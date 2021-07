Le rabais comprend l'un des tarifs les plus bas jamais offerts pour l'Antarctique pour une croisière de 19 jours à bord du MS Fram, qui traverse les fjords chiliens jusqu'en Patagonie avant d'atteindre l'Antarctique. La croisière débutera le 15 octobre 2021 et ne sera offerte qu'à 7 248 dollars américains par personne.

Parmi les autres itinéraires qui peuvent être réservés pour un rabais pouvant aller jusqu'à 50 %, mentionnons deux traversées transatlantiques holistiques pour le bien-être allant de Buenos Aires au Cap-Vert ou à Lisbonne; une croisière de 18 jours à partir de Valparaiso au Chili, en remontant la côte ouest de l'Amérique du Sud et quelques-uns des points forts du Pérou, en Équateur, au Panama et au Costa Rica; un voyage de huit jours de San Diego à Vancouver; et plusieurs croisières de 15 jours à partir de Douvres, au Royaume-Uni, le long de l'un des plus beaux littoraux du monde, de la Norvège, jusqu'au cap du Nord, au-dessus du cercle arctique, au plus fort de la saison des aurores boréales.

Les croisières offrant jusqu'à 40 % de rabais comprennent de multiples itinéraires vers l'Antarctique; divers voyages en Amérique du Nord, en Amérique centrale et en Amérique du Sud; en Europe, y compris de Lisbonne à Hambourg et de Hambourg à Liverpool; le tour de l'Islande et de l'Islande jusqu'au Canada; autour des îles britanniques; et les expéditions vers les aurores boréales et les fjords le long de la côte norvégienne.

Le mois dernier, Hurtigruten Expedition a annoncé le lancement de ses croisières aux Galapagos, qui débuteront en janvier 2022. Ces itinéraires sont offerts jusqu'à 22 % de rabais. L'aventure de neuf jours explore les sites les plus spectaculaires et emblématiques de l'archipel au cours d'une croisière de six nuits. Elle comprend également deux nuits dans la capitale équatorienne de Quito et une visite d'une journée complète dans le parc national de Cotopaxi qui abrite le volcan actif Cotopaxi le plus haut en Amérique du Sud. Il est aussi possible d'ajouter un préprogramme de quatre jours à Machu Picchu dans le Pérou voisin avant d'entreprendre l'aventure des Galapagos.

Tous les itinéraires faisant partie de la vente de Hurtigruten Expeditions pour la fête du Canada se trouvent ici, y compris les modalités complètes. Pour réserver, visitez Hurtigruten.com, composez le 866 552-0371 ou communiquez avec l'agent de voyages de votre choix.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Anders Lindström

Chef, Relations publiques et communications, Amériques

646 944-9029

[email protected]

Veuillez visiter le centre des médias en ligne de Hurtigruten en cliquant ici. Vous pourrez y télécharger des images haute résolution et des vidéos et consulter nos archives de communiqués de presse.

À propos de Hurtigruten Expeditions, chef de file mondial des voyages d'exploration

Hurtigruten Expeditions est le chef de file mondial des croisières d'expédition. Le développement durable et l'exploration sont au cœur de nos activités. Nous vous proposons de grandes aventures à bord de petits navires, qui vous mèneront dans certaines des régions les plus spectaculaires de notre planète.

La découverte de nos racines, des grands explorateurs à l'âge d'or de l'exploration, la curiosité, le sens de l'aventure, l'amour pour notre planète et l'art de l'exploration sont profondément inscrits dans notre ADN.

Avec Hurtigruten Expeditions, vous pouvez vous joindre à d'autres explorateurs pour des aventures dans plus de 30 pays et 250 destinations, dont l'Antarctique, l'Alaska, le passage du Nord-Ouest, le Groenland, l'Islande, le Svalbard, la Norvège, les îles Britanniques, l'Amérique du Sud, les Caraïbes et plus encore.

La flotte de sept petits navires fabriqués sur mesure de Hurtigruten Expeditions comprend les premiers navires de croisière hybrides à batterie au monde. Elle a recours à une variété de technologies vertes permettant d'explorer de façon plus durable.

À bord, vous vous joindrez à notre équipe d'experts. Sélectionnés en fonction de votre aventure, ils vous accompagneront alors que vous découvrirez la faune, la nature, les collectivités locales et plus encore. Vous tirerez pleinement parti de notre centre de sciences à bord et de l'abondance de matériel d'expédition et nous ferons en sorte de vous emmener là où les gros navires ne peuvent le faire.

Comme des générations d'explorateurs l'ont fait avant nous, nous sommes toujours à la recherche de nouvelles aventures à entreprendre et de nouveaux endroits à découvrir. Joignez-vous à nous - et explorez plus!

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1555804/Landing_MS_Roald_Amundsen_HGR.jpg

SOURCE Hurtigruten