M. Riedel compte des années d'expérience en tant que président de conseil d'administration et administrateur indépendant dans des entreprises technologiques privées et publiques. Au cours de sa carrière, il a occupé divers postes entrepreneuriaux dans des secteurs liés à la technologie (réseautage, sécurité, logiciels et médias) et a assumé des fonctions de direction ainsi qu'au sein de conseils d'administration. Par le passé, il a occupé les postes de président du conseil d'administration d'Infinera (INFN) et d'Accedian Networks, de chef de la direction et président du conseil de Cloudmark, d'administrateur indépendant de Cerner Corporation (CERN) et de XPERI (XPER), de dirigeant principal de la sécurité de Nortel Networks, ainsi que de vice-président, Stratégie et Fusions et acquisitions pour Juniper Networks. Il a également travaillé pour McKinsey & Co. pendant 15 ans, en Amérique du Nord et en Asie, où il occupait le poste d'associé principal au service des clients dans les secteurs de la technologie, des médias et des télécommunications.

« Nous sommes heureux d'accueillir George au sein de notre conseil d'administration, a déclaré Robert « Bob » Watson, directeur général de Juvare. George est un haut dirigeant chevronné du secteur de la technologie, qui nous fera profiter de l'ampleur de ses compétences et de son savoir-faire stratégique dans le cadre de ses fonctions de président du conseil d'administration, et nous sommes convaincus qu'il orientera Juvare sur le chemin de la croissance et de la réussite. »

« Je suis honoré d'avoir été nommé au poste de président du conseil d'administration de Juvare, et je suis heureux de pouvoir vous faire part de mon expérience en matière de technologies émergentes, d'occasions à saisir sur le marché et de partenariats stratégiques en vue de contribuer au succès de l'entreprise, a annoncé M. Riedel. Juvare est un véritable innovateur dans le domaine des solutions de gestion de crise et d'incidents, maintenant plus importantes que jamais. C'est un privilège de travailler au sein d'une organisation qui s'est engagée à mieux préparer et mettre en relation les organisations et les représentants locaux afin qu'ils puissent intervenir en cas de catastrophes naturelles et d'origine humaine, et se remettre de leurs effets. »

« Juvare est une entreprise incroyable qui offre une foule de possibilités. La nomination de George au poste de président du conseil d'administration offre à l'entreprise un niveau supérieur de savoir-faire, a souligné Vivek Kumar, associé de Five Arrows Principal Investments. Nous avons hâte de voir ce que l'avenir réserve à Juvare et aux collectivités qu'elle prépare en cas d'incidents. »

M. Riedel est actuellement chargé de cours principal à la Harvard Business School, où il donne des cours sur le leadership et la responsabilité d'entreprise, ainsi que la gestion de la technologie et de l'exploitation. Pendant qu'il enseigne à la Harvard Business School, il tient un petit cabinet de services d'encadrement des PDG et codirige le lancement du Impact Investing Fund de la Harvard Business School.

Juvare est un chef de file mondial en matière de préparation aux situations d'urgence, de gestion de graves incidents et de technologie d'intervention. Les solutions de Juvare permettent aux organismes gouvernementaux, aux sociétés, aux établissements de soins de santé, aux institutions d'enseignement et aux organismes bénévoles de tirer parti des données en temps réel pour gérer les incidents plus rapidement et plus efficacement, tout en protégeant les personnes, les biens et les marques. Pour en savoir plus, visitez le site www.juvare.com .

Five Arrows Principal Investments (FAPI) et Five Arrows Capital Partners (FACP) (ensemble, « Five Arrows ») sont respectivement les sociétés européenne et américaine de capital-investissement de Rothschild & Co. Five Arrows met l'accent sur les investissements dans des entreprises du marché intermédiaire ayant des positions hautement viables sur le marché, des modèles d'affaires comprenant une grande visibilité de la croissance organique du volume d'unités et une solide conversion du flux de trésorerie libre, ainsi que de multiples leviers opérationnels pouvant servir à libérer le potentiel latent. Five Arrows se limite aux secteurs des soins de santé, des données et des logiciels, et des services aux entreprises axés sur la technologie.

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site https://www.rothschildandco.com/en/merchant-banking/corporate-private-equity .

