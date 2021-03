JWG : Tu portes déjà un masque… porte-le rose pour la cause !

Dès le 16 mars, dans des centaines de détaillants participants à travers la province, les Québécoises et les Québécois pourront se procurer des boîtes de masques roses, pour lesquelles 1 $ par boîte vendue sera versé à la Fondation. Il est également possible de participer à ce mouvement en faisant un don du montant de son choix à la Fondation sur la page Web jeleporterose.com. Avec un objectif de remettre un minimum de 100 000 $, cette campagne permettra non seulement de sensibiliser la population à la cause du cancer du sein, mais également de poursuivre le combat quotidien contre la Covid-19.

« Ma famille et moi avons vécu un choc en apprenant le diagnostic de cancer du sein de deux tantes. J'ai toujours admiré la force de ces grandes femmes à travers cette épreuve. Toutefois, derrière ce sentiment de fierté se cache une crainte que je devrai un jour moi aussi y faire face, compte tenu de ma génétique. Cette campagne me touche particulièrement, car je veux, bien sûr, promouvoir l'éducation et faire de la santé des seins une priorité, mais je désire surtout rappeler aux jeunes qu'il faut commencer à surveiller les signes de la maladie dès l'âge adulte, par l'observation régulière des seins par exemple. » exprime Julie.

Pourquoi le cancer du sein ?

Sensible et à l'écoute de sa communauté, l'équipe de JWG s'est concertée afin de trouver la cause qui correspondait le plus à leur identité, une cause sur laquelle ils pourraient avoir un réel impact à court et à long terme. Tout le monde connaissait une personne qui avait été atteinte du cancer du sein.

« Il faut comprendre que la Covid, bien qu'omniprésente dans nos vies depuis 1 an, n'a pas éliminé pour autant l'existence des autres maladies comme le cancer du sein, explique Jérémie Gagnon, président et directeur général de JWG. En nous engageant envers la Fondation cancer du sein du Québec nous voulons sensibiliser tout le monde à cette réalité encore bien présente, mais également faire notre part en invitant la population à continuer de respecter les normes sanitaires en vigueur. »

Dans le cadre de cette campagne, JWG a également mis sur pied un programme de valorisation de masques afin de réduire l'empreinte écologique occasionnée par ces derniers. Des bacs de collecte de masques sont déjà à disposition dans des dizaines de commerces populaires et plusieurs autres s'ajouteront au cours des prochaines semaines.

Passé maître dans leur domaine, JWG met aujourd'hui à la disposition de deux grandes causes son réseau de distribution ainsi que son expertise dans le secteur médical. JWG souhaite que cet exemple contribue à lancer un élan de solidarité au Québec et que d'autres entreprises emboîtent le pas.

JWG est fier de s'engager auprès de la Fondation cancer du sein du Québec grâce à sa campagne « Masque Rose », supportée par FedEx et GBV Avocats.

