaire chez les adultes, la santé vaginale et les voies urinaires. L'efficacité de Floradapt est ancrée dans ses souches cliniques et s'accomplit grâce à un mécanisme d'action (MoA) unique que l'on ne retrouve pas dans d'autres produits probiotiques.

À propos de Kaneka

Kaneka, l'un des principaux leaders dans le développement d'ingrédients à base scientifique destinés à l'industrie mondiale de la nutrition, s'attache à promouvoir le développement commercial en fournissant des solutions qui favorisent une vie saine et énergique. Pour en savoir davantage, consultez notre site à l'adresse http://www.floradapt.com .

