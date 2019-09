Julie Painchaud, greffée de la moelle osseuse, redonne à son tour

UN CLASSIQUE QUÉBÉCOIS; ACCORD BIÈRE ET SAUCISSE, À CHICOUTIMI, AU PROFIT DE LA MAISON DES GREFFÉS LINA CYR!

MONTRÉAL, le 19 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Le 22 septembre 2019, 17 h à la Voie maltée de Chicoutimi, se tiendra l'événement-bénéfice organisé par Julie Painchaud, résident à la Maison des greffés Lina Cyr. L'idée est de faire une dégustation de trio de saucisses fait à la base d'accords de bières, accompagnés de trois bières de microbrasserie, suivi d'un chansonnier qui arpentera la scène de 17 h à 22 h. Bien sûr, saucisses et bières font la paire. D'ailleurs, tous les fonds amassés contribueront à soutenir le mandat de la Maison des greffés Lina Cyr qui est d'héberger des patients de tous âges dont la seule possibilité de guérison est une greffe, habitant les régions éloignées de Montréal. Le but étant de les rapprocher des grands centres hospitaliers spécialisés montréalais, à faible coût.

La Maison des greffés un « must » -- Madame Julie Painchaud affirme que l'organisme à but non lucratif est une complémentarité essentielle à notre système de santé : « Pour moi, la Maison des greffés a été l'endroit idéal lors de ma sortie de l'hôpital. Restant à l'extérieur de la région je n'avais pas vraiment de famille proche qui pouvait m'accueillir à ma sortie de l'hôpital. Avec les nombreux rendez-vous à faire, et surtout qu'il faut être dans un rayon de moins de 45 minutes… ce n'est pas trop évident quand on est sur l'île. Après toutes les épreuves traversées, et aux prochaines à venir, c'est un lieu de repos sans soucis pour le temps requis. »

Le 22 septembre 2019, 17 h, 777 Boulevard Talbot, Chicoutimi, QC G7H 4B3, La Maison des greffés vous invite à participer à la dégustation bières et saucisses et à être généreux pour la continuité de leurs services uniques. Pour plus de renseignements, visitez notre site internet : https://www.maisondesgreffes.com/

À propos de la maison des greffés Lina Cyr -- Depuis sa fondation, unique en Amérique du Nord, plus de 28 000 patients de l'Amérique du Nord, le Nouveau-Brunswick, l'Ontario et la Nouvelle-Écosse ont pu connaître la belle famille de la maison des greffés. Depuis 1994, 2143 personnes de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean ont été hébergés. C'est grâce aux subventions gouvernementales, dons et commandites que la Maison des greffés Lina Cyr arrive à poursuivre sa mission depuis 25 ans. Chaque don leur donne l'occasion de séjourner dans un endroit où le problème financier lié à leur réalité est allégé.

Merci de vous greffer à nous !

SOURCE La Maison des greffés Lina Cyr Enr.

Renseignements: Catherine Chevrier, Agente aux activités de financement, La Maison des greffés Lina Cyr, 514-527-8661 #226, catherine.chevrier.pelletier@videotron.ca

Related Links

https://www.maisondesgreffes.com/