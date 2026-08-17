JUSTIN GAUTHIER NOMMÉ TRÉSORIER ET DIRECTEUR EXÉCUTIF - FINANCES, APPROVISIONNEMENT, AFFAIRES JURIDIQUES ET CONFORMITÉ

MONTRÉAL, le 17 août 2026 /CNW/ -- Exo annonce la nomination de Justin Gauthier au poste de trésorier et directeur exécutif - Finances, approvisionnement, affaires juridiques et conformité. M. Gauthier intègre aujourd'hui l'équipe de direction d'exo.

Comptable professionnel agréé (CPA) et titulaire d'une maîtrise en administration publique (MAP), M. Gauthier possède plus de 20 ans d'expérience au sein d'organisations privées, parapubliques et publiques. Il a accompagné plusieurs organisations dans la modernisation de leurs pratiques de gestion, l'amélioration de leur gouvernance et la mise en œuvre de projets stratégiques à haute valeur ajoutée.

Plus récemment, ses fonctions à la Commission de la construction du Québec et au sein de Santé Québec Ouest-de-l'Île-de-Montréal lui ont permis de développer une compréhension approfondie des défis propres aux organismes publics.

Reconnu pour son approche collaborative, sa rigueur et sa capacité à mobiliser les équipes autour d'objectifs communs, M. Gauthier aura pour mandat de soutenir exo dans la poursuite de ses priorités organisationnelles et dans la gestion responsable des ressources qui lui sont confiées. Il succède à Alain Parenteau, qui prend prochainement une retraite bien méritée après avoir contribué de manière significative au développement et à la saine gestion de l'organisation.

« Je suis très heureux d'accueillir Justin Gauthier au sein de notre équipe de direction. Son expertise reconnue en gestion financière et en gouvernance ainsi que son expérience du secteur public sont des atouts précieux pour notre organisation, affirme Marc Rousseau, directeur général d'exo. Je suis convaincu que son leadership mobilisateur et sa vision stratégique contribueront à soutenir les défis auxquels nous faisons face et à assurer la pérennité de nos services. Je tiens également à remercier Alain Parenteau pour sa contribution remarquable à exo au cours des dernières années. À l'aube de sa retraite, nous lui souhaitons le meilleur pour la suite. »

À propos d'exo

Deuxième société de transport collectif en importance dans la région métropolitaine, exo transporte les usagers des couronnes nord et sud avec efficacité et convivialité. Son territoire couvre près d'une centaine de municipalités et comprend le service de transport adapté. Que ce soit par train, par autobus ou collectivement par automobile, exo est résolument tourné vers le futur pour développer des modes de transport innovants et plus verts.

SOURCE exo

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