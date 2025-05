HANGZHOU, Chine, 23 mai 2025 /CNW/ - Jiuzi Holdings, Inc. (NASDAQ: JZXN; la « société ») annonce que son conseil d'administration a officiellement approuvé une décision stratégique importante : la société prévoit de réaliser une acquisition parallèle à deux volets de 1 000 bitcoins au cours de la prochaine année grâce à une combinaison d'émissions d'actions supplémentaires et d'achats au comptant. Acquisitions de bitcoins au cours de la prochaine année au moyen d'un processus parallèle à deux volets d'émission d'actions supplémentaires et d'achats au comptant. Cette mesure marque l'établissement approfondi de JZXN dans le domaine des monnaies numériques, démontrant une fois de plus la confiance de la société dans la technologie de la chaîne de blocs et ses perspectives d'application.

Le plan d'acquisition est un choix stratégique fait par JZXN après un examen approfondi et une évaluation complète. Le bitcoin, en tant que principale cryptomonnaie au monde, est non seulement très liquide et reconnu sur le marché, mais il a également démontré un fort potentiel à valeur ajoutée au cours des dernières années, et JZXN est convaincu que l'inclusion du bitcoin dans le portefeuille d'actifs de la société non seulement diversifie les risques de placement de façon efficace, mais présente également des avantages potentiels à long terme pour la société.

Afin d'assurer une mise en œuvre harmonieuse du programme d'acquisition, JZXN adoptera une combinaison d'émission d'actions supplémentaires et d'achat au comptant. D'une part, la société lancera le processus d'émission d'actions supplémentaires au moment opportun afin de lever une partie des fonds d'acquisition; d'autre part, la société utilisera également ses propres fonds et un potentiel financement externe afin de compléter conjointement la partie restante de l'acquisition de bitcoins. Cette stratégie reflète le respect et la protection des intérêts des actionnaires par la société et assure la pertinence du financement de l'acquisition.

« Nous sommes bien conscients de la volatilité et de l'incertitude du marché du bitcoin, mais c'est en nous appuyant sur une compréhension approfondie de la technologie de la chaîne de blocs et sur une conviction haussière à long terme que nous avons décidé de prendre cette mesure, a déclaré le chef de la direction de JZXN. Grâce à cette acquisition, nous enrichirons davantage la structure des actifs de notre entreprise et améliorerons notre résistance au risque et notre rentabilité. En même temps, nous continuerons de nous concentrer sur l'application de la technologie de la chaîne de blocs dans d'autres domaines et de l'explorer dans le but de créer davantage de valeur pour la société. »

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec:

Iris He

[email protected]

SOURCE JIUZI HOLDINGS, INC.