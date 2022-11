Kamik nomme Steeve Côté au poste de Chef de l'Exploitation

M. Côté apporte plus de 30 ans d'expérience à la marque de chaussures basée au Canada

MONTRÉAL, le 16 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Kamik, important fabricant canadien écoresponsable de chaussures et de vêtements, annonce aujourd'hui la nomination de Steeve Côté au poste de Chef de l'Exploitation pour diriger les opérations mondiales de la marque. Dans son nouveau rôle, M. Côté dirigera la gestion de la chaîne d'approvisionnement, la fabrication et la logistique. Il s'agit de la dernière embauche en date pour la marque familiale qui continue de propulser son héritage canadien de plus de 120 ans vers l'avenir.

Monsieur Côté apporte plus de 30 ans d'expertise dans le domaine de la gestion des opérations et de la chaîne d'approvisionnement, autant au niveau du marché québécois qu'au niveau des marchés internationaux. Après avoir débuté sa carrière comme consultant en logistique, en distribution et en optimisation des processus de fabrication, M. Côté a occupé plusieurs postes de direction opérationnelle dans différents secteurs tels que les pâtes et papiers, les produits pharmaceutiques, les cosmétiques ainsi que la mode. M. Côté était précédemment vice-président des opérations chez Joseph Ribkoff, un acteur important de l'industrie de la mode canadienne. Il était alors à la tête de la gestion des activités manufacturières au Canada et en Europe, ainsi que des activités de distribution dans plus de 64 pays. M. Côté a également travaillé chez Lise Watier Cosmétiques de 2009 à 2016 et occupait le poste de vice-président opérations au moment de son départ.

« Steeve est un leader accompli qui a fait ses preuves dans la mise en place de capacités opérationnelles et je suis convaincu que son leadership et sa vision nous aideront à continuer à faire évoluer Kamik dans le futur », a déclaré Gillian Meek, Chef de la direction de Kamik depuis septembre 2021. « Steeve apporte une expérience diversifiée de pratiques de gestion dans une multitude d'industries, et ses années d'expertise dans les marchés internationaux seront un énorme avantage pour les opérations de Kamik afin de soutenir nos objectifs de croissance accélérée. »

La marque Kamik, créée en 1898 par la famille Cook, se consacre à offrir le plus grand confort et la meilleure qualité aux familles en s'appuyant sur son héritage canadien. Le développement durable fait depuis longtemps partie des éléments clés de la mission de Kamik et, grâce à plusieurs nouvelles initiatives et embauches au niveau de la direction, la compagnie cherche à continuer de réduire son empreinte carbone dans le monde entier.

« Je suis très enthousiaste et fier de me joindre à la famille Kamik et de pouvoir contribuer au succès continu de cette grande marque canadienne alors que celle-ci approche de son 125e anniversaire en 2023. », a déclaré Steeve Côté, Chef de l'Exploitation de Kamik. « Kamik a non seulement un héritage impressionnant en fabrication de chaussures ici même à Montréal, mais son engagement en matière de protection de l'environnement et de développement durable est également profondément aligné avec mes valeurs personnelles. »

À propos de Kamik :

Kamik est un important fabricant de chaussures et de vêtements écologiques qui offre des chaussures et des vêtements polyvalents pour que toute la famille soit au chaud, au sec et confortable toute l'année. Fidèle à son héritage canadien de 120 ans, Kamik entretient un lien particulier avec le plein air et croit que toutes les conditions sont bonnes pour sortir. Fortement engagée à l'égard de la durabilité, Kamik vise à fournir une gamme de produits qui procurent un rendement maximal tout en ayant un impact minimal sur l'environnement. Kamik est fière de son siècle d'histoire et compte environ 400 employés dans ses usines du Québec, de l'Ontario et du New Hampshire. Les chaussures Kamik sont disponibles dans plus de 10 000 points de vente de plus de 40 pays. Apprenez-en plus sur http://www.kamik.com et suivez Kamik sur Facebook et Instagram.

À propos de TorQuest :

Fondée en 2002, TorQuest Partners est une société canadienne de gestion de fonds d'investissement privés. Forte d'un capital géré de plus de 3 milliards de dollars canadiens, TorQuest investit dans des petites et moyennes entreprises et collabore en étroit partenariat avec leurs dirigeants pour créer de la valeur. Pour vous renseigner plus sur TorQuest Partners, visitez son site Web à l'adresse torquest.com. Pour les demandes de renseignements médiatiques sur TorQuest Partners, veuillez contacter Sandy Blackwood à [email protected] / 416-649-8005.

