- Le ministère japonais des Affaires internes et des Communications donne son appui -

- Une subvention pour les idées extraordinairement ambitieuses; aucune restriction relative à l'âge, la nationalité et le lieu de résidence des candidats -

TOKYO, 13 juillet 2020 /CNW/ - KADOKAWA ASCII Research Laboratories, Inc. de Tokyo, l'agence responsable du « programme INNO-vation », mis en œuvre par le ministère japonais des Affaires internes et des Communications, sollicite des candidatures pour le programme jusqu'au 31 août 2020.

(Logo : https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M101933/202007071771/_prw_PI2fl_y3ty8BB3.jpg)

(Image : https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M101933/202007071771/_prw_PI1fl_R7OU5Ej4.jpg)

La pandémie de COVID-19 a un impact si extrême sur la société que nous n'avons d'autre choix que de modifier nos modes de vie aussi profondément que la manière dont les gens se déplacent dans la journée. Pour surmonter et éliminer ce statu quo et travailler à changer leurs vies pour la normalité nouvelle et évoluée, les gens ne doivent pas oublier les personnes extraordinaires qui continuent de faire face à ces défis dans les circonstances les plus difficiles et de soutenir leurs aptitudes uniques qui vont au-delà du bon sens. Ce programme s'adresse aux concurrents imaginatifs du secteur des TIC. Le « Disruptive Challenge » (défi rupture) vise à créer de la valeur perturbatrice sur une période maximale de défi d'un an et un soutien financier total pouvant atteindre 3 millions JPY. Le « Generation Award » (prix Génération) vise à trouver des idées et des technologies petites, mais uniques, qui cherchent à créer un avenir meilleur, et les lauréats reçoivent une mention élogieuse et des prix pouvant atteindre 200 000 JPY de 180 « Cooperative Partners » (partenaires collaboratifs).

-Inscription au « Disruptive Challenge » (le soutien peut atteindre 3 millions JPY)

La première étape, « The 0 to 1 Challenge » (défi 0 à 1), comprend une période de défi pouvant atteindre 4 mois et un soutien budgétaire pouvant atteindre 1 million JPY. Les montants désirés peuvent être établis selon la manière dont le concurrent souhaite éclairer la voie vers l'objectif.

La seconde étape, le « Disruptive Challenge », laisse les concurrents poursuivre, soustrayant le temps et le budget utilisé lors de la première étape, pour une période de défi pouvant atteindre 1 an et un soutien budgétaire maximal pouvant atteindre 3 millions JPY.

-Inscription au Generation Award (réception de 200 000 JPY pour chaque catégorie de prix)

En collaboration avec les partenaires collaboratifs de ce programme, des Category Award Prizes (prix décernés par catégorie) (200 000 JPY) et des Special Corporate Awards (prix corporatifs spéciaux) seront offerts. De plus, les propositions en lice pour les prix (185 depuis l'année dernière) auront l'occasion de mettre en œuvre leurs idées en collaboration avec ces sociétés partenaires.

-Créations et inventions des « programmes INNO-vation » précédents

Pour des vidéos, des entrevues et plus à propos du programme, veuillez regarder la présentation officielle à InnoUvators : https://innouvators.com/inno/

Inscrivez-vous par courrier électronique pour de l'information sur les prochains événements connexes à INNO à l'adresse : https://innouvators.com/inno-mail/

- Méthode d'inscription

Période d'inscription :

À compter de 8 h GMT/17 h JST le mercredi 1er juillet 2020, jusqu'à 9 h GMT/18 h JST le lundi 31 août 2020

Veuillez vous inscrire au moyen du formulaire d'inscription dans le site Web d'INNO-vation : https://www.inno.go.jp/en

Il n'y a aucune restriction relative à l'âge, la nationalité et le lieu de résidence des candidats.

SOURCE KADOKAWA ASCII Research Laboratories, Inc.

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Eiji Yoshikawa, agence responsable d'INNO-vation, KADOKAWA ASCII Research Laboratories, Inc., tél. : +81-3-5840-7629, courrier électronique : [email protected]