Jusqu'à 46 M$ à Ciment Québec pour un projet qui diminuera ses émissions de GES

SAINT-BASILE, QC, le 29 avril 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec annonce l'attribution d'une aide financière globale de 46 M$ pour la modernisation d'une section de l'usine de Ciment Québec située à Saint-Basile, dans la région de Portneuf. Le projet soutenu permettra essentiellement de produire du ciment à plus faible empreinte carbone.

L'annonce d'aujourd'hui a été faite en présence du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, M. Jonatan Julien, du député de Portneuf, M. Vincent Caron, du maire de Saint-Basile, M. Guillaume Vézina, ainsi que du président-directeur général de Ciment Québec, M. Luc Papillon.

Le coût total du projet s'élève à 140 M$. Dans le cadre du volet « Implantation de grands projets industriels » du programme ÉcoPerformance, 40 M$ sont accordés. De cette somme, le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles alloue une aide financière de 22,5 M$, par l'entremise du Fonds d'électrification et de changements climatiques, alors qu'Environnement et Changement climatique Canada investit 17,5 M$, à même le Fonds du leadership pour une économie à faibles émissions de carbone. Le ministère des Finances du Québec pourrait injecter, pour sa part, une somme de l'ordre de 6 M$ dans cette initiative.

Concrètement, le projet de Ciment Québec a pour but de mettre en place un nouvel atelier de broyage de ciment à la cimenterie de Saint-Basile. Cet atelier consiste en un nouveau circuit de réception, d'entreposage et de manutention des matières premières (pierre calcaire, clinker, gypse, ajouts cimentaires) et en l'installation de deux nouveaux broyeurs de dernière génération. Cet équipement permettra à l'entreprise de produire des ciments à plus faible empreinte carbone pour une réduction annuelle de près de 66 200 tonnes d'équivalent CO 2 . La mise en fonction du nouvel équipement est prévue au début de l'année 2024.

Citations :

« Le projet de Ciment Québec est en parfaite cohésion avec la volonté de notre gouvernement, présentée notamment dans le Plan directeur en transition, innovation et efficacité énergétiques du Québec, de favoriser la modernisation des installations industrielles afin de réduire les émissions de GES. Par l'ampleur du projet présenté, l'importance des émissions de CO 2 qui seront ainsi évitées et le montant de l'aide financière accordée, cette annonce est une autre démonstration tangible de notre engagement gouvernemental ferme à soutenir activement la transition énergétique vers un Québec plus sobre en carbone. »

Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, ministre responsable de la région de la Côte-Nord et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« En droite ligne avec le Plan pour une économie verte 2030, ce projet porteur de Ciment Québec non seulement aura un effet positif sur la réduction de nos émissions de gaz à effet de serre, mais il contribuera aussi au déploiement d'innovations technologiques qui pourront inspirer d'autres entreprises ou guider de nouveaux projets industriels d'envergure. »

Benoît Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

« Ciment Québec est un acteur économique et un employeur majeur dans Portneuf. Je suis fier que notre gouvernement soutienne l'entreprise dans l'implantation de ce grand projet industriel qui réduira de manière significative les émissions de gaz à effet de serre. Cet appui aura des retombées bénéfiques pour tous. »

Vincent Caron, député de Portneuf

« L'annonce d'aujourd'hui est un symbole très fort pour les citoyens de Saint-Basile et même pour les municipalités limitrophes, car elle vient confirmer une vision d'opération durable à moyen et long terme en plus d'être responsable sur le plan environnemental. »

Guillaume Vézina, maire de Saint-Basile

« Grâce aux multiples investissements réalisés à la cimenterie de Saint-Basile, notamment pour le développement de notre filière des combustibles alternatifs, nos ciments ont aujourd'hui la plus faible intensité carbone en Amérique du Nord. Le nouvel atelier de broyage de ciment permettra de réduire encore d'un cran notre empreinte environnementale et de nous maintenir parmi les opérations cimentières les plus efficientes de l'industrie. Ce projet est un investissement substantiel pour Ciment Québec et nous sommes par conséquent très heureux de l'appui des gouvernements du Québec et du Canada. »

Luc Papillon, président-directeur général de Ciment Québec

Faits saillants :

Financé par le Fonds d'électrification et de changements climatiques, par la quote-part des distributeurs d'énergie et par le Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone, le programme ÉcoPerformance a pour but de réduire les émissions de GES et la consommation énergétique des organisations par le financement de projets ou de mesures liés à la consommation et à la production d'énergie, de même qu'à l'amélioration des procédés. Le programme ÉcoPerformance s'inscrit dans la mesure 1.4.2 du plan de mise en œuvre du Plan pour une économie verte 2030 visant à appuyer l'efficacité et la conversion énergétiques ainsi que l'optimisation des procédés en entreprise.

Forte d'une équipe de plus de 700 spécialistes, Ciment Québec inc. est une entreprise à propriété québécoise en activité depuis 1951. Elle distribue et commercialise des ciments Portland et « à maçonnerie » au Québec, en Ontario , dans les Maritimes et aux États-Unis, à partir de sa cimenterie de Saint-Basile et de son réseau de terminaux. L'entreprise est aussi active au Québec dans la production, la livraison et la commercialisation de béton préparé et d'agrégats.

