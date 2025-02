Cadre pour le développement conjoint de plusieurs centres de données Crusoe axés sur l'IA et situés à proximité des centrales électriques au gaz naturel à émissions quasi nulles de KALiNA utilisant le captage et la séquestration du carbone (Power-CCS)

Crusoe prévoit de posséder et d'exploiter ses centres de données d'IA en s'approvisionnant en électricité à un prix abordable auprès des centrales Power-CCS détenues et exploitées par KALiNA, par le biais de contrats d'achat d'électricité conclus avec une contrepartie de qualité ou autrement solvable pour une durée d'au moins 15 ans, ce qui permettra à KALiNA de disposer d'un flux de trésorerie stable et à long terme pour le financement de chacun des projets

disposer d'un flux de trésorerie stable et à long terme pour le financement de chacun des projets Tous les sites ont accès à des infrastructures essentielles - transport d'électricité, gazoducs, câbles à fibre optique et centres de stockage du carbone

Les parties s'engagent à déployer des efforts commerciaux raisonnables pour conclure un accord de développement de projet (PDA). Chaque PDA comprendra un accord indicatif d'achat d'électricité (PPA) à long terme, ainsi que des dispositions relatives au financement par Crusoe de certains paiements de sécurité en matière d'interconnexion électrique et d'approvisionnement en gaz pour chaque projet concerné.

CALGARY, Canada, 13 février 2025 /CNW/ - KALiNA Power Limited (ASX : KPO) annonce que sa filiale canadienne en propriété exclusive, KALiNA Distributed Power Limited (« KDP »), a conclu un accord-cadre pluriannuel avec Crusoe pour le développement conjoint des projets de centres de données AI de Crusoe et des centrales électriques au gaz naturel de 170 MW à émissions quasi nulles utilisant le captage et la séquestration du carbone (« Power-CCS ») de KDP en Alberta, au Canada (les « projets co-situés »).

L'accord-cadre soutient l'établissement de centres de données de Crusoe en Alberta d'une manière durable et commercialement évolutive en utilisant l'énergie de KDP, dont les émissions sont quasi nulles, dans le cadre d'un accord contractuel conforme aux exigences de l'Alberta en matière d'auto-approvisionnement. Chaque projet co-situé potentiel doit être élaboré dans le cadre d'un accord de développement de projet (PDA) distinct entre KDP et Crusoe (ou leurs sociétés affiliées) en tant que centre de données d'IA détenu et exploité par Crusoe, souscrivant un contrat pour une énergie abordable avec une centrale Power-CCS adjacente détenue et exploitée par KALiNA. Il est prévu que l'électricité sera fournie par chaque centrale Power-CCS au centre de données adjacent axé sur l'IA en vertu d'un accord d'achat d'électricité (CAE) conclu avec une contrepartie de qualité ou autrement solvable pour une durée d'au moins 15 ans qui permettra à KALiNA de disposer d'une flux de trésorerie stable et à long terme pour financer chaque projet Power-CCS.

Chacune des centrales Power-CCS de KALiNA, d'une capacité de 170 MW, représente un investissement brut d'environ 1 milliard de dollars canadiens, soit environ 640 millions de dollars canadiens après déduction des remises en espèces.

Chacun des sites potentiels actuels de KDP est stratégiquement situé à proximité d'infrastructures de transport d'électricité, de gazoducs, de centres de séquestration du carbone et de lignes de fibres optiques. Les trois sites initiaux du projet sont actuellement constitués du parc énergétique de Myers, du parc énergétique d'Alsike et du parc énergétique de Crossfield récemment acquis.

L'accord-cadre engage KDP et Crusoe à déployer des efforts commerciaux raisonnables pour conclure un accord de développement de projet. Chaque PDA comprendra un PPA à long terme, ainsi que des dispositions relatives au financement par Crusoe de certains paiements de sécurité en matière d'interconnexion électrique et d'approvisionnement en gaz pour chaque projet concerné.

Des études environnementales et biophysiques ont été réalisées dans les parcs énergétiques de Myers et d'Alsike et devraient être achevées dans le parc énergétique de Crossfield en 2025. KDP a déjà déposé auprès de l'Alberta Electric System Operator (AESO) des demandes de services d'accès au réseau (SASR) pour l'auto-approvisionnement et l'exportation des trois sites. En plus des trois premiers projets potentiels de co-implantation, KDP poursuit le développement du parc électrique de Gilby, pour lequel le contrôle du site et les études biophysiques et environnementales ont été réalisés. KDP a déposé des SASR de génération uniquement pour Gilby et un nouvel emplacement dans la région de Clairmont. Les modèles commerciaux des projets Gilby et Clairmont s'appliquent davantage aux contrats d'achat d'électricité virtuelle et/ou aux contrats de péage pour le gaz naturel. Les conditions de l'accord-cadre ont donc été élargies pour permettre à Crusoe de conclure des contrats d'achat d'électricité par le biais de contrats d'achat d'électricité virtuelle (VPPA) à partir des projets d'électricité de KDP qui ne sont pas co-situés.

Commentaires

Ross MacLachlan, directeur général de KALiNA, a déclaré :

« Notre équipe a travaillé en étroite collaboration avec Crusoe pour élaborer une voie commerciale permettant de suivre le rythme de la demande du marché des centres de données d'IA tout en tirant parti des caractéristiques uniques du marché de l'Alberta pour fournir une énergie au gaz naturel fiable et abordable, configurée avec des technologies de captage et de séquestration du CO2. « Nos négociations ont abouti à un champ d'application considérablement élargi qui reflète les énormes occasions de marché que nos deux entreprises cherchent à saisir. Cet accord établit un cadre dans lequel jusqu'à trois projets peuvent être initialement développés. Il offre également la possibilité de construire d'autres centrales électriques sur les trois sites, ainsi que des dispositions permettant aux parties de développer conjointement de futurs sites potentiels. De plus, il permet à Crusoe de conclure des contrats par le biais d'accords d'achat d'énergie virtuelle pour des projets de KDP qui ne sont pas co-situés avec Crusoe.

L'accord-cadre démontre clairement la volonté des deux parties de capitaliser sur le pipeline de projets de qualité que KDP a rassemblé en Alberta et qui présente toutes les caractéristiques et infrastructures nécessaires pour développer plusieurs centres de données d'IA co-situés, alimentés par nos centrales électriques au gaz naturel à émissions quasi nulles. « Notre objectif maintenant est d'établir des accords de développement de projet pour chaque site, en nous concentrant dans un premier temps sur les projets de Myers, d'Alsike et de Crossfield. »

- FIN -

Cette annonce a été approuvée et autorisée à être publiée par : Ross MacLachlan, chef de la direction.

Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec :

KALiNA Power Limited Tim Horgan Directeur exécutif [email protected] +61 3 9236 2800 +61 449 279 880

Ben Jarvis Relations avec les investisseurs Six Degrees [email protected] +61 413 150 448

SOURCE Kalina Power Limited

PERSONNE-RESSOURCE : Sam Jacobs, [email protected]