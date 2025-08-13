BURLINGTON, ON, le 13 août 2025 /CNW/ - Juvencio Maeztu, actuellement chef de la direction adjoint, a passé les 25 dernières années chez IKEA où il a occupé différents postes, notamment celui de directeur de magasin en Espagne au début des années 2000. Il est connu pour son leadership entrepreneurial et sa détermination, et possède une vaste expérience dans le domaine de la vente au détail et de l'expérience en magasin. Il succède à Jesper Brodin, qui, après huit ans en tant que chef de la direction et 30 ans au sein de IKEA, a décidé de quitter ses fonctions.

Jesper Brodin et Juvencio Maeztu (Groupe CNW/Ingka Group)

« IKEA repose sur une vision et un objectif forts : créer un quotidien meilleur pour le plus grand nombre, une vision qui a été formulée par notre fondateur Ingvar Kamprad et qui est partagée par nos quelque 170 000 collaborateurs. Au cours des huit dernières années, Jesper a dirigé l'entreprise à travers une période sans précédent. Il a apporté une contribution remarquable, transformant IKEA en un détaillant omnicanal tout en accélérant les efforts et en intégrant véritablement la durabilité dans l'entreprise. Sous la direction de Jesper, IKEA s'est développée sur de nouveaux marchés et dans de nouvelles villes, et ce, dans une variété de formats, répondant ainsi aux besoins changeants de nos clients.

Même si nous sommes tristes du départ de Jesper après 30 ans, nous avons une stratégie et un plan solides pour les années à venir et je suis impatient de voir ce que l'avenir nous réserve. Juvencio possède une vaste expérience de IKEA et du commerce de détail, et je sais qu'il est la personne idéale pour ce poste », a déclaré Lars-Johan Jarnheimer, président d'Ingka Holding B.V.

« Je suis profondément reconnaissant de la confiance qui m'est accordée. Travailler aux côtés de Jesper ces sept dernières années a été un privilège et je suis le premier à le remercier pour son incroyable contribution, son leadership courageux et surtout son amitié. Je suis reconnaissant de pouvoir m'appuyer sur les fondations qu'il a posées avec ses prédécesseurs.

Je suis enthousiaste et impatient de découvrir ce que l'avenir réserve à IKEA. La profondeur de notre vision et notre engagement en faveur de l'accessibilité et des prix bas sont plus que notre concept commercial, c'est notre responsabilité envers le plus grand nombre. Nous avons l'occasion de renforcer l'essence même de IKEA et de jouer un rôle encore plus important dans la vie domestique à travers le monde », a commenté Juvencio Maeztu, nouveau chef de la direction du groupe Ingka | IKEA.

« Après 30 années inspirantes chez IKEA, dont les huit dernières en tant que chef de la direction, j'ai pris la décision de passer à autre chose. Je suis fier de la façon dont nous avons relevé les défis sans précédent de ces dernières années, toujours guidés par notre culture et nos valeurs, tout en transformant IKEA en un détaillant omnicanal axé sur la durabilité. Nous répondons aux besoins d'un nombre croissant de personnes, et ce, mieux que jamais. Je suis sincèrement optimiste quant à l'avenir deIKEA. Le moment est venu pour moi de passer le relais et je me réjouis que Juvencio prenne la relève. Son engagement profond envers l'entreprise, les personnes et la planète m'inspire et, alors que nous entrons dans la décennie la plus importante de l'humanité, Je sais qu'il dirigera en gardant à l'esprit notre raison d'être..

La décision de franchir cette étape n'a pas été facile à prendre. Je remercie du fond du cœur toute la communauté IKEA. Au fil des ans, j'ai eu l'occasion de rencontrer des personnes du monde entier et de nouer des amitiés profondes, ainsi que de vivre des expériences et des souvenirs qui resteront gravés dans ma mémoire. Je leur en serai éternellement reconnaissant. À l'avenir, j'espère mettre à profit mon expérience dans le domaine des affaires et du développement durable pour soutenir et inspirer d'autres entreprises », a déclaré Jesper Brodin, chef de la direction du groupe Ingka | IKEA.

Juvencio prendra ses nouvelles fonctions le 5 novembre 2025 et succédera à Jesper, qui restera dans l'entreprise jusqu'à fin février 2026. Jesper continuera ensuite à contribuer à la Fondation IKEA, entre autres en tant que conseiller principal.

