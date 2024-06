EDMONTON, AB, le 21 juin 2024 /CNW/ - K-Bro Linen Inc. (« K-Bro » ou la « Société ») (TSX: KBL) a annoncé aujourd'hui avoir réussi l'acquisition de Buanderie C.M. Inc. (« C.M. ») pour une valeur d'entreprise de 12 millions de dollars, sans encaisse ni endettement. L'opération comprend l'immobilier des installations de traitement et d'entreposage de C.M. situées à Montréal-Nord. L'acquisition est entièrement financée par la facilité de crédit renouvelable consortiale de K-Bro et, après synergies, devrait être relutive pour la Société.

C.M. est un exploitant privé montréalais d'installations de blanchisserie et de traitement de linge qui sert le marché des soins de santé et affiche des produits d'exploitation annuels d'environ 7,3 millions de dollars. L'acquisition permettra à K-Bro d'exploiter deux installations à Montréal au profit de ses activités sur le marché des soins de santé et de l'hôtellerie en pleine croissance.

« K-Bro est fière d'être au service du Québec et nous sommes heureux de diversifier davantage notre clientèle dans la province. Depuis des décennies, C.M. sert des clients de premier ordre sur le marché montréalais attrayant des soins de santé. Notre acquisition de C.M. élargit la clientèle de K-Bro sur le marché des soins de santé, augmente son volume et sa capacité sur ce marché et favorise d'importantes occasions de croissance à venir », a déclaré Linda McCurdy, présidente et chef de la direction de K-Bro.

« L'acquisition de C.M. s'inscrit dans notre stratégie d'acquisition d'exploitants de grande qualité. Nous sommes heureux de ces perspectives et nous disposons d'un portefeuille de fusions et d'acquisitions actif. K-Bro demeure bien placée du point de vue du bilan et des liquidités et continuera de faire preuve de discipline au fur et à mesure qu'elle évalue des acquisitions. »

K-Bro est le plus grand propriétaire et exploitant d'installations de blanchisserie et de traitement de linge au Canada. K-Bro fournit une gamme étendue de linge pour les traitements généraux et les salles d'opération, et des services de gestion et de distribution de linge aux établissements de soins de santé, aux hôtels et à d'autres clients commerciaux. K-Bro exploite actuellement dix installations de traitement et deux centres de distribution sous deux marques distinctes, incluant K-Bro Linen Systems Inc. et Buanderie HMR, dans dix villes canadiennes : Québec, Montréal, Toronto, Regina, Saskatoon, Prince Albert, Edmonton, Calgary, Vancouver et Victoria.

Établie en 1900, Fishers, qui a été acquise en 2017 par K-Bro, exploite des installations de blanchisserie et de traitement de linge en Écosse. L'entreprise offre des services de location de linge, de location de vêtements de travail et de vêtements pour usage dans les salles propres aux secteurs de l'hôtellerie et des soins de santé ainsi qu'aux secteurs manufacturier et pharmaceutique. Les clients de Fishers comprennent d'importantes chaînes hôtelières et des salles prestigieuses partout en Écosse et dans le nord de l'Angleterre. La Société exploite des installations en Écosse et dans le nord de l'Angleterre et des installations à Cupar, Perth, Newcastle, Livingston, et Coatbridge.

Shortridge, acquise par K-Bro en 2024, est exploitée en tant qu'entreprise familiale depuis les années 1990, est située dans la région de Cumbria, et compte des usines à Lillyhall, Dumfries, et un entrepôt de distribution à Darlington. Elle se spécialise dans la prestation de services de blanchisserie de grande qualité aux entreprises locales indépendantes du secteur de l'hôtellerie, notamment les hôtels, les B&B, les services de traiteurs et les restaurants.

Des renseignements supplémentaires sur la Société, notamment les documents qui doivent être déposés en vertu des lois sur les valeurs mobilières, sont disponibles sur notre site Web à l'adresse www.k-brolinen.com et sur le site Web des Autorités canadiennes en valeurs mobilières à l'adresse www.sedarplus.ca (« SEDAR+ »).

