Kaléo et l'Alliance pancanadienne pharmaceutique (APP) concluent leurs négociations sur l'auto-injecteur ALLERJECT® (épinéphrine injectable, USP) destiné au traitement des réactions allergiques graves dans les différentes provinces canadiennes

Kaléo et l'Alliance pancanadienne pharmaceutique (APP) concluent leurs négociations sur l'auto-injecteur ALLERJECT® (épinéphrine injectable, USP).

Le Québec* et l' Ontario * sont les premières provinces à inclure ALLERJECT dans leur régime d'assurance-médicaments public et d'autres provinces devraient bientôt leur emboîter le pas.

ALLERJECT est également remboursé par les principaux régimes d'assurance- médicaments privés du Canada .

RICHMOND, Va., le 10 août 2020 /CNW/ - Kaléo, une entreprise pharmaceutique privée ayant son siège aux É.-U., a annoncé aujourd'hui qu'elle venait de conclure les négociations engagées avec l'Alliance pancanadienne pharmaceutique (APP) sur une lettre d'intention concernant l'auto-injecteur ALLERJECT® (épinéphrine injectable, USP) destiné au traitement des réactions allergiques graves. En plus de ces régimes publics, les principaux régimes d'assurance privés, dont bénéficient plus de 18 millions de Canadiens, remboursent désormais ALLERJECT.

ALLERJECT est un auto-injecteur d'épinéphrine portable, doté d'une aiguille rétractable et d'un système d'instructions vocales innovant en français et en anglais, qui guide les patients et les soignants à chaque étape de l'injection. ALLERJECT est proposé en dose de 0,15 mg (pour les patients qui pèsent entre 15 et 30 kg [33 et 66 livres]) et en dose de 0,3 mg (pour les patients qui pèsent 30 kg [66 livres] ou plus).

« Il s'agit d'une bonne nouvelle pour les quelque treize millions de Canadiens1 qui dépendent des régimes publics pour accéder à leurs médicaments sur ordonnance », déclare Omar Khalil, directeur général, Allergie et pédiatrie, chez kaléo. « Le Québec et l'Ontario ont été les premières provinces à inclure ALLERJECT dans leur régime d'assurance-médicaments public et d'autres provinces devraient bientôt leur emboîter le pas. La perspective de voir des patients et leurs familles profiter de cet accès à l'auto-injecteur d'épinéphrine ALLERJECT est particulièrement enthousiasmante pour nous. »

ALLERJECT est indiqué pour le traitement d'urgence des réactions allergiques graves (anaphylaxie) des personnes présentant un risque d'anaphylaxie et celles ayant des antécédents de réactions allergiques graves. L'anaphylaxie désigne une réaction allergique grave et potentiellement mortelle provoquée par la consommation de certains aliments (comme des arachides et des crustacés), des piqûres d'insectes, la prise de certains médicaments ainsi que le contact avec du latex ou d'autres allergènes chez des personnes sensibles. Ces réactions peuvent également être déclenchées par l'exercice physique ou même être de causes inconnues. Une réaction allergique grave se produit lorsqu'une personne est exposée à un allergène (c'est-à-dire une substance provoquant une allergie). Lorsque l'allergène pénètre dans l'organisme, il déclenche une libération de substances chimiques qui peuvent entraîner des réactions symptomatiques potentiellement mortelles2.

« Il est essentiel que tous les Canadiens présentant un risque d'anaphylaxie puissent se procurer un auto-injecteur d'épinéphrine facilement et à prix abordable », explique Jennifer Gerdts, directrice générale d'Allergies Alimentaires Canada. « ALLERJECT sera remboursé par la majorité des régimes d'assurance, ce qui permettra aux patients d'avoir un meilleur accès à ces auto-injecteurs et d'être préparés en cas de réaction allergique grave. En ce moment, les familles se préparent à la rentrée scolaire et passent en revue leur plan d'urgence pour l'anaphylaxie; il est donc indispensable qu'elles sachent quoi faire en cas d'urgence causée par une réaction allergique. »

Près de 2,6 millions de Canadiens peuvent avoir au moins une allergie alimentaire3. On estime que près de 740 000 personnes courent le risque d'avoir au moins une fois dans leur vie une réaction anaphylactique simplement provoquée par des aliments ou une piqûre d'insecte1. Une réaction allergique potentiellement mortelle peut se produire rapidement et n'importe où4-6. Il est donc crucial que les patients, les familles et les soignants aient un accès fiable et rapide à un auto-injecteur d'épinéphrine.

Depuis le 19 mai 2020, ALLERJECT est largement disponible dans les pharmacies canadiennes. Les patients souhaitant se procurer ALLERJECT sont invités à consulter leur professionnel de la santé et à contacter leur pharmacie pour obtenir de plus amples renseignements sur sa disponibilité et son prix.

Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter www.Allerject.ca.

* Québec : Les codes attribués par la RAMQ (marque officielle de la Régie de l'assurance maladie du Québec) sont les suivants : 98069 pour l'injecteur à 0,15 mg et 98070 pour l'injecteur à 0,3 mg.

* Ontario : Les patients disposant d'une ordonnance valide pour ALLERJECT peuvent se faire rembourser au titre des programmes publics de médicaments de l'Ontario.

