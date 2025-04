MONTRÉAL, le 24 avril 2025 /CNW/ - Kaira Technologies, une fintech québécoise spécialisée en coaching financier numérique, annonce une étape décisive dans son développement grâce à Partenaires Capital PEAK à titre d'actionnaire stratégique. Ce financement permettra d'accélérer la croissance de l'entreprise à l'échelle nationale et de positionner Kaira comme un leader incontournable de la santé financière au Canada.

« Cet investissement reflète ma conviction profonde : il est urgent d'aider les Canadiens à reprendre le contrôle de leur santé financière. », déclare Robert Frances, président de Partenaires Capital PEAK

Dans un contexte économique complexe, le besoin d'un accompagnement financier accessible n'a jamais été aussi pressant. En 2025, plus de 80 % des Canadiens ne bénéficient toujours pas de plans financiers, les laissant seuls face à des décisions financières critiques.

C'est précisément à cette problématique que s'attaque Kaira Technologies, fondée en 2018. Grâce à une plateforme numérique alimentée par l'intelligence artificielle, Kaira rend possible l'accès à des conseils budgétaires, afin de créer un plan financier abordable et humain -- pour les employeurs, les institutions et les particuliers.

« Nous développons l'outil unique qui manque aux Canadiens pour naviguer leur vie financière avec confiance. Cet investissement est un levier fondamental pour accélérer notre impact », déclare Eric Mac Nicoll, CEO de Kaira.

Ce financement stratégique permettra à Kaira d'accélérer le développement de ses technologies, d'élargir son offre de services et de renforcer ses équipes pour déployer sa solution à grande échelle, tout en maintenant les plus hauts standards en matière de sécurité, de qualité et d'accessibilité.

« Cet investissement stratégique nous donne les moyens d'augmenter notre portée, de renforcer nos talents et de livrer nos objectifs commerciaux », affirme Mario Vachon, CFO de Kaira.

À propos de Kaira Technologies

Kaira est une entreprise québécoise de technologie financière dont la mission est de transformer l'accès aux conseils budgétaires et plans financiers grâce à l'intelligence artificielle. Sa plateforme permet aux employeurs, aux institutions et aux particuliers d'améliorer la santé financière des Canadiens de façon simple, proactive et inclusive. Pour en savoir plus, visitez kaira.ai

À propos de Partenaires Capital PEAK

Partenaires Capital PEAK est une société d'investissement privé qui vise à créer de la valeur à long terme en soutenant des entreprises qui aident les Canadiens à mieux utiliser leur argent. Par l'entremise de sa principale filiale d'exploitation, le Groupe financier PEAK, et d'entités affiliées, PEAK Capital Partners offre aux professionnels de la finance indépendants les outils, la technologie et la liberté nécessaires pour servir les investisseurs canadiens d'un océan à l'autre. Pour en savoir plus, visitez peakgroup.com.

