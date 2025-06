HANGZHOU, Chine, 12 juin 2025 /CNW/ - JZXN Holdings, Inc. (NASDAQ : JZXN; la « Société ») a annoncé que son conseil d'administration a approuvé l'émission de billets convertibles pour la collecte de fonds. Les fonds seront utilisés exclusivement pour les réserves stratégiques de bitcoins et, à la réception, l'entreprise achètera 23,5 bitcoins pour souligner le lancement du « Thousand Coins Plan » annoncé le 22 mai 2025. Les conditions relatives aux investisseurs et aux investissements ont été déterminées, et l'acquisition devrait être conclue sous peu. Cette mesure correspond à l'entrée de la filiale américaine de JZXN dans le marché des actifs numériques, démontrant sa confiance dans la valeur à long terme du bitcoin.

Conformément à la résolution du conseil d'administration, JZXN réalisera progressivement une répartition d'actifs en bitcoins, cette première acquisition constituant un élément de base de son Thousand Coins Plan. L'entreprise a mis l'accent sur le rôle du bitcoin en tant que technologie phare de la chaîne de blocs, notant que son architecture décentralisée, sa transparence et sa sécurité offrent des options novatrices pour la diversification des actifs. En intégrant le bitcoin, JZXN vise à optimiser son portefeuille d'actifs, à améliorer sa résilience au risque et à tirer parti des occasions au sein de l'économie numérique.

L'offre de billets convertibles représente une décision stratégique conforme à la dynamique actuelle du marché et aux objectifs de l'entreprise. JZXN se conformera strictement aux lois, règlements et exigences de supervision applicables pour assurer le déploiement légitime des capitaux mobilisés. Tout en reconnaissant le potentiel d'investissement important du bitcoin, la Société s'est engagée en parallèle à maintenir une discipline de placement prudente pour protéger les capitaux.

Li Tao, chef de la direction de JZXN, a déclaré : « Nous reconnaissons pleinement la volatilité et l'incertitude du marché du bitcoin. Cependant, c'est précisément grâce à notre compréhension approfondie de la technologie de la chaîne de blocs et à notre confiance à long terme dans son potentiel que nous avons décidé de prendre cette mesure. Grâce à cette acquisition, nous diversifierons davantage la structure des actifs de notre entreprise et améliorerons sa résistance au risque et sa rentabilité. Parallèlement, nous continuerons de surveiller et d'explorer les applications de la technologie de la chaîne de blocs dans d'autres domaines, dans le but de créer une nouvelle valeur pour l'entreprise. »

Cette initiative souligne l'essor de JZXN dans les investissements en actifs numériques. L'entreprise positionne le bitcoin non seulement comme un élément fondamental de l'écosystème des actifs numériques, mais aussi comme un actif de réserve stratégique mondial potentiel. JZXN a réaffirmé son engagement à générer une valeur durable à long terme pour les actionnaires et les investisseurs grâce à des investissements stratégiques continus et à l'innovation technologique.