Le présent communiqué renferme de l'information prospective qui représente les attentes, les estimations ou les opinions internes relatives, entre autres, aux activités futures ou aux résultats d'exploitation futurs ainsi qu'à leurs diverses composantes. L'emploi des termes « prévoit », « continue », « s'attend à », « pourrait », « pourra », « projette », « devrait », « est d'avis que » et d'expressions comparables suggérant des résultats ou des situations futurs sert à repérer de l'information de nature prospective. Les déclarations relatives à une telle information prospective indiquent l'opinion actuelle de la direction et sont fondées sur les renseignements dont elle dispose actuellement.

Ces déclarations ne sont pas des garanties quant au rendement futur et sont fondées sur des estimations et des hypothèses de la direction qui comportent des risques et des incertitudes, qui pourraient faire en sorte que le rendement et les résultats financiers réels à venir de K-Bro soient très différents de l'information prospective figurant dans le présent communiqué. Ces risques et incertitudes comprennent : (i) les risques liés aux acquisitions, notamment la possibilité de passifs importants non déclarés; (ii) le cadre concurrentiel dans lequel évolue K-Bro; (iii) les frais liés aux services publics, la législation relative au salaire minimum et les frais liés à la main-d'œuvre; (iv) la dépendance de K-Bro envers des contrats à long terme ainsi que les risques liés aux renouvellements y afférents; (v) les besoins accrus en matière de dépenses en immobilisations; (vi) la dépendance envers des employés clés; (vii) l'évolution des tendances en matière d'impartition des services gouvernementaux; (viii) les changements ou les changements proposés aux lois relatives au salaire minimum en Ontario, en Colombie-Britannique, en Alberta, au Québec et au Royaume-Uni, lesquels pourraient avoir une incidence défavorable sur les frais liés aux employés situés dans ces territoires. Bien qu'une tranche de ces frais puisse être transférée aux clients ou récupérée auprès de ceux-ci, il n'existe aucune garantie que cela se produira, et (ix) la possibilité d'obtenir du financement dans l'avenir. Les facteurs et les hypothèses importants qui ont été utilisés pour tirer les conclusions et parvenir aux estimations utilisées dans l'information prospective comprennent : (i) les hypothèses relatives aux volumes et à l'établissement des prix; (ii) l'incidence prévue des mesures relatives aux frais de main-d'œuvre; (iii) la fréquence des frais uniques ayant une incidence sur les résultats financiers trimestriels et annuels, et (iv) l'importance des dépenses en immobilisations. Bien que l'information prospective figurant dans le présent communiqué soit fondée sur des hypothèses que la direction juge raisonnables, rien ne garantit que les résultats réels correspondront à ces déclarations prospectives. Certaines déclarations relatives à l'information prospective figurant dans le présent communiqué pourraient être considérées comme des « perspectives financières » aux fins des lois sur les valeurs mobilières applicables, et ces perspectives financières pourraient ne pas convenir à d'autres fins que la présentation des renseignements figurant dans le présent communiqué. L'information prospective figurant dans le présent communiqué comprend, notamment, les modalités et les conditions de l'acquisition et de la convention de crédit, ainsi que les produits d'exploitation, le bénéfice et les occasions de croissance prévus après la clôture de l'acquisition, et des déclarations portant sur les attentes futures relatives aux marges et à la croissance des volumes.

L'information prospective figurant dans le présent communiqué doit être lue à la lumière de la présente mise en garde. L'information prospective figurant dans le présent communiqué est donnée exclusivement à la date où elle est présentée. Sauf exigence contraire des lois applicables, la Société n'a ni l'intention ni l'obligation de modifier ou de mettre à jour ces déclarations prospectives pour tenir compte de nouveaux événements ou de nouvelles circonstances.