À propos de l'anaphylaxie7, 8

L'anaphylaxie (prononciation : ana-fil-acsie) est le type de réaction allergique le plus grave qui soit. Au cours d'une réaction anaphylactique, une personne peut avoir du mal à respirer ou avoir une chute de pression artérielle. Ces symptômes, s'ils ne sont pas traités, peuvent entraîner la mort. Santé Canada, l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA), les associations de lutte contre les allergies et la communauté médicale ont reconnu principalement les substances suivantes comme étant le plus souvent associées aux allergies alimentaires et aux réactions de type allergiques, soit les œufs, le lait, la moutarde, les arachides, les crustacés et les mollusques, le poisson, les graines de sésame, le soja, les sulfites, les noix, le blé et le triticale.

Utilisation clinique :

ALLERJECT doit être administré immédiatement en cas de réaction allergique grave, qu'il s'agisse de vous ou de votre enfant. Il s'agit d'un traitement d'urgence. ALLERJECT ne remplace pas une consultation auprès d'un médecin ni une visite à l'hôpital. Après l'injection, obtenez immédiatement des soins médicaux. Même si vous avez consulté un professionnel de la santé, vous devez rester à proximité d'un hôpital ou d'un lieu où vous pourrez appeler facilement le 911 pendant les prochaines 48 heures.

Renseignements sur l'innocuité :

Signalez à votre médecin ou votre pharmacien toute affection médicale que vous pouvez présenter, notamment dans les cas suivants :

Vous avez une maladie cardiaque, un rythme cardiaque irrégulier ou de l'hypertension artérielle;

Vous êtes diabétique;

Vous avez une affection de la thyroïde;

Vous avez un glaucome à angle fermé;

Vous êtes atteint de dépression ou de toute autre maladie mentale;

Vous avez la maladie de Parkinson;

Vous êtes asthmatique;

Vous avez déjà eu une réaction allergique;

Vous êtes enceinte ou allaitez;

Vous êtes allergique à ce médicament ou à l'un de ses ingrédients ou composants.

ALLERJECT demeure le traitement de choix de l'anaphylaxie même si vous êtes dans l'une des situations citées ci-dessus.

Consultez votre médecin ou votre pharmacien pour discuter des options de traitement de l'anaphylaxie et déterminer si ALLERJECT peut vous convenir. Lisez et suivez toujours les directives du feuillet d'information destiné aux patients qui accompagne votre dispositif ALLERJECT pour connaître les mises en garde et les précautions, les effets secondaires et avoir toutes les informations sur la posologie et l'administration.

À propos de kaléo (ka-lé-ho)

Kaléo est une entreprise pharmaceutique qui s'emploie à mettre au point des solutions innovantes qui permettent d'autonomiser les patients atteints de certaines affections médicales graves et susceptibles d'être mortelles. Nous partons du principe que les patients et les soignants savent parfaitement comment les affections médicales se répercutent sur leurs vies et à ce titre, nous les intégrons dans la mise au point de nos produits en faisant de leurs besoins une priorité. Les produits de kaléo associent médicaments bien établis et plateformes de libération innovantes. Kaléo est une entreprise privée ayant son siège à Richmond, Virginie, aux États-Unis. Pour en savoir plus, consultez le site www.kaleo.com.



1 Sutherland, Greg et Thy Dinh. Understanding the Gap: A Pan-Canadian Analysis of Prescription Drug Insurance Coverage. Publié au Canada | Tous droits réservés | Entente no 40063028 | *Constitué sous la raison sociale d'AERIC inc. 2 Monographie de produit d'ALLERJECT. Novembre 2019. 3 AllerGen. Estimated Food Allergy Prevalence Among Canadian Children and Adults. Disponible à l'adresse : https://allergen.ca/wp-content/uploads/Canadian-food-allergy-prevalence-Jul-2017.pdf (en anglais seulement).

Consulté en juillet 2020. 4 Bock SA, Munoz-Furlong A, Sampson HA. Further fatalities caused by anaphylactic reactions to food, 2001-2006.

J Allergy Clin Immunol. 2007;119:1016-8. 5 Fleming JT, Clark S, Camargo CA, Rudders SA. Early treatment of food-induced anaphylaxis with epinephrine is associated with a lower risk of hospitalization. J Allergy Clin Immunol Pract. 2015;3:57-62. 6 Robinson M, Greenhawt M, Stukus D. Factors associated with epinephrine administration for anaphylaxis in children before arrival to the emergency department. Ann Allergy Asthma Immunol. 2017;119:164-169. 7 Santé Canada. Allergènes alimentaires les plus courants. Disponible à l'adresse https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/aliments-nutrition/salubrite-aliments/allergies-alimentaires-intolerances-alimentaires/allergies-alimentaires.html. Consulté en juillet 2020. 8 Allergies Alimentaires Canada. Signes et symptômes d'une réaction allergique. Disponible à l'adresse https://allergiesalimentairescanada.ca/les-allergies-alimentaires/prevenir-et-traiter-les-reactions-allergiques/signes-et-symptomes-dune-reaction-allergique/ . Consulté en juillet 2020

SOURCE Kaléo

Renseignements: POUR TOUTE DEMANDE DES MÉDIAS, VEUILLEZ CONTACTER : Lamia Charlebois , [email protected], 514-581-5831; Caryn Durham, [email protected], 804-545-6360 poste 476