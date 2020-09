Justice Pro Bono offre une visioconférence juridique gratuite à la communauté libanaise

MONTRÉAL, le 17 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Afin de soutenir la communauté libanaise durement affectée par la tragédie du mois d'août, Justice Pro Bono tiendra une clinique juridique virtuelle gratuite afin de leur permettre d'en apprendre davantage sur l'immigration au Canada.

Me Mohamed Badreddine, Me Jouman El-Asmar, Me Sabine Laval et Me Guillaume Cliche-Rivard seront en ligne sur la plateforme Zoom, pour donner de l'information et répondre aux questions des participants sur les thèmes suivants :

Volet familial : super-visa pour grands-parents, parrainage pour parents, enfants et époux/conjoints, demandes humanitaires.

Volet économique : travailleur qualifié, entrée express, certificat de sélection du Québec.

Volet résidence temporaire : permis d'études, permis de travail, visa visiteur.

La communauté libanaise habitant le Québec est conviée à participer, ainsi que celle vivant au Liban.

Vendredi 25 septembre 2020

Heure du Québec : 12 h à 14 h

Heure du Liban : 19 h à 21 h

Les inscriptions doivent se faire via la page Eventbrite : https://justiceprobono.eventbrite.ca

La section sera modérée par madame Lamia Charlebois, consultante en relations publiques et responsable du groupe Facebook « Libanais de Montréal - Sirop d'arabe ».

Ce projet est initié par Justice Pro Bono dont la mission est de favoriser l'accès à la justice, en partenariat avec l'Association québécoise des avocats et avocates en droit de l'immigration (AQAADI).

À propos de Justice Pro Bono

Justice Pro Bono est un organisme à but non lucratif, créé en 2008 à l'initiative du Barreau du Québec, dont la mission est de mobiliser la communauté juridique à donner expertise et temps au bénéfice des individus et des OBNL québécois n'ayant pas les ressources nécessaires pour accéder à des services juridiques. www.justiceprobono.ca

