TOKYO, 18 mars 2021

- Présentation des esprits extraordinaires et curieux à l'ère technologique moderne -

Dans le cadre du programme INNO-vation du ministère japonais des Affaires internes et des Communications (MIC), l'organisme KADOKAWA ASCII Research Laboratories, Inc. (ci-après « KADOKAWA ASCII ») présente les « InnoUvators » qui mettent en vedette les technologies uniques et intrigantes du programme INNO-vation.

Logo : https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M101933/202103041812/_prw_PI1fl_Nrs6m0Go.jpg

Constitué des diplômés du programme INNO-vation, le groupe des InnoUvators ne cesse de s'agrandir et réunit les esprits les plus brillants. Les membres sont des créateurs qui partent de zéro pour former et mettre en œuvre des idées originales qui ne sont pas limitées par des notions préconçues. Le programme regroupant les InnoUvators est né au Japon, et des efforts ont été faits pour le déployer à l'étranger afin de partager les merveilleuses idées qui en ont été issues. Les technologies développées sont présentées sur le site Web et la chaîne YouTube du groupe, dont les liens sont fournis ci-dessous.

Le programme INNO-vation lancé par le MIC est une occasion annuelle pour les esprits innovateurs de tous les horizons et les âges de soumettre les idées qu'ils souhaitent concrétiser. Le programme accepte les demandes de partout sur la planète et contribue à promouvoir l'innovation à l'échelle internationale, ce qui ouvre la voie à un avenir meilleur. L'organisme KADOKAWA ASCII est fier de présenter les technologies de ses diplômés à des publics du monde entier.

Chaque InnoUvator est mis en vedette sur le tout nouveau site Web lancé en 2021, qui renferme notamment des entrevues, des vidéos, des résumés technologiques et des biographies. Des plus bizarres aux plus merveilleuses, les technologies novatrices comprennent entre autres une machine domestique de captage des émissions de carbone, un système d'intelligence artificielle pour distinguer le sexe des poussins, une nouvelle utilité au principe du lit fluidisé, un nouveau et unique instrument de musique et bien plus encore.

Page d'accueil (en anglais) du site des InnoUvators : https://innouvators.com/en/

En plus du site Web, une chaîne YouTube présentant les InnoUvators est mise à jour chaque semaine. La chaîne offre des vidéos bien vulgarisées expliquant les inventions et la science derrière les technologies les plus fascinantes et les plus inattendues du futur.

Chaîne YouTube : https://youtube.com/innouvators

À propos de KADOKAWA ASCII Research Laboratories, Inc.

Situé à Tokyo, au Japon, KADOKAWA ASCII Research Laboratories, Inc. est l'organisme qui exécute le programme INNO-vation. KADOKAWA ASCII fait partie d'un conglomérat japonais de divertissement, soit KADOKAWA Corporation. INNO-vation s'inscrit dans le programme de promotion de la recherche et du développement en matière d'information et de communications stratégiques (SCOPE) du ministère japonais des Affaires internes et des Communications.

Page d'accueil du programme INNO-vation : https://inno.go.jp/en

