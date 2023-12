K7 COREBOX FAIT L'ACQUISITION DE NOUVELLES INSTALLATIONS DE PRODUCTION POUR RÉPONDRE À LA DEMANDE DE L'INDUSTRIE MINIÈRE

MONT-LAURIER, QC, le 7 déc. 2023 /CNW/ - L'entreprise K7 Corebox est fière d'annoncer l'acquisition d'une nouvelle usine, renforçant ainsi son engagement envers l'innovation et la qualité de ses produits. Cette expansion aura des répercussions positives sur l'ensemble de l'industrie, pour la région et l'ensemble de la province.

K-7 Corebox était à la base une compagnie de conception et de distribution de produits miniers. Avec l'acquisition des installations du Groupe Crête, à Mont-Laurier, l'entreprise pourra produire elle-même les produits qu'elle conçoit, en assurant ainsi la qualité, la durabilité et l'efficacité des produits qu'elle distribue au Canada, aux États-Unis et ailleurs dans le monde.

Soutenir la croissance

Destinés à soutenir la croissance de l'entreprise familiale, les produits innovants qui seront fabriqués à l'usine, avec les meilleures pratiques de conception et l'utilisation de la ressource locale, seront l'occasion de participer au développement de l'industrie forestière au Québec. L'entreprise est fière de prendre part, grâce à ce projet, à la diversification de l'économie régionale et de permettre à la région d'avoir un rayonnement à l'international.

« L'acquisition de cette usine consolide la croissance de l'entreprise familiale et renforce ainsi notre engagement envers notre clientèle. Nous sommes convaincus que cette expansion permettra de répondre à la demande croissante et s'inscrit parfaitement dans la volonté de diversifier l'économie des régions et de favoriser la transformation locale de nos ressources naturelles », explique Yann Cossette, cofondateur et directeur des opérations, K7 Corebox

« L'acquisition de ces installations permettra une capacité de production inégalée. Elles permettront ainsi à K7 Corebox de passer du plus grand fournisseur de boîtes de minerai au Canada à celui du plus grand manufacturier en Amérique du Nord. En plus de créer des emplois de qualité et de participer au développement économique de Mont-Laurier, cette transaction positionne K7 Corebox comme chef de file et la place en tête de la concurrence. » ajoute, Karel Cossette, cofondateur et directeur général, K7 Corebox

Valoriser la transformation locale de la ressource forestière

La poursuite des activités de la deuxième transformation à Mont-Laurier assurera une circularité de la ressource et favorisera une diminution des émissions de GES par la proximité des installations de première et seconde transformation. Ce projet assure ainsi le maintien et la création de nombreux emplois, la poursuite des activités de transformation du bois et la contribution de ce segment à l'activité économique locale et régionale. La poursuite des opérations de l'usine que vend le Groupe Crête permettra de dégager le plein potentiel des installations et démontrera la synergie qui existe entre les différents acteurs de l'industrie.

Partenaire de l'industrie minière et de la filière batterie

Avec les objectifs d'électrification des transports et décarbonation de l'économie mondiale, l'industrie minière se voit accélérer l'exploration du territoire à la recherche des minéraux nécessaire à l'atteinte des cibles environnementales et gouvernementales.

La demande sans cesse croissante de plusieurs minéraux visant à répondre aux objectifs de décarbonation et de réduction des émissions de GES, ente autre avec l'électrification, demandera à l'industrie minière de fournir les minéraux citriques et stratégiques nécessaires. Cette forte demande favorisera l'exploration sur l'ensemble de l'Amérique du Nord. Afin de répondre à cette demande, K7 Corebox investit dans l'acquisition de nouvelles installations de production et favorise en même temps l'usage accru du bois ; ressource renouvelable à faible empreinte carbone et puissant outil de lutte contre les changements climatiques.

« Nous sommes ravis de partager cette nouvelle excitante qui témoigne de la croissance de l'entreprise, et qui permettra à l'industrie minière de pouvoir compté sur un fournisseur de choix pour ses besoins en phase d'exploration, dans un contexte ou la pression est énorme pour sécuriser les ressources essentielles à la réalisation de la filière batterie et pour l'électrification des transports. Nous sommes heureux de contribuer à la lutte contre les changements climatiques par la circularité de nos opérations et en tant que fournisseurs de produits verts destinés à l'industrie minière » précise Karel Cossette.

L'innovation au cœur du projet

Détenant une solide expertise en innovation, l'équipe de K7 Corebox relève avec brio la transformation de la matière brute en une série de produits à valeur ajoutée qui répondent à des standards de qualité élevés et destinés à l'industrie minière. L'entreprise est un acteur clé dans la région, et son expertise lui permet de rayonner bien au-delà. Ces nouvelles installations seront le laboratoire de conception et de production de tous nouveaux produits.

À l'avant-garde, l'entreprise désire offrir à l'industrie minière ce qu'il y a de mieux. Ses boîtes de carottage présentent plusieurs caractéristiques avancées. K7 investit continuellement en recherche et en développement pour offrir à l'industrie minière des produits de première qualité répondant aux plus hauts standards, peu importe le pays dans lequel les produits sont utilisés. L'engagement de la société est de fournir à l'industrie minière des produits inégalés. Chaque produit est soigneusement conçu et fabriqué pour des performances optimales en fonction des conditions liées à l'industrie minière et vise à réduire les coûts liés à l'exploration.

« Avec un engagement envers l'excellence, nous proposons des solutions innovantes à l'industrie minière, garantissant efficacité et fiabilité dans chaque produit que nous fabriquons. Nous souhaitons donner la priorité à nos clients en investissant continuellement dans la recherche et le développement de nouveaux produits durables et efficaces. Nos produits sont d'une durabilité supérieure, offrent une stabilité exceptionnelle, un espace de stockage optimisé et la garantie d'une protection de l'intégrité du minerai » conclu Yann Cossette.

À propos de K7 Corebox

Fondée en 2009, K7 Corebox est une entreprise de seconde transformation forestière de premier plan spécialisée dans la conception, la fabrication et la distribution de produits miniers. Avec un engagement envers l'excellence, la société propose des solutions innovantes à l'industrie minière, garantissant efficacité et fiabilité pour les produits qu'elle fabrique. En tant que plus grand fournisseur de boîtes de carottage pour le transport et la protection d'échantillons de minerai au Canada, l'entreprise familiale est fière de faire croître ses opérations dans le secteur de Mont-Laurier.

