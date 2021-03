Les deux entreprises québécoises spécialisées dans la fabrication de nourriture pour chiens et chats s'unissent pour mieux se diversifier.

MONTRÉAL, le 24 mars 2021 /CNW Telbec/ - La compagnie Jupiter qui se spécialise dans la fabrication de nourriture sèche pour chiens et chats - dont les premiers produits seront mis en marché d'ici la fin de l'année 2021 - est fière d'annoncer un partenariat avec Food 4 Pets Canada, une entreprise spécialisée dans la production de nourriture humide en conserve pour chiens et chats desservant le marché canadien, américain et européen.

Cette association entre Jupiter et Food 4 Pets Canada permettra de miser sur une gamme de produits bonifiée, en plus d'offrir à Food 4 Pets Canada de nouvelles possibilités de croissance, notamment avec l'agrandissement de son usine de production. La synergie et le partage d'expertises complémentaires entre les deux entreprises québécoises donneront également à ce groupe manufacturier l'opportunité de se démarquer dans l'industrie de la nourriture pour animaux de compagnie et d'entrevoir d'autres expansions futures.

UNE ALLIANCE PROCURANT UNE POSITION PRIVILÉGIÉE SUR LE MARCHÉ NORD-AMÉRICAIN

« Ce partenariat nous permettra, à nous et à Jupiter, de proposer à nos clients respectifs une offre combinée de nourriture sèche et humide, pratiquement sous un même toit. Cette alliance nous procurera par ailleurs une position privilégiée sur le marché nord-américain », déclare Dominique Martin jr, président et partenaire fondateur de Food 4 Pets Canada.

Situées à environ 35 kilomètres l'une de l'autre, et bénéficiant chacune d'une situation géographique stratégique, les deux entreprises pourront également s'unir afin d'optimiser les exportations par voies terrestre et maritime, ce qui permettra de desservir leur clientèle partout en Amérique du Nord et outre-mer.

« En mettant en commun leurs forces respectives, nos deux entreprises donneront naissance à un groupe manufacturier d'envergure dans le domaine de la nourriture pour animaux. Nous serons ainsi en mesure de mieux servir nos nombreux clients », ajoute Jean-Philippe Désilets, partenaire fondateur de Jupiter.

À propos de Food 4 Pets Canada

Située à Acton Vale, Food 4 Pets Canada est une entreprise qui produit de la nourriture humide en conserve pour les animaux de compagnie. Ayant débuté sa production dans l'industrie animalière en mars 2017, Food 4 Pets Canada propose une gamme de produits personnalisés et adaptés, en mesure de répondre aux plus hautes attentes de ses clients et aux besoins nutritionnels des animaux.

À propos de Jupiter

Jupiter est la propriété du Groupe Inovo et du Groupe Legault. Le Groupe Inovo exploite avec passion une entreprise avicole dans quatre provinces canadiennes et Groupe Legault veille au déploiement et au soutien des diverses entreprises du groupe (dont la marque de nourriture de haute qualité pour chiens et chats Vetdiet et Mondou, le plus important détaillant de nourriture et d'accessoires pour animaux de compagnie au Québec). Jupiter s'affaire présentement à construire une usine à la fine pointe de la technologie à Drummondville.

SOURCE Jupiter

Renseignements: Contact média: Bérengère Thériault/BePR Communications, 514 999-6493, [email protected]