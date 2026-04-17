JULIE WATSON, PDG DE ULTIMATE TECH, CONSACRÉE PDG DE L'ANNÉE AQT-BANQUE NATIONALE 2026

MONT-TREMBLANT, QC, le 17 avril 2026 /CNW/ - C'est avec fierté que l'AQT et Banque Nationale ont remis ce soir le prix PDG de l'année à Julie Watson, PDG d'Ultimate Tech. Cette prestigieuse distinction reconnaît les PDG qui se distinguent dans l'industrie technologique québécoise par leur capacité à faire grandir des entreprises innovantes, à mobiliser leurs équipes et à générer des retombées durables, malgré un contexte économique exigeant.

Tous les PDG présents, nos partenaires ainsi que toute l'équipe de l'AQT ont également félicité les deux finalistes de la présente édition du prix PDG de l'année, Marc Boutet et Benoit Gagnon, pour leurs accomplissements et leur apport majeur dans la communauté techno.

Citations :

« Nous sommes très fiers de souligner le parcours de Julie, une PDG de la communauté technologique qui se distingue par son leadership mobilisateur, son engagement et sa vision stratégique. Sous sa direction, Ultimate Tech s'est positionnée comme une référence mondiale dans son domaine. Toutes nos félicitations, Julie! », souligne Nicole Martel, PDG de l'AQT.

« La Banque Nationale est une alliée de longue date des entreprises québécoises œuvrant dans les secteurs de la technologie et de l'innovation. Nous sommes fiers de souligner les accomplissements de leurs PDG en partenariat avec l'AQT. Par l'entremise de son Groupe Technologie et Innovation, la Banque contribue depuis plus de 30 ans à de nombreuses réussites d'entreprises québécoises et canadiennes. Notre engagement envers l'AQT s'inscrit pleinement dans cette mission », a mentionné Tuyen Vo, Cheffe - Groupe Technologie & Innovation à la Banque Nationale.

Julie Watson | PDG, Ultimate Tech | Secteur d'activité : Logiciels et applications mobiles

Julie Watson est PDG de deuxième génération chez Ultimate Tech, entreprise fondée en 1989 et reconnue mondialement pour son expertise en automatisation des flux de travail du domaine des communications graphiques. Appuyée par un vaste réseau international de partenaires et de revendeurs, Ultimate conçoit des solutions logicielles agnostiques, flexibles et performantes, destinées aux fournisseurs d'impression et d'emballage de toutes tailles.

Depuis qu'elle dirige l'entreprise, Julie a piloté d'importants investissements en recherche et développement et déployé des stratégies de mise en marché innovantes, menant à la création de technologies de pointe aujourd'hui utilisées pour automatiser les opérations de milliers d'usines à travers le monde. Ces initiatives ont valu à Ultimate Tech plusieurs distinctions et ont solidement établi sa position de leader mondial de l'innovation dans l'industrie de l'impression.

Présente dans plus de 50 pays, Ultimate Tech compte parmi ses clients des milliers d'usines d'impression œuvrant dans des secteurs variés, avec multiples partenaires stratégiques comme HP, Canon, Ricoh, Horizon, Meccanotecnica et bien plus.

À propos du Prix PDG de l'année AQT-Banque Nationale

Le prestigieux Prix PDG de l'année AQT-Banque Nationale célèbre les accomplissements des PDG qui inspirent leurs pairs et qui contribuent activement à la vitalité et à la croissance du secteur technologique québécois. L'édition 2026 met en lumière des PDG technos qui se distinguent dans un environnement économique incertain. Par leur leadership, leur capacité d'adaptation et leur vision, ils ont su mobiliser leurs équipes, naviguer à travers des défis complexes et saisir les opportunités malgré l'instabilité. Leur engagement et leur esprit d'innovation contribuent activement à la résilience et au rayonnement de l'industrie techno québécoise.

À propos de l'AQT

Nous sommes une communauté de PDG et d'entrepreneur(es) technos, unis par l'ambition de bâtir un patrimoine québécois fort et durable. Nous partageons un rêve plus grand que notre entreprise individuelle, visant à la fois la croissance et la pérennité. Les sociétés membres de l'AQT représentent un impact économique important par leur expertise visant la transformation numérique de tous les secteurs d'activité, et ce, tant sur la scène nationale qu'internationale.

À propos de la Banque Nationale

Forte d'un actif de 606 milliards de dollars au 31 janvier 2026, la Banque Nationale du Canada est l'une des six banques d'importance systémique au Canada. La Banque compte plus de 35 000 employés dans des fonctions à contenu élevé de savoir, et exerce ses activités dans trois secteurs au Canada, soit Particuliers et Entreprises, Gestion de patrimoine et Marchés financiers. Un quatrième secteur, Financement spécialisé aux États-Unis et International, vient compléter la croissance des activités domestiques. Ses titres sont cotés à la Bourse de Toronto (TSX : NA). Suivez ses activités sur bnc.ca ou par l'entremise des réseaux sociaux.

SOURCE L'Association québécoise des technologies

Renseignements : Charlène Brais, Conseillère en affaires gouvernementales et relations publiques, AQT, 514 874-2667 x 109 | [email protected]