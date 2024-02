JULIEN LACROIX, NOUVEAU COLLABORATEUR DES CENTRES LE GRAND CHEMIN

MONTREAL, le 29 févr. 2024 /CNW/ - C'est avec beaucoup de fierté que les centres Le grand chemin s'associent à l'humoriste Julien Lacroix. En droite ligne avec sa mission d'aider les ados aux prises avec des problèmes de dépendance, cette collaboration permettra, entre autres, aux jeunes de nos centres de côtoyer Julien qui est passé par les mêmes problèmes qu'ils ont éprouvés, avant de chuter et de se relever.

« Dès le début, il m'est apparu évident que de collaborer avec Julien Lacroix incarnait la véritable raison d'être de notre métier, l'essence même de notre mission. Chaque jour, nous nous consacrons à soutenir les jeunes, à croire en leur potentiel, et à leur offrir une deuxième chance de se réhabiliter. »

-Marie-Josée Michaud, Coordonnatrice des services de prévention des centres Le Grand Chemin

Les ateliers créatifs qu'il animera dans nos centres seront le point de départ de cette collaboration qui permettra aussi de faire connaître nos ressources grâce à la grande portée de Julien auprès des jeunes et à sa créativité pour les rejoindre sur les réseaux sociaux et ailleurs.

« Des rencontres ont été organisées avec nos équipes d'intervenants et Julien. Nous en sommes venus à la conclusion que l'expérience vécue par ce dernier présente beaucoup de ressemblances avec le parcours de vie de nos jeunes. »

-David Laplante, directeur général des centres Le Grand Chemin

Dans le cadre de son cheminement, Julien s'est interrogé sur les gestes qu'il pouvait poser pour aider des jeunes à ne pas faire les mêmes erreurs qu'il a faites. Ses recherches l'ont amené à découvrir Le Grand Chemin. Il s'est reconnu dans ces jeunes aux prises avec une problématique de dépendance qui méritent d'être aidés et d'avoir une deuxième chance.

« J'aurais aimé connaître Le Grand Chemin lorsque j'étais ado. Déjà, la consommation prenait beaucoup de place dans ma vie et celle-ci a influencé plusieurs de mes comportements néfastes et destructeurs dont je n'ai été conscient que bien plus tard dans ma vie. Mon objectif est de faire connaître les services du Grand Chemin. Si grâce à cet engagement, un seul jeune fait le choix d'aller au Grand Chemin pour régler ses problèmes de consommation, ce sera déjà une victoire. »

-Julien Lacroix, humoriste et collaborateur des centres Le Grand Chemin

À propos des centres Le Grand Chemin

Les centres Le Grand Chemin, situés à Montréal, à Québec et à Saint-Célestin au Centre-du-Québec, offrent depuis 35 ans des services gratuits de traitement de la toxicomanie, du jeu excessif et de la cyberdépendance aux adolescents du Québec.

www.legrandchemin.qc.ca

